کیا ایک ایٹمی ملک کی عزت محض PSL سے وابستہ ہے ؟ کالم نگار | عائشہ مسعو د ملک

ٹالسٹائی روس کا عظیم ناول نگار تھا اس کے ناول ”جنگ اور امن“ نے کلاسیکی ادب کا درجہ حاصل کر لیا ہوا ہے۔ ”جنگ اور امن“ دو الگ طرح کی نفسیات کے الفاظ ہیں اور دونوں الفاظ کی الگ الگ موجودگی میں حالات بھی الگ الگ طرح کے دکھائی دیتے ہیں.... وہی بات جس سے جنگ کے حالات میں احتیاط کی وجہ سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے وہی بات امن کے حالات میں ضروری قرار دی جا سکتی ہے۔ ٹالسٹائی کے ایک افسانے میں ایک سوداگر اپنا مال فروخت کرنے کے لئے شہر سے دور دراز کہیں جا کر سٹال لگانا چاہتا تھا۔ روانگی سے ایک رات قبل اس کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا خاوند میلے سے بہت سالوں کے بعد واپس آیا ہے تو اس کی داڑھی اور سر کے بال سفید اور گرد آلود ہیں .... بیوی نے شوہر سے کہا مجھے خدشہ ہے کہ تم سفر میں کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جا¶ .... اور پھر یوں ہوا کہ وہ سوداگر واپسی میں ایک سرائے میں ٹھہرا اور ناحق کسی کے قتل کے جرم میں سائیبریا کی جیل میں بھیج دیا گیا اور وہ جیل میں ہی مر گیا۔ اسی طرح جولیس سیزر کی بیوی کے خواب بھی اکثر سچے ہوا کرتے تھے او ان سچے خوابوں کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس قسم کی خواتین کے لاشعور میں شوہر کو پیش آنےوالے خدشات کے تدارک کی شدید خواہش ہوتی ہے اور ان خدشات کی بنیاد پہلے سے گزشتہ واقعات ‘ حادثات اور دشمنوں اور رقیبوں اور حاسدوں کی ممکنہ کارروائی اور ملک میں پیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں۔ جولیس سیزر کی بیوی نے خواب میں ایسا مجسمہ دیکھا تھا جس سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ پندرہ مارچ جولیس سیزر نے سینیٹ کے اجلاس میں جانا تھا اور اس کی فتح کا جشن بھی ہونا تھا اس دن جب وہ بیدار ہوئی تو اس نے شوہر سے کہا وہ آج کے اجلاس میں شریک نہ ہو۔ جولیس سیزر نے عبادت گاہوں میں جانور ذبح کرنے کا حکم دے کر بیوی سے کہا ”میں ضرور باہر جا¶ں گا ‘ جن بلا¶ں کا تم ذکر کر رہی ہو وہ مجھے دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے۔“ اس موقع پر جولیس سیزر کی بیوی ایک جملہ بولتی ہے "Your Wisdom is Consumed in Confidence" ڈاکٹر عبدالخالق معروف لکھاری نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا تھا کہ ”تمہاری بلاجواز پراعتمادی نے تمہاری عقل پر پردہ ڈال دیا ہے“ جولیس سیزر کی فتح کا جلوس 15 مارچ کو نکلتا تھا اس سے ایک دن پہلے ایک اندھے کاہن نے بھی جولیس سیزر کو کہا تھا کہ وسط مارچ یعنی 15 مارچ سے ہوشیار رہنا Beware ides of March اور جولیس سیزر کو ہوشیار کرنے والے تمام افراد اسے کسی بھی ممکنہ مصیبت سے بچانا چاہتے تھے۔ جولیس سیزر جب سینٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لئے سینٹ کے دروازے پر پہنچا تو اندھے کاہن کو پکار کر کہنے لگا ”15 مارچ آ گئی ہے“ کاہن نے دور بیٹھے بیٹھے جواب دیا ”ہاں .... مگر ابھی گزری نہیں ہے“سینٹ ہال کے اندر سازشی قاتلوں نے جولیس سیزر کی توجہ ایک فریادی کی طرف مبذول کروائی اور موقع پا کر اپنے خنجر جولیس سیزر کے جسم میں گھونپ دئیے۔ اسی لمحے جب جولیس سیزر نے اپنے ایک دوست کو بھی کھڑا دیکھا تو تاریخی جملہ بولا "You Too Brutus" .... ہم بحیثیت قوم کئی مرتبہ ایسی صورتحال میں گرفتار ہوتے چلے آرہے ہیں کہ جب عقل پر بلاجواز خود اعتمادی کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ ایسے میں ماضی کے واقعات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حادثہ گزر جانے کے بعد یا معصوم لوگوں کی جانوں کے نقصان کے بعد حفاظتی اقدامات کرنے یا بڑھانے کا خیال آتا ہے۔ میرے اشعار ہیں

شہر میں اب رونما ہوتے ہیں اتنے حادثے

حادثہ ہوتا تو ہے پر حادثہ رہتا نہیں

دکھ بھری اک یاد بن کر دل میں رہتا ہے نہاں

چشم نم کے سامنے جب سانحہ رہتا نہیں

پی ایس ایل کا فائنل میچ لاہور میں ہو رہا ہے .... فی الحال عوام ٹکٹوں کے پیچھے خوار ہورہی ہے جوآٹھ ہزار اور بارہ ہزار کے مل رہے ہیں مگر پانچ سو روپے والے ناپید ہیں حالانکہ پانچ سو روپے والے ہونے چاہیں تھے کیونکہ پاکستان میں غریبوں کی تعداد زیادہ ہے.... جبکہ امراءاتنے امیر ہیں کہ پچاس ہزار کے ٹکٹ بھی خرید سکتے ہیں.... پی ایس ایل کے ٹکٹ Black میں بھی فروخت ہورہے ہیں.... مگر ان سارے حالات میں مارچ سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے یعنی Beware ides of March کیونکہ عقل اور فہم وفراست پر سب ٹھیک ہے اور سب اچھا ہے جسے الفاظ کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ پراعتماد ہونے کا پردہ نہیں پڑنا چاہیے.... اور پھر سوداگر کی بیوی کا خواب ہو یا جولیس سیزرکی بیوی کا خواب دونوں ہی اپنے شوہر کا تحفظ اور زندگی چاہتی تھیں۔ عمران خان نے پی ایس ایل کے انعقاد پر جو بات کی اس کی وجہ سے ملک کی اہم اپوزیشن پارٹی کے سربراہ کو دشمن سے ملانا یا ملک کے مفادات کے خلاف قرار دینا انتہائی زیادتی ہے۔ حکمرانوں کے لیے عموماً اس طرح کے لوگ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ جولیس سیرز کے اس وفادار کی طرح ثابت ہوئے ہیں جسے دیکھ کر جولیس نے کہا تھا "You too" کہا تھا اور پھر پاکستان کے اہم قومی مفادات محض کرکٹ کے جوش وخروش سے جوڑ دینا اسی طرح سے کہ جیسے ہماری عقل پر خود اعتمادی کا پردہ پڑ چکا ہے .... وزیراعلی شہباز شریف نے پاکستان کی عزت کو پی ایس ایل کے اس میچ سے جوڑا ہے۔ کسی ملک کی عزت محض کھیل اور کھلاڑی سے وابستہ نہیں ہوتی اور پھر خدانخواستہ کوئی ناخوشگوار واقع ہوجائے تو کیا یہ ملک عزت کے قابل نہیں رہے گا ؟ ہاں کرکٹ ایک ذریعہ ہوسکتا ہے کہ دشمن کو اور دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم زندہ قوم ہیں.... مگر اس کے باوجود ہمیں ملک میں موجود سنگین مسائل کا حل محض جذباتی پن کے ذریعے تلاش نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے لیے ٹھوس اور طویل المیعاد فیصلے اور اقدامات کرنا پڑیں گے اور یہ اقدامات اور فیصلے کرکٹ کے کھیل کی طرح Seasonalنہیں ہوسکتے ۔ بلکہ مستقل بنیادوں پر ہونے چاہیے.... جنرل ضیاءالحق نے ”کرکٹ ڈپلومیسی“ کے ذریعے اندرا گاندھی کے بیٹے کو سخت پیغام دیا تھا.... مگر وہ ایک فوجی جنرل تھا جبکہ وزیراعظم نوازشریف ان سے مختلف شخصیت ہیں.... پی ایس ایل میں ایک طرح کی کاروباری سرگرمی بھی شروع ہوگئی ہے اور محترم وزیراعظم تو بھارت کے ساتھ تجارت اور دوستانہ تعلقات دباو¿ میں آکر کم کرتے ہیں ورنہ ایک طرف ”را“ سے گلہ گزار بھی ہم رہتے اور دوسری طرف دوستیاں بھی آگے بڑھ رہی ہوتیں تھیں.... اس کی مثال کلبھوشن جیسے جاسوس کا نام بھی نہ لینے کی احتیاط ہے.... پی ایس ایل کے نام پر عمران خان کو سیاست کرنے سے روکا جارہا ہے جبکہ دوسری طرف کے سارے لوگ خوب سیاست کررہے ہیں اور غیر ملکی کھلاڑیوں کے نہ آنے کا ملبہ بھی حالات پر نہیں بلکہ عمران خان پر ڈالا جارہا ہے .... لیکن ان سارے حالات میں ٹالسٹائی کے ناول ”جنگ اور امن“ کے نام کے مطابق ماحول اور حالات کو مدنظر رکھنا بہت ضروری ہے اور کسی طور پر بھی عقل پر فالتو قسم کی پراعتمادی کے پردے نہیں پڑنے چاہئیں کیونکہ حادثات میںجو مرتے ہیں وہ غریب عوام کے خاندانوں کے ہی لوگ مرتے ہیں۔