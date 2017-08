سابق صدر آزاد کشمیرسردار محمد ابراہیم خان کی چوہدویں برسی

سابق صدر آزاد کشمیرسردار محمد ابراہیم خان کی چوہدویں برسی

اکتیس جولائی بروز سوموار شام چھ بجے اسلام آباد پریس کلب میں سابق صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سردار محمد اپراہیم خان کی چودھویں برسی بڑی عقیدت و احترام سے منائی گئی ۔ اس موقع پر صدارت سابق جسٹس سپریم کورٹ سردار محمداسلم نے کی سید نوشاد حسین کاظمی صدر سپریم کورٹ بار آزاد کشمیر خصوصی طور پر آزاد کشمیر سے شرکت کیلئے تشریف لائے۔ کشمیری لیڈر نیاز راٹھور ایڈووکیٹ سپریم کورٹ ، شاہ خاور ایڈووکیٹ سپریم کورٹ و سابق اٹارنی جنرل ظفر علی شاہ ایڈووکیٹ سپریم کورٹ سابق سینٹر ن لیگ ، نبیلہ ارشاد ایڈووکیٹ نائب صدر جے کے پی پی ،سردار بلال شکیل ،سردار گل نواز ایڈووکیٹ ، سردار ظفر اقبال ایڈووکیٹ،سردار طاہر اقبال ،سردار شبیر خان ،سردار خالد ابراہیم خان،صداقت علی جہانگیر ایڈووکیٹ ،پروفیسر سردار ایم شفیق ، راقم اور آپ کے بہت سے چائنے والوں نے بھر پور شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ موجود ہ سیاسی اور ملکی حالات میں سردار محمد ابراہیم جیسی شخصیت کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے ۔ وہ خوبصورت زیرک انسان ہی نہیں تھے ، بڑے سیاست دان بھی تھے۔ سردار صاحب کی کمی کو کسی حد تک ان کے فرزند ارجمندسردار خالد ابراہیم پورا کر تے دکھائی دیتے ہیں ۔ سابق جسٹس سپریم کورٹ سردار محمد اسلم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا سردار صاحب کے سیاسی خلا کو پر نہیں کیا جاسکتا ۔ کہا سردار خالد ابراہیم خان اگر اصولوں کی سیاست نہ کر رہے ہوتے تو آج آزاد کشمیر کے صدر ہوتے ۔ نیاز راٹھور ایڈووکیٹ اور سیاسی رہنما نے کہا سردار خالد ابراہیم اپنے والد محترم سردا محمد ابراہیم خان کے تصدیق شدہ اصل کاپی ہیں ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ دور میں اچھے دوراندیش سیاست دانوں کی اشد کمی ہے سردار اسلم صاحب نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں چائیے کہ ایسی تقریبات میں اپنے بچوں کو بھی اپنے ہمراہ لایا کریں ۔تانکہ انہیں زیادہ سے زیادہ سردار محمد ابراہیم جیسی شخصیات کو جاننے کا موقع ملے ۔ نیاز راٹھور نے بتایا کہ ایک موقع پر میں اسٹیج سیکٹری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا بنڈال بھرا ہوا تھا ۔اس موقع پر اسٹیج پر بہت سی نامور سیاسی شخصیات موجود تھیں ۔آخر میں دو اہم شخصیات سابق صدر سردار محمد ابراہیم خان اور سابق وزیراعظم آزاد کشمیرکے ایچ خورشید صاحب خطاب کرنے والوں میں سے تھے ۔اب ان کی باری تھی۔ اس دوران کے ایچ خورشید صاحب نے میرے پاس آئے اورکہا مجھے سردار صاحب سے پہلے بلانا ۔ کیونکہ سردار صاحب مجھ سے ہر لحاظ سے سینئر ہیں ۔ مجھے یہ بات اس لئے کہی کہ انہیں پتہ تھا کہ میں ان کی جماعت کا تھا لہذا کئی سردار صاحب کومجھ سے پہلے دعوت خطاب کے لئے بلا نہ لے ۔ یاد رہے یہ اصول ہے کہ اسٹیج پر بیٹھے افراد کو ان کی سینئراٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت خطاب کیلئے بلایا جاتا ہے ۔ سردار محمد ابراہیم خان صاحب اور کے ایچ خورشید صاحب کا وہ زمانہ تھا جب بڑے لیڈر ایک دوسرے کی عزت اور حترام کا خیال کرتے تھے ۔ اب ایسی شخصیات کی کمی شددت سے محسوس کی جارہی ہے ۔ ایک مرتبہ جب سردار محمد ابراہیم خان مرحوم کی برسی کا دن آیا تو ہم نے واشنگٹن میں برسی منانے کا اہتمام کیا ۔ جمو ںو مقبو ضہ کشمیر کے مشہور صحافی بھی واشنگٹن آئے ہوئے تھے ۔ میں نے انہیں اس برسی میں آنے کی دعوت دی۔ صحا فی نے پوچھا کون سردار ابراہیم ۔ جب میں نے بتایا ہمارے سابق صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سردار محمد ابراہیم خان ۔یہ نام سنتے ہی انہوں نے فوری آنے کی حامی بھری اور اس تقریب میں آئے بھی اور خطاب بھی کیا اور بتایا ہم مقبوضہ جمو کشمیر میں چند طلبا سول رائٹس کے حوالے سے گرفتار ہو چکے تھے ۔ اس موقع پر ایک خوبصورت نوجوان بیرسٹر ہم سے ملنے جیل میں ملنے آیا اور بتایا کہ میں ان کے کیس میں بغیر فیس کے سب کی وکالت کرونگا ۔ پھر ایسا ہی کیا ۔یہ نوجوان بیرسٹر سردار محمد ابراہیم خان تھے جھنوں نے ہمارا مقدمہ بغیر فیس کے لڑا اور ہمیں رہائی دلائی ۔ یہ بڑے ا نسان ، بڑے وکیل بڑے سیاست دان تھے۔راقم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہو ئے اس موقع پر بیرسٹرسردار محمد ابراہیم خان کی مشہور کتاب کشمیر ساگا کا ذکر کیا ۔اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1965 اور دوسرا ایڈیشن 1990 میں چھپا۔ اس کتاب کو پڑھ کر سردار محمد ابراہیم خان کی شخصیت اور ان کے خیالات سے آگاہی حا صل کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے ۔راقم نے اس موقع پر اس کتا ب کا ایک باب نمبر 23 Kashmir as a country میں لکھی گئی دو لائنیں سامعین کو پڑھ کر سنائیںجس سے سردار صاحب کی ویژن کا با خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ۔Kashmir can be a tourist spot for all country. It will incidentally increase the revenues of the state beyond ones imigination .This will collect tremodeus amount of foreign exchange also. ۔ اگر اس مشورے پر حکومتیں عمل کرتیں تو آج پاکستان کے نہیں دنیا کے سیاح آزاد کشمیر میں امنڈ آتے۔ حکومتی خزانے بھر جاتے۔ اب بھی حکومت سے اپیل کرتا ہوںکہ آزاد کشمیر کی مین شاہرائوں بنانے پر توجہ دیں ۔کالم میںجگہ کی کمی کی وجہ سے تمام مقرین کے خیالات لکھنے سے قاصر ہے ۔اس کیلئے معذرت چائتا ہوں۔ بحر حال خوبصورت شام سردار محمد ابراہیم خان مرحوم کی برسی کے نام منائی گئی ایک چیز کی کمی شدد سے محسوس کی کئی ۔ یہ کمی ہر برسی کے موقع پر محسوس کی جاتی ہے ۔ سردار صاحب جب زندہ تھے ، آزاد کشمیر کے صدر تھے اور ایک سیاسی شخصیت تھے ، اکثر آپ اسی اسلام آباد پریس کلب میں کئی پروگرام کر چکے ہیں لیکن اس پریس کلب کی انتظامیہ برسی کے موقع پر موجود نہیں ہوتی پھر اس پروگرام کی کوریج کا خیال بھی نہیں کرتی یہ لمحہ فکر ہے۔امید ہے اسلام آباد پریس کلب انتظامیہ اس پر غور کرے گی اور آئندہ اگلے سال اس تقریب میں بھی بھرپور شرکت کرے گی ۔

تقریبات نے ثابت کیا کہ سردار محمد ابراہیم خان زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے ۔