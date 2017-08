جج نہیں فیصلے بولتے ہیں کالم نگار | طارق امین۔۔۔۔ تیسری آنکھ

آج کالم لکھنے چلا ہوں تو خود دو رائے بلکہ یوں کہیے کہ کنفیوژن کا شکار ہوں کہ پانامہ کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی لکھوں یا اگر کوئی عدالتی ہتک کا پہلو نہ نکلے تو اس فیصلے کو کسی منفی تبصرے کی نظر کروں۔یہ تاریخی اور تاریکی ناموں سے یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اصل مشکل تو اس وقت آتی ہے جب کسی مخصوص فعل کی تعریف یعنی definition کیلئے آپکو مناسب الفاظ نہ مل رہے ہوں اور آپکو دنیا جہاں کی کُتب گھنگالنی پڑ جائیں۔ اپ یہ سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہی دیکھ لیں کہ ہمارے فاضل ججوں کو receivable کوdefine اور categories کرنے کیلئے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں ہیں۔ حالات کا جبر دیکھیں دنیا کی کوئی اور ڈکشنری یا مروجہ قوانین اس receivable کو بطور Assets تسلیم کرنے میں مکمل خاموش ہی نہیں بلکہ بے بس نظر آئے ہیں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے ہماری بلیک لاء ڈکشنری کا جس نے ہمارے ججوں کی مشکل حل کر دی ورنہ اب تک فیصلہ محفوظ ہی رہنا تھا۔ ویسے یہ "بلیک " دوسرے لفظوں میں "کالے" لفظ کی ہماری ل±غت اور معاشرتی زندگی میں کتنی اہمیت اور فراوانی پائی جاتی ہے ملاحظہ کریں بلیک میجک ، بلیک منی ، بلیک سپاٹ، بلیک ہول ، بلیک آوٹ ، اور تو اور بلیک لاءیعنی کہ کالا قانون ، انتہائی ادب کے ساتھ ہماری سپریم کورٹ کو بھی راہ نجات ڈھونڈنے میں اگر کوئی مدد ملی ہے تو وہ بھی اس ڈکشنری سے جسکے تعارف کیلیئے لفظ بلیک لاءیعنی کہ کالے قانون کا ہی استعمال کرنا پڑتا ہے، اب اگر کوئی اس لفظ بلیک لاءیعنی کالے قانون کو اپنے حق میں استعمال کرنا شروع کر دے تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بحث ثقیل ہو جائے موسمی اور سیاسی حبس کے اس ماحول کی گھٹن دور کرنے کیلیئے آپکو ایک قصہ سناتا ہوں مجھے یہ میرے مرحوم دوست خالد رو¿ف جو کہ اپنے زمانے کا مشہور ڈرامہ رائٹر اور موجودہ سینیٹر محترمہ روبینہ خالد کا شوہر تھا اس نے سنایا۔ بقول انکے لاہور کی ایک شخصیت تھی جنھے Bilu کے نام سے جا نا جاتا تھا۔ موصوف کے ہاں اپنے وقت کی سب سے پاورف±ل اور متعلق العنان شخصیت کا آنا جانا تھا۔ صاحب بہادر جب سرور کے بعد موڈ میں آتے تو موصوف کو بِلوبادشاہ کے نام سے پکارتے۔ ا±ن دنوں سیلز ٹیکس رجسٹریشن کی وجہ سے تاجر طبقہ بڑا پریشان تھا۔ لاہور کے کچھ تاجروں کو صاحب بہادر سے بِلو کی قربت کا پتہ تھا ا±نھوں نے بِلو¿ سے درخواست کی اس دفعہ جب صاحب بہادر دولت خانے کو رونق بخشیں تو وہ اس سلسلے میں تاجر برداری کی مشکلات سے بڑے صاحب کو آگاہ کرے۔ بِلو¿ صاحب کو اپنے دولت خانے کے نوادرات پر بڑا ناز تھا ا±نھوں نے حامی بھر لی۔ اگلے ہفتے جب صاحب بہادر تشریف لائے اور محفل کا رنگ جمنے کے بعد ماحول جوالا بن کر دھکنے لگا تو بِلو¿ بادشاہ نے صاحب بہادر کے ساتھ بات چیت شروع کرتے ہوئے جیسے ہی سیلز ٹیکس کا تذکرہ چھیڑہ تو صاحب بہادر جنکی ظرافت کی رگیں فضاوں سے ا±تری رنگینیوں کی وجہ سے اٹھکیلیوں میں مصروف تھیں جیسے ہی انھوں نے اس رومانوی ماحول میں سیلز ٹیکس کا نام جس سے وہ آگے ہی چِڑ رکھتے تھے سنا وہ ایک دم آگ بگولا ہو گئے اور بولے what is this Bull Shit. بِلو¿ مزاج کی گرمی دیکھ کر گھبرا گیا اور دل بہلانے کے دوسرے نوادرات کو وہیں چھوڑ کر محفل سے سرک گیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا دوستوں نے گھبراہٹ کی وجہ پوچھی۔ بِلو¿ بولا یار سمجھ نہیں آئی پہلے صاحب بِلو¿ بادشاہ بِلو¿ بادشاہ کہا کرتے تھے آج سیلز ٹیکس کا نام سنتے ہی بِلو¿ شِٹ Bilu Shit کہہ رہے ہیں ، بِلو¿ بیچارہ اپنی سادگی کی وجہ سے bull Shit کو Bilu Shit سمجھ بیٹھا اور اب اگر کسی کیلیئے بلیک لاء اور بلیک لاءڈکشنری میں تمیز کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اسے بھی سمجھنے والے کی سادگی سمجھ کر درگزر کرنا ہی پڑیگا ورنہ تو ہمارے ہاں دانشوروں کی لائن لگی ہوئی ہے جس نے حق اور مخالفت میں وہ وہ سماں باندھا ہوا ہے کہ خدا پناہ۔ ایسے دانشوروں کی حقیقت بیان کرنے کیلئے میں اس سلسلے میں یہاں سوشل میڈیا سے مستعار ایک دلچسپ روداد درج کرنا چاہونگا۔ تصویری خاکہ کچھ اسطرح ہے کہ ایک نو عمر بچی جہاز پر جیسے ہی سوار ہوتی ہے تو اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کھول کر مطالعہ میں مشغول ہو جاتی ہے۔ اسی اثناء ایک ا±دھیڑ عمر شخص جسکا عقیدے کے لحاظ سے شمار ملحدین میں ہوتا ہے بچی کی ساتھ والی نشست پر بیٹھتا ہے اور چند لمحوں کے توقف کے بعد بچی سے جان پہچان پیدا کرنے کیلئے اس سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ کیا تم جانتی ہو سفر کے دوران باہمی گفت و شنید سفری مسافت میں کتنی آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ بچی بڑے تجسس کے ساتھ پوچھتی ہے کہ پھر ہمیں کہاں سے ابتدا کرنی چاہیے۔ بوڑھا بات چیت کا آغاز کچھ اسطرح کرتا ہے کہ تمہارا خدا اور پھر موت کے بعد جہنم اور جنت کے فلسفے پر کتنا یقین ہے۔ بچی اسکا سوال سن کر اسکو کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے اس سوال پر اپنی کسی رائے کا اظہار کروں مجھے یہ بتاو¿ کہ جب ایک بکری ، ایک گھوڑا اور ایک گائے تینوں ایک جیسی گھاس چرتے ہیں تو پھر بکری مینگنیں، گھوڑا لِد اور گائے فلیٹ پاٹ کیوں کرتے ہیں۔ ادھیڑ عمر شخص بچی کا سوال سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دینے سے معذوری کا اظہار کرتا ہے جس پر معصوم بچی بڑے طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ جن لوگوں کا "شِٹ" کے متعلق علم نہیں وہ چلے قدرت اور کائنات کے متعلق باتیں کرنے اور اسکے ساتھ ہی وہ اپنی کتاب کھول کر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو جس دن سے یہ پانامہ کا ہنگامہ چلا ہے اور جسطرح پوری قوم کو اسکے بخار میں مبتلا کیا گیا ہے اور پھر اس معاملے پر جس جس قسم کے سقراط اور بقراط جن کو قانون کی الف ب سے بھی واقفیت نہیں جب اپنی قابلیت کا فلسفہ جھاڑتے ہوئے دور کی کوڑی کے لانے کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے اس معصوم بچی کے وہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں کہ جن لوگوں کو شِٹ کا علم نہیں وہ چلے قدرت اور کائنات پر بحث کرنے۔

آج جب یہ سطور لکھ رہا ہوں تو بابا ب±لھے شاہ کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں جنہیں یہاں پر رقم کرنے کی جسارت کر رہا ہوں

پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں

کدی اپنے اپ نوں پڑھیا نہی

جا جا وڑ دے مندر مسیتی

کدی من اَپنے وِچ وڑیا نہی

اینوے لڑا دا ایں شیطان نال بندہ

کدی نفس اپنے نال لڑیا نہی

بس میرے کالم کا آج یہی حاصل مقصد یہی ہے کہ بات اس وقت بنے گی جب ہم دوسروں پر 62 اور 63 ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اپ پر باسٹھ تریسٹھ نافذ کرینگے اس میں یہ شقیں لگانے والے اور انکا فیصلہ کرنےوالے سب شامل ہیں ورنہ یہاں دو quotations ضرور لکھونگا کہ History judges the Judges اور جج نہیں ججوں کے فیصلے بولتے ہیں۔ تاریخ اور آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ ایک آزاد عدلیہ کا فیصلہ تھا یا ماضی کے ان فیصلوں کی طرح جو کسی کی منشاء پر نظریہ ضرورت کے تحت لکھے گئے تھے۔