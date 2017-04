جاپان .... ایک مثال کالم نگار | سرورمنیر راﺅ

میں ان دنوں جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ہوں۔جاپان میں دو ہفتے قیام کے دوران دوسری مصروفیات کے علاوہ مجھے یہاں کی ممتاز یونیورسٹی GRIPSمیں "Role of Media in Disaster, war and Conflict" کے موضوع پر PhD اسکالرزکے سمینار میں لیکچر دینا ہے۔

GRIPSمیں مختلف ممالک کے ہونہار طالب علموں اور بیورکریسی کی "Middle Management" سے تعلق رکھنے والے افسران کو ایم اے،ایم ایس اور ڈاکٹریٹ کی جدید تعلیم دی جاتی ہے ۔دنیا بھر کے اسکالرز کے لیے GRIPS میں تعلیم اور تربیت حاصل کرنا ایک اعزاز کی بات تصور کی جاتی ہے۔ٹوکیوکے ڈاﺅن ٹاﺅن کے قریب واقع اس یونیورسٹی میں میڈیم آف ایجوکیشن انگریزی ہے۔ یہاں پڑھائے جانیوالے مضامین کا فوکس پبلک پالیسی، لیڈر شپ اور کامیاب جمہوری حکمرانی ہے۔ GRIPS کے رواں سیشن کے دوران پاکستان کے آٹھ افسران یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں NABکے آفیسر عامر شاہد گلوبل گورننس کے مضمون میں پی ایچ ڈی کے طالب علم ہیں۔ انہوں نے اس مضمون میں ایم ایس کی ڈگری میں امیتازی پوزیشن حاصل کی۔ انہیں گرپس کے صدر نے ایک خصوصی تقریب کے دوران سند فضیلت سے نوازا۔ پاکستان کی بیورو کریسی سے تعلق رکھنے والے دیگر افسران میں سہیل بابر،محمد ذیشان، واحد بخش،اشتیاق احمد، محمد عظیم، بازغہ اور عثمان اصغر ہیں۔ گرپس کے صدر پروفیسر ڈاکٹر شی رائے شی اور ڈائریکٹر گلوبل گورننس پروفیسر ڈاکٹر سنوبی نے ملاقات کے دوران پاکستانی طالب علم کی صلاحیتوں کو سراہا اور اس توقع کا اظہار کیا کہ مستقبل میں اس تعاون میں مزید اضافہ ہو گا اور پاکستان واپسی کے بعد یہ افراد پاکستانی اداروں کو متحرک اور مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرینگے۔ امریکہ، یورپ اور ایشیاءکے ستر سے زائد ممالک میں الحمد اللہ جہاں مجھے جانے کا موقع ملا ہے اور بطور خاص ایک میڈیا پروفیشنل کے طور پر میں نے جس انداز میں دنیا کے ان ممالک کے ترقیاتی مدارج ،ثقافت، سیاست اور صحافت کو دیکھا ہے ان سے تقابل کرتے ہوئے جاپان ایک منفرد حیثیت کا حامل نظر آتا ہے۔ چودہ ہزار سال قبل مسیح کی تہذیب کا امین یہ خطہ چڑھتے سورج کی سرزمین،بر اعظم ایشیاءکے انتہائی مشرق میں تین ہزار سے زائد چھوٹے بڑے جزیروں کے ایک لمبے شمالاً جنوباً سلسلے پرمشتمل ہے۔ سمندری حیات پر زندگی بسر کرنے والے اس ملک کے باسیوں نے بتدریج اس خطے کو ایک ایسی علاقائی قوت بنا دیا کہ دوسری جنگ عظیم میں جب امریکہ اور مغربی طاقتوں کے ہاتھ پاﺅں پھول گئے تو انہوں نے یہاںایٹمی حملہ کر کے انسانی اقدار کے پرخچے اڑا ئے اور جاپان کو سرنگوں ہونے پر مجبورکردیا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر جاپان کے یہ دونوں شہر جن پر ایٹم بم گرائے گئے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ دارالحکومت ٹوکیو کا انفراسٹرکچر بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن دیکھئے کہ اس قوم نے اپنی تباہی بربادی کی راکھ سے اپنی معیشت اور معاشرت کو کیسے دنیا کی تیسری بڑی معاشی قوت اور ٹیکنالوجی کے استعمال میں رول ماڈل بنایا۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آئندہ کالم میں ہو گی۔ اب تذکرہ کرتے ہیں جاپان میں مقیم پاکستانیوں اور یہاں کے کلچر کا۔ایک اندازے کے مطابق جاپان میںمقیم پاکستانیوں کی تعداد دس ہزار کے لگ بھگ ہے۔ جاپان میں اردو زبان بولنے اور سمجھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے ،ان لوگوںکا تعلق پاکستان اور بھارت سے ہے۔ یہ لوگ ملازمت اور تعلیم کے لیے یہاں مقیم ہیں۔جاپان کی تین یونیورسٹیوں میں اردو کی تعلیم کے شعبے قائم ہیں لیکن ان میں طالب علموں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہاں اردو پڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ جاپانیوں کو بھارت اور پاکستان میں اپنی مصنوعات فروخت کرنے کے لیے اردو بولنے اور سمجھنے والوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔اردو جاننے والے یہ لوگ مترجم کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ جاپان میںمقیم پاکستانیوں کی اکثریت نے جاپانی خواتین سے شادیاں کر رکھی ہیں۔ مجموعی طور پر جاپان کے لوگوں کے مزاج میں نفاست پائی جاتی ہے۔ ان میں تلاش اور جستجو کا جوہر بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہاں تہذیب و ثقافت میں دلچسپی اور فطری تقاضوں کو مقدم سمجھا جاتا ہے ۔یہاں کے لوگ اپنے ٹھنڈے مزاج کی وجہ سے دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ مغربی دنیا اور جاپان کے درمیان اب فاصلے کافی کم ہو چکے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے ہیرو شیما اور ناگا ساگی پر ایٹم بم گرایا جس سے لاکھوں افراد ہلاک اور معذور ہوئے۔ اس بناءپر جاپانیوں میں امریکہ کے خلاف نفرت کا ہونا فطری امر تھا۔جاپان کی دو نسلیں گزرنے کے بعد اب تیسری نسل کے دور میں یہ نفرت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ جاپان اور امریکہ کے خوشگوار تعلقات کی نشانی کے طور پر ٹوکیو شہر کے مرکزی سیاحتی علاقے اورمصنوعی جزیرے "ODAIBA" میں امریکہ کے مجسمہ آزادی کاReplica نصب کیا گیا ہے، یہاں سیاحوں کا ہجوم دیکھنے میں آتا ہے۔ جاپانی قوم اب بھی اپنی روایات کی بھر پور پاسداری کرتی ہے۔ جاپان میں ہر جگہ کی مناسبت سے مخصوص چپل استعمال کرنے کا رواج ہے۔ آپ کسی کے گھر جائیں تو اندر داخل ہونے کے لیے مخصوص چپل پہننا ہوں گے،جاپان میں نوڈلز اور گرماگرم سوپ پینے کے دوران بلند آواز نکالنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا ۔یہاں سماجی اور کاروباری معاملات طے کرتے ہوئے یا عوامی جگہوں ا ور سفر کے دوران آہستہ آواز میں گفتگو کی جاتی ہے۔ (جاری ہے)