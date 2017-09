بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے

بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے

پاک امریکہ تعلقا ت کبھی بھی ایک نہج پر نہیں رہے اگر ہم پاک امریکہ تعلقات کو پچھلے 70سالہ تاریخی تناظر میں دیکھیں اور پرکھیں تو ہمیں بہت سے اونچ نیچ اور خوشگوار اور تلخ موڑ نظر آئیں گے خوشگوار تو خیر بہت ہی کم عرصے تک تعلقات پاک امریکہ کہ رہے ان ستر برسوں میں جب پہلی دفعہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کو اُس وقت کے یو ایس ایس آر کے وزیر اعظم نے ماسکو کا دورہ کرنے کی دعوت دی تو ہمارے اُس وقت کے خارجہ پالیسی کے ماہرین نے اُس دعوت کو اپنی کم فہمی یا جلد بازی کی وجہ سے ٹھکرا دیا اور جب امریکہ کی طرف سے دعوت آئی تو جناب لیاقت علی خان نے بغیر کسی پس و پیش کے امریکہ جانے کی حا می بھر لی وہ دن اور آج کا دن پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے رہے اُس پہلے دورے کے بعد سو ویت یونین کا جھکائو بھارت کی طرف زیادہ ہوگیا اور پاکستان کا جھکائو امر یکہ کی طرف پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ہر دور میں ایک اتحادی کا کردار ادا کیا اور اُس کے جواب میں امریکہ نے ہمیشہ ہی سے پاکستان کے ساتھ ایک ایسے بچے جیسا رویہ اپنایا کہ جسے جب چاہا تھپر مار دیا اور جسے جب چاہا لو لی پاپ یا چاکلیٹ دے دیا اور وہ روتا ہوا بچہ پھر خوش ہو گیا آج کا کالم لکھنے کا میرا مقصد محض اتنا ہے کہ ہم سیاسی اور سرکاری طور پر اور شاید عسکری طور پر بھی آج تک امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتے رہے مگر امریکہ بہادر نے ہمارے ساتھ وہ رویہ روا نہیں رکھا جس کا کے ہم حق رکھتے تھے جب 1965 ء کی جنگ ہوئی تو امریکہ نے ہمیں فوجی کمک دینے کی بجائے ہماری ضرورت کے دفاعی پرزا جات دینے سے بھی انکار کر دیا اور پھر 1971ء کی جنگ کے دوران جب سقو ط ِ مشرقی پاکستان ہوا تو امریکہ نے پاکستان کی کوئی امداد نہ کی سوائے اِس کے کہ ایک سیاسی بیا ن جاری کر دیا گیا کہ امریکہ کا ساتواں فوجی بحری بیڑہ خلیج بنگال میں داخل ہوگیا ہے مگر اُس کے باوجود بھی پاکستان کو ایک عبر ت ناک تاریخی شکست کا سامنہ کر نا پڑا جب کہ پاکستان نے امریکہ کے مفادات کی ہر بین الا قوامی پلیٹ فارم پر حمایت کی اور امر یکہ کو 1969ء چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور ویت نام کی جنگ ختم کرانے میں قلیدی کردار ادا کیا اُس کی زندہ مثال وہ لمحہ تھا جب اُس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ڈاکٹر ہینری کسنجر کو پی آئی اے کے جہاز میں بیٹھا کر باراستہ قرا قرم ہوائی روٹ پیکنگ لے جایا گیا جہا ں پر ہینر ی کسنجر نے چینی قیادت کے ساتھ پہلی دفعہ باضابطہ مذاکرات کئے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں امر یکہ اور چین کے درمیا ن ویت نام کے تنازعے پر مفامت ہوگئی اور جس کی وجہ سے چین اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوگئی مگر اِس کے باوجود امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کو وہ اہمیت اور وہ عزت و وقار نہیں دیا جس کا کے پاکستان ہمیشہ سے مستحق رہا ہے واٹر گیٹ سکینڈل کے بعد جب ریچرڈ نکسن کو جب امریکی صدارت سے علیحدہ ہونا پڑا تو اُس وقت کے نائب صدر جیرالڈ فوڈ نے امریکی صدارت سنبھال لی اُن کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقا ت کچھ بہت بہتر نہ رہے جب 1978ء میں روس نے کا بل پر قبضہ کیا تو امریکہ نے پاکستان کو ایک بار پھر ایک ٹول کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا کیونکہ بقول امریکہ کہ اگر روس کو قابل سے نہ نکالا گیا تو و ہ پوری مسلم دنیا اور تھڑڈ ورلڈ پر قبضہ کر لے گا جو کہ امریکہ کو منظور نہیں تھا 1978ء سے لے کر 1990ء تک پاکستان امریکہ کی خارجہ پالیسی میں بقول امریکی رہنمائوں کے ایک اہم ستون تھا مگر جب روس قابل سے چلا گیا روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے افغانستا ن میں خانہ جنگی کا موحول پیدا ہوگیا اور اِس ماحول کے درمیان امریکہ نے سارے کا سارا ملبہ پاکستا ن کے سیاسی حکمرانوں اور عسکری اداروں پر ڈال دیا کہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہو رہا ہے ملاعمر کی شکل میں وہ پاکستا ن اور پاکستان کے عسکری ادارے کاکردا رہے جب کہ یہ سر ا سر بہتان اور الزام تراشی تھی کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ بہادر تھا جس کا مقصد روس کو قابل سے نکالنا اور اُس کی طاقت کو پاش پاش کرنا تھا اور جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوا مگر اِس سارے آپریشن کے کرنے کے بعد جتنا بھی نقصان تھا وہ پاکستان کے ذمے ڈال دیا گیا امریکہ کے مطابق جن لوگوں نے افغانستا ن میں جہاد کے نام پر روس کے خلاف جنگ لڑی وہی لوگ اب دہشت گرد بن چکے تھے اور ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لئے امریکہ نے بھارت کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان پر پریشر بڑھانا شروع کردیا Do More , Do Moreپاکستان 2002ء سے لے کر آج تک اِس جملے سے نجات حاصل نہیں کرسکا ابھی چند دن پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اُن کے وزیر خارجہ اور ایک امریکی جرنل نے پاکستان پر پھر ایک دفعہ الزامات کی بوچھاڑ کردی کہ پاکستان افغانستا ن میں امن قائم ہونے نہیں دے رہا اِس کے جواب میں پاکستان کے آرمی چیف نے امریکہ کے سفیر کو راولپنڈی میں اپنے آفس بلایا اور انھیں دو ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیا گیا کہ اب پاکستان جو کہ امریکہ کے Do Moreکو پورا کرنے میں پچھلے 15برس میں ستر ہزار سے زیادہ جانیں گنوا چکا ہے اور اپنے ملک میںدہشت گردوں کے خود کش حملوں کا شکار ہوچکا ہے محض اس لئے کہ پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے یہ جنگ ہماری یعنی پاکستان کی جنگ نہیں ہے مگر اُس کے باوجود امریکہ کا یہ کہنا کہ پاکستان دہشت گردوں کو اور اُن کے سہولت کاروں کو پاکستان میں پناہ دے رہا ہے تاکہ افغانستا ن پر امن نہ رہ سکے گو کہ یہ بات انتہائی غلط بات ہے پاکستان کی سلامتی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ قابل میں امن قائم ہو اور قائم رہے مگر نہایت افسوس سے مجھے یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ امریکہ نے دنیا میں جس کے ساتھ بھی دوستی کی اور جس ملک کا سے فائدے اُٹھا ئے اور جس ملک سے بھی اپنے مفادات حاصل کئے انھیں بعد میں امریکہ نے ہمیشہ نقصان دیا اور اب یہی سب کچھ امر یکہ پاکستان کے ساتھ بھی کھیل کھیل رہا ہے اور اپنے مفا دات پورے ہونے کے بعد جب اُس نے دیکھا کہ جنوبی ایشیا ء میں ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے جس میں پاکستان روس اور چین قلیدی کردار ادا کریں گے تو یہ بات امریکہ بھارت اور افغانستا ن کو پسند نہیں آئی جس کی بنا پر امر یکہ نے پاکستان کے خلاف اپنی خارجہ پالیسی میں سخت بیان بازی شروع کردی شاید امر یکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ اگر دنیا نے پر امن رہنا ہے تو اُس کے لئے پاکستان کا پر امن اور معاشی طور پر مستحکم ہونا بہت ضروری ہے اور اگر ایسا نہ ہوسکا تو آنے والا وقت بقول بھٹو صاحب کے ہمالیہ روئے گا اور کوئی چپ کرانے والا نہیں ہوگا ۔