قُربان جایئے

اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کیلئے جو اعمال صالحہ سرانجام دیئے جاتے ہیں‘ قربانی کا ان میں منفرد مقام ہے۔ عیدالاضحی کی آمد آمد ہے اور گلیوں، بازاروں، سڑکوں پر ہر طرف قُربانی کے جانور دکھائی دیتے ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر لوگ قُربان ہوئے جاتے ہیں۔ عیدالاضحی ہمارا بہت اہم تہوار ہے، سُنت ابراہیمی کی تکمیل بھی ہوجاتی ہے تو دوسری طرف اُمراء و غُرباء کے ایک جیسے دسترخوان سج جاتے ہیں جو سال میں ایک بار ہوتا ہے۔

نجانے قُربانی کا لفظ سُنتے ہی میرا دھیان اپنے مُلک پر جانیں قُربان کرنے والوں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کیلئے برصغیر کے مُسلمانوں نے تقریباً دس لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کانگریس کی سرپرستی میں سکھوں اور ہندؤں نے جو ظُلم و ستم ڈھایا وہ ایک الگ درد بھری داستان ہے۔

تاریخ کے حوالے سے اتنی بڑی ہجرت کا کہیں کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ بریگیڈیئر برسٹو انتقال اقتدار کیلئے ہندوستان میں تھا وہ اپنی کتاب:

The Memories of British Empire

میں رقم طراز ہیں کہ بے آسرا، مفلوک الحال مُسلمانوں کے پیدل قافلوں کی شکل میں لوگوں کو وحشی سکھ درندوں نے جس طرح چیرا پھاڑا وہ قابل بیان نہیں۔

کوری کونز جیسے متعصب مُصنف نے بھی اپنی کتابs Freedom at Night میں سکھوں کی وحشت اور درندگی کو یوں بیان کیا کہ سکھ بے یارو مددگار قافلوں کو بے دردی سے تہ تیغ کرنا شروع کردیتے۔ اسی طرح کی تکالیف اور دُکھوں سے نبردآزمائی کے بعد ملک احسن کا وجود پایا۔ ہمارے بہت سے ادیب لکھتے ہیں کہ آج نئی نسل کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ مُلک ہم نے کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، انہیں یہ ملک بنا بنایا تھالی میں سجا کر پیش کردیا گیا۔

اس جگہ پہ آکر کئی سوال میرے ذہن میں سر اْٹھانے لگتے ہیں کہ کیا واقعی ہماری نئی نسل کو اپنے مُلک کی اہمیت کا ادراک نہیں ہے؟ کیا وہ واقعی اتنی بے حس ہوچکی ہے کہ بزرگوں کے پیش کئے گئے خون کے نذرانے فراموش کرچکے ہیں؟ کیا وطنیت کا جذبہ اُن کے اندر منقور ہوچکا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے آج کی نئی نسل بھی وطن کی مُحبت سے سرشار ہے ایسا نہ ہوتا تو ہر 14اگست کو وطن کا کونا کونا سبزہلالی پرچم سے سجا ہوا نہ ہوتا‘ وطن کیخلاف ہر بولنے والے کیلئے احتجاج نہ ہوتا‘ آج بھی وطن کی طرف اُٹھنے والی بد نگاہ ان کے خون میں جوش و ولولہ بیدار کردیتی ہے۔

نئی نسل اپنے وطن کی مٹی کی مُحبت سے لبریز ہے۔ یہاں پر میں کُچھ اوورسیز پاکستانی شاعروں کی بات بھی کرنا چاہوں گی جو دور دیس میں رزق کے حصول کیلئے بسیرا تو کرچکے ہیں لیکن وہاں بیٹھ کر بھی وہ اُردو ادبی پروگرامز اور مشاعروں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، اپنی زبان و ادب سے مُحبت و عقیدت کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان سے جانیوالے مہمانوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ کیا ہم وطنوں سے مُحبت کا رشتہ اصل میں وطن کی محبت کی ڈور سے یوں بندھا ہوا ہوتا؟

دوسری طرف یہاں سے جانے والے شاعر اپنا پہلا کلام وطن کے بارے میں لکھے گئے الفاظ سے کرتے ہیں شاید ہی کوئی شاعر و ادیب ہوگا جس نے ملک پاک کیلئے اپنے جذبات کا بھرپور اظہار نہ کیا ہوگا۔ ہمارے بہت مشہور شاعر اور سفرنامہ نگار حسن عباسی صاحب کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے جنہیں نہ صرف پاکستان میں بے پناہ شہرت حاصل ہے بلکہ بیرون ملک بھی اسی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ وہ جب بھی بیرون ملک کسی مشاعرہ میں جاتے ہیں تو ہمیشہ اپنے ان اشعار سے کلام کا آغاز کرتے ہیں …؎

چاند ستارہ ہر پل دھیان میں رہتا ہے

دل پردیسی پاکستان میں رہتا ہے

بچپن میں بھی یہ بستے میں رہتا تھا

اب بھی یہ پرچم سامان میں رہتا ہے

یہ مُحبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں یہ ایک الگ داستاں ہے کہ عام شخص کو طرح طرح کے مسائل نے گھیر رکھا ہے۔ تعلیم کے مسائل، بجلی و پانی کے مسائل، مہنگائی کے مسائل روزمرہ کی ضروریات کے جمع خرچ کیلئے وہ روزگار کے مسائل میں بُری طرح سے اُلجھے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ ان بلاؤں سے نجات پانے کیلئے وہ اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں۔

اب تصویر کا دوسرا رُخ دیکھئے یہاں تک تو معاملہ عام عوام اور ان کی سوچ کا ہے‘ دوسری طرف اپنی پاک افواج پر ان کے کارناموں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالئے یہ جو گھروں کی محفوظ چار دیواری کے اندر دن کے عیش اور رات کی پرسُکون نیندوں کا لطف اْٹھاتے ہیں یہ سب انہی کی بدولت ہے۔ یہاں ہم اپنی چھتوں کے نیچے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور وہاں وہ سرحدوں پر کُھلے آسمان تلے ٹھٹھرتی راتوں میں جاگ کر ہماری حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ دشمن کی طرف سے خطرے کی ہلکی سی گھنٹی بھی بجے تو اپنی جان قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔

ہماری افواج آج بھی آسمانوں کی بلندیوں پر، زمین پر اور سُمندروں کے اندر چُوکنا اور باخبر ہے۔ قارئین کرام! تو کیا یہ وطن سے مُحبت نہیں ہے؟ آج بھی ہر سکول سے صبح صادق کے وقت پاک سرزمین شاد باد کی آوازیں گونجتی ہیں تو دل بدست دُعا بن جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک کی امن و سلامتی رکھنا اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا۔ یہ مُحبت ہی ہے وطن عزیز سے مُحبت۔ وطن پاک کیلئے قربانی کا موسم تو سارا سال اور ساری زندگی پر مُحیط ہے توآغاز ہم نے جانوروں کی قربانی سے کیا تو قربانی خواہ عیدالاضحیٰ پر ہونے والی ہو یا مُلک و ملت کی راہ میں دی جانے والی‘ جذبات، عقیدت اور مُحبت مانگتی ہے لہذٰا آپ نہ صرف بقرعید پر خوبصورت جانوروں کو دیکھ دیکھ قربان جایئے بلکہ اس مُلک کے ہر گوشے، ہرگلی، ہر کونے اور اس کی سلامتی پر بھی قربان جایئے۔