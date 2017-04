کالج اساتذہ ترقیاں، زیادتیاں اور خادم اعلیٰ!

پنجاب کے کالج اساتذہ کیلئے پروموشن وہ پہلی اور آخری سہولت ہے جس کے لئے انہیں 21سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے ۔ جب اوسطً 6000ہزار سے زائد کالج اساتذہ کی آسامیاں خالی رکھی جائیں سال سے زائد عرصہ پروموشن کیس نمٹانے میں لگایاجائے اور کلاس رزلٹ کی ظالمانہ اور غیر منصفانہ شرائط لگا کر اوسطً 20تا30فیصد کیسز کو ڈیفر کیا جائے تو کئی اساتذہ نہ صرف پروموشن سے پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں بلکہ ڈیفرڈ اساتذہ بد دلی ، ہیجان اور مایوسی کے باعث مزید خراب نتائج کا باعث بنتے ہیں جو کہ ہمارے تعلیمی اداروں کی بہتری کی بجائے مزید خرابی کا باعث ہے ۔ کالج اساتذہ کی اگلے گریڈ میں ترقی کے لےے اضافی شرط، ان کی آخری تین سال کی کلاسز کا نتیجہ بورڈ سے زیادہ ہونا، بنیادی طور پر امتیازی اور ظالمانہ اس لئے ہے کہ کلاس کا نتیجہ اساتذہ کی محنت ، صلاحیت اور لگن کے علاوہ طلبہ کا معیار ، والدین کی دلچسپی مناسب نصاب، مضامین کی نوعیت ، ملکی صورت حال، کالج اور ضلعی تعلیمی انتظامیہ کی مستعدی اور کالج کے ماحول پہ منحصر ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں میں جہاں اساتذہ کی 30فیصد آسامیاں خالی ہوں، داخلہ لینے والے طلبہ انتہائی کمزور اور عدم دلچسپی کا شکار ہوں کلاس کی بجائے گراﺅنڈ کیفے ٹیریا، سنوکر کلب اور شیشہ سنٹرز میں جانا پسند کرتے ہوں ، ماہانہ ٹیسٹوں کا نظام نہ ہو یا طلبہ یہ ٹیسٹ دینے سے انکاری ہوں اور کالج انتظامیہ بورڈ امتحان میں داخلہ کیلئے 75فیصد حاضری اور کلاس ٹیسٹ یا دسمبر ٹیسٹ میں کسی مضمون میں فیل نہ ہونے کی شرائط کو بالائے طاق رکھ کر داخلہ بھیج دے اور روکنے کی صورت میں طلبہ کے مختلف سیاسی گروپ کالج میں توڑ پھوڑ کریں سیاسی لوگ او رضلع انتظامیہ ان کی ہمایت کرے اور میڈیا اسکی کوریج دے تو نتیجہ خراب ہی آئے گا لہذا صرف استاد کیسے ذمہ دار ٹھہرا؟ گویا صرف خراب رزلٹ کی بنا ءپر پروموشن روکنا ایک ظالمانہ عمل اور استادکے ساتھ واضع زیادتی ہے ،نوکر شاہی کا سرکاری کالجز کے نتائج کا پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے موازنہ کرنا بھی غیر منطقی اس لیے ہے کہ سیاست سے پاک ماحول صاف ستھرا فرنیچر ، باقاعدہ ماہانہ ٹیسٹ انتظامی اور سیاسی شخصیات کی عدم مداخلت، تھرڈ ڈگری میتھڈ مثلاً وسیع اشتہاربازی، اچھے نمبر لینے والے طلبہ کو لاکھوں روپے دے کرداخلہ دلوانا اور پھر مفت تعلیم دینا ،ٹیوشن اکیڈمی کی طرزپہ کام کرنا یعنی کئی کئی شفٹوں چلانا گرمی کی چھٹیاں نہ کرنا، امتحانات میں طلبہ کی مدد کرنا وغیرہ، وغیرہ ، اور صرف پاس ہونے والے بچوں کا بورڈ داخلہ بھیجنا ان اداروں کی تعلیمی نظام کے اچھوتے پہلو ہیںلہذا خراب نتیجہ کس طرح آئے گا۔ یہی نہیں بلکہ اساتذہ کے کلاس نتائج چانچنے کے فارمولا کی نوعیت اور الفاظ انتہائی مبہم ہیں جو کہ PSBکو لامحدود صوابدیدی اختیارات دے دیتے ہیں۔ جس سے اقرباءپروری ، جانبداری اور ذاتی پسند اور ناپسندجیسی قباحتیں دیکھنے میں آتی ہیں فارمولہ یوں ہے :

"The Results of officers for the last three years may be taken into consideration out of which two results should be above board with a margin of 10%".

الفاظ"May"اور 10"فیصد زیادہ" صوابدیدی اختیارات کا منہ بولتا ثبوت ہےں جبکہ تین میں سے دو رزلٹ سے کیا مراد ہے دو سال یا دو کلاسز اگر کسی استادکے کسی سال کے تین نتائج میں سے ایک بورڈ سے کم اور اگر دونتائج میں سے ایک کم ہو تو پھر کیا کیا جائے گا یہ فارمولہ خاموش ہے اسی موقع پر کہتے ہیں۔

"All power corrupts and absolute power corrupts absolutely"

یہ خیال رہے یہ فارمولا بھی اساتذہ حتیٰ کہ ان کی تنظیموں سے انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے اسی تناظر میں ڈیفرہونے والے کیسز کی باقاعدہ اطلاع متعلقہ افسر کو نہیں دی جاتی جو کہ پرومشن پالیسی 2010کی ہدایات کے عین منافی ہے کیونکہ ایسی صورت حال میں اکثر اساتذہ عدالتوں کا رخ کر سکتے ہیں۔ اساتذہ کا رزلٹ جانچنے کا یہ طریقہ اس لیے بھی نا قص ہے کہ نتیجہ کا انحصار مضامین کی نوعیت پہ بھی ہے مثلاً اردو، مطالعہ پاکستان، پولیٹکل سائنس ، عربی، فارسی اور اسلامیات وغیرہ فزکس، انگریزی، اکنامکس ، کمیسٹری ، بیالوجی، ریاضی وغیرہ سے مقبالتاً آسان ہوتے ہیں لہذا اول الذکر کا نتیجہ بہتر اور موخرالذ کر کا خراب رہتا ہے ۔ لہذا اکثرمعاشیات کمیسٹری، انگلش ،بیالوجی، حساب پڑھانے والے اساتذہ کے کیسز ڈیفر ہوتے ہیں اسی طرح انتظامیہ کا یہ موقف کہ اگر اساتذہ پڑھائیں تو پچھلی کلاسز سے پاس شدہ طلبہ کیسے اگلی کلاسز میں فیل ہو سکتے ہیںقابل قبول جواز اس لیے نہیں کہ ہر اگلی کلاس کا نتیجہ دنیا بھر میں پچھلی کلاسز سے کم ہی رہتا ہے اسکی بنیادی وجہ نصاب کا مشکل سے مشکل ترہوتے جانا ہے ۔ کلاس نتیجہ طلبہ کی تعداد پہ بھی منحصر ہے آجکل سرکاری کالجز میں انرولمنٹ کی کمی کے باعث اگر کسی کلاس میں چار بچے ہیں اور ان میں سے دو فیل ہو جاتے ہیں تو نتیجہ 50فیصد کم ہو جائے گا بلکہ میں آپ کو بتاتاجاﺅں کہ ایک نئے قائم کئے گئے کالج سے ایک ہی بچے نے امتحان دیا اور فیل ہو گیا جسکی وجہ سے تین اساتذہ کا پروموشن رک گیا۔ اسی طرح PSBکا پروموشن کیلئے صرف آخری تین سالوں کا رزلٹ معیاربنانا مضحکہ خیز ہے کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ باقی ماندہ سالوں میں مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیںصرف آخری تین سالوں میں محنت کرواگلاگریڈ لو اور پھر خاموش ہو جاﺅ۔ ایسابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ منظور نظر اساتذہ کا منفی رزلٹ یا تو لکھا ہی نہیں گیا یا پھر ٹھیک کر دیا گیااورACR مٹھی گرم کرنے پہ تبدیل کر دی گی ۔جس کے لیے متعلقہ استادکا کالج اور ضلعی انتظامیہ کے گروپ سے تعلق رکھنا لازمی ہے راولپنڈی ڈائریکٹوریٹ اس حوالے سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا اس طرح ایماندار ، محنتی اساتذہ پروموشن سے محروم اور فی زمانہ تیز تراز لوگ اگلے گریڈ کی دعواتیں اڑاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پروموشن پانے والے افسران میں سے تقریباً 40فیصد کے کلاس رزلٹس اصلی ہوتے ہیں جبکہ باتیں کسی نہ کسی سٹیج پہ تبدیل کئے جاتے ہیں کیونکہ سکروٹنی کا نظام انتہائی ناقص ہے ۔ نوکر شاہی کا یہ کہنا کہ سرکاری کالجز کے خراب نتائج کی بنیادی وجہ اساتذہ کا کالج سے باہر ٹیوشن اکیڈمیز چلانا اور پیسے بنانا ہے جبکہ حقیقت یہ کہ ان اساتذہ کی تعداد شائد10فیصد سے بھی کم ہو گی اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان اساتذہ کے نتائج مثبت آتے ہیں کیونکہ وہ ان بچوںکو اپنی اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور امتحانی نقطئہ نظر سے مخصوص سوالات کی تیاری کرواتے ہیں جبکہ 90فیصد اساتذہ جو کہ سلیبس کو مکمل کروانے اوربچوں کو اضافی علم دینے کی کوشش کرتے ہیں ریگولر اور مخلص ہونے کے باوجود خراب رزلٹ سے دوچار ہوتے ہیں گویا

"To rob Peter to pay Paul"

کا اصول کار فرما ہے اور سوباتوں کی ایک بات کالج اساتذہ کے پروموشن کو کلاس رزلٹ کے ساتھ مشروط کرنے کی شرط اس لئے لگائی گئی تھی تاکہ سرکاری کالجز کے نتائج بہترہوں اور طلبہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بجائے ان میں داخلہ لینا پسند کرےں مگر گذشتہ 6سالوں سے جاری اس پالیسی کے نتیجہ میں ایسا نہ ہو ا بلکہ سرکاری تعلیمی اداروں کے نتائج اور انرولمنٹ برابر گرتی جارہی ہے اسکی بنیادی وجہ اساتذہ میں پائی جانے والی بددلی ، بے چینی اور ہیجان جس کے باعث بہت سارے اساتذہ دوسرے محکموں میں چلے گئے یہاں میں اپنے دوست ڈاکٹر محمد علی بھٹی سابقہ پرنسپل گارڈن کالج راولپنڈی کا تذکرہ ضرور کروں گا جنہوں نے حال ہی میں دو دفعہ ڈیفرمنٹ کی وجہ سے پنشن لے کر یونیورسٹی جائن کر لی لہذا خادم اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف، جو کہ فوراً فیصلہ کرنے اسے مختصر عرصہ وقت میں مکمل کرنے اور خرابی اور نا انصافی کی صورت میں نوٹس لینے کے حوالے سے کوئی ثانی نہیں رکھتے، سے اساتذہ برادی اس چیز کی متمنی ہے کہ اس پالیسی کو ختم کیا جائے اس میں ہونے والی باضابطگیوں کی تحقیقات کروائی جائے اور ایک ایسے موقع پہ جب کہ الیکشن اور بجٹ کی آمد آمد ہے ایسے اساتذہ جن کا پروموشن کسی بناءپہ بالخصوصی رزلٹ کی بناءپہ ڈیفر کیا گیا ہے فوری طور پہ کلیئر کیا جائے ۔ جس سے نہ صرف اساتذہ میںکام کرنے کی ایک نئی تحریک پیدا ہو گی بلکہ حکومت کو بھی خاصا سیاسی فائدہ ہو گا۔