احتیا طی تدابیر شہر ی دفاع اور آپ

”عالمی یو م شہری دفاع “ ہر سال یکم مارچ وہ دن ہو تا ہے جب ہم دنیا ئے شہری دفاع کے افسران اور بے لو ث خدما ت انجام دینے والے رضا کار وں کی خدمت کا اعتراف کر تے ہوئے انہیں اعزازات اور اسناد تقسیم کرتے ہیں۔ گو کہ اعزازات ، شیلڈز یا اسنا د انکی بے لو ث خدمات کا بدل تو نہیں مگر کسی حد تک انکے حو صلے بڑھا نے میں ضرور معاونت کر سکتے ہیں ، فی زما نہ دنیا کے تما م مما لک میں آئے دن مختلف طرح کے چھو ٹے بڑے حا دثات ہو تے رہتے ہیں جن سے مقابلہ کر نے کیلئے مختلف طرح کے ہنر مند (skilled ) لو گوں کی ضرورت ہو تی ہے جو کہ اس حا دثے نبٹنے کیلئے بھر پور تربیت یا فتہ ہو تے ہیں اس مقصد کے حصول کیلئے سول ڈیفنس مختلف شعبہءہائے زندگئی میں ہونے والے حا دثات کو قابو کرنے کیلئے مہارت حا صل کرنے کے مو اقع مختلف کو رسز کے ذریعے مہیا کر تی ہے تا کہ حا دثات کی صورت میں گھبرانے یا دل بر داشتہ ہونے کے بجائے اپنی مہارت سے اس حا دثے کو کنڑول کیا جا سکے اور نقصان میں کافی حد تک کمی کی جا سکے ۔اس طرح عوام النا س کو کافی حد تک اطمینا ن میسر آتا ہے کہ ہنگا می صورت حا ل کامقابلہ کرنے والے لو گ اور ادارے الحمداللہ تربیت یا فتہ اور قابل بھر وسہ ہیں مقامی طور پر ہونے والے مختلف حا دثات اس بات کی بھر پو ر عکا سی کر تے ہیں کہ کچھ اداروں کے سربراہا ن یا ما لکا ن سول ڈیفنس کی تربیت کر وانے سے بہت گریزاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جب حا دثات ہو تے ہیں تو لا زما ً جا نی و مالی نقصان ہو تا ہے جس کی شاید مذکو رہ با لا لو گوں کو کوئی بھی فکر نہیں یہ لمحہ فکر یہ ہے مو جو دہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ذاتی دلچسپی لی اور ہمارے ہو م سیکریٹری صاحب ، کمشنر کراچی و صو بے کے دوسرے کمشنر صاحبا ن کے تعاون سے ڈپٹی کمشنر صاحبا ن کو ان معاملا ت میں سختی سے کا م لینے کی ہد ایت دیں یو ں اب مجبو راً اداروں کے ما لکا ن و سربراہان شہری دفاع سے تربیت کرانے پر مجبور ہو گئے اس سلسلے میں ( سابقہ ) ڈائریکٹر سول ڈیفنس سندھ حا جی الطاف احمد صاحب نے اپنے ادارے کے قابل ترین افسران اور تربیت یا فتہ عملہ پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی تھی جس کا سربراہ راقم الحروف (الطاف حسین میمن ۔ ٹریننگ آفیسر کراچی ڈویژن ) کو بنا یا ، ڈاکٹر طارق سیف اللہ کو آرڈینیٹر کے طور (اپنے تمام سول ڈیفنس سندھ کے عملے کے ساتھ ملکر کا م کر رہے ہیں اور الحمد اللہ سول ڈیفنس کی تربیت کا یہ دائرہ اب سندھ رینجر ز ، FIA ، نیب ہو م ڈپارٹمنٹ ، کمشنر آفس ، تما م ڈپٹی کمشنر ز آفسز ، ٹریفک پو لیس کی تما م ڈرائیونگ لا ئنسس بر انچز ، بینکس ، ملٹی اسٹوری بلڈنگ ، ممکنہ تمام سرکاری و نیم سرکا ری اسکو ل ، کا لج فنی تعلیم کے ادارے ، ہا سپٹل ، NGOs اور دیگر اداروں کے لو گوں کو بھر پورا نداز میں تربیت دے کر تر بیت یا فتہ لو گوں کی بہت بڑی تعداد کو ہر ممکن حا دثے یا (Disasters )کو یہ لو گ ملکر سول ڈیفنس کے تعاون سے آسانی سے قابو پاسکتے ہیں ۔

انشاءاللہ عنقریب ہم اس بات کو ثابت کرنے کے قابل ہو جائیں گے ) Together with civil Defence in Managing Desaster) مگر اس مقصد کے حصول میں رکا وٹ وہ لو گ ہیں جو سول ڈیفنس سے تربیت دلوانے میں رکا وٹ ہیں اور اس سلسلے میں الحمد اللہ سندھ گورنمنٹ کی انتظامیہ سخت رویہ اختیار کئے ہوئے ہے اور امید ہے ہم سب ملکر سندھ دھر تی کو انسان دوست اور ما حول دوست جلد از جلد بنا دیں گے اللہ ہمارا حا می و ناصر ہے وہ ہم کو ہمت اور حو صلہ عطا کریگا ۔ صوبائی سیکر یٹری داخلہ کی اجا زت سے عام لو گوں کی رہنما ئی کیلئے سندھ سول ڈیفنس نے ایک کتا بچہ بھی اپنے طور پر چھپوایا ہے تا کہ کم پڑھے لکھے افراد بھی اس کتا بچے کی مدد سے ہر طرح سے رہنمائی حا صل کر سکیں امید ہے سندھ سول ڈیفنس کی اس تربیتی ٹیم کا یہ کتا بچہ آپ کے کیلئے بہت مدد گار ثابت ہو گا۔