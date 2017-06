معاشرے کو اصلاحا ت کی ضرورت

د ہشتگر دی کا عفریت جب ہمارے لئے وبا ل بن گیا تو ہمارے اربا ب حل و عقد کی سمجھ میں آیا کہ ہمارے معاشرے کو اصلاحا ت کی ضرورت ہے ۔ حکومتی حلقوں اور بعض سیا سی پارٹیو ں کی طرف سے بھی اس پر تشویش کا ضرور اظہار کیا جا تا رہا لیکن یقین جا نیں حکو متی تشو یش محض مگر مچھ کے آنسو ﺅ ں کے سوا کچھ نہیں ان کی ترجیحا ت کچھ اور رہی ہیں اس پر فی الحا ل کچھ کہنا ہمیں اصل موضوع سے ہٹا سکتا ہے ۔ اگر حکو مت اس پر سنجیدہ ہو تی تو یقیناً کچھ ٹھو س پا لیسیا ں او ر اقدامات ضرور دیکھنے کوملتے ۔ اسکے بر عکس آرمی چیف نے اس کا ادراک کر کے ایک ٹھیک ٹھا ک سیمینار کر ڈالا ۔ یہ اس با ت کا اعلا ن تھا کہ وہ حقیقی معنو ں میں اس پر نہ صرف تشویش رکھتے ہیں بلکہ اس پر کچھ عملی اقدامات کی بھی تو قع رکھتے ہیں ۔ Result oriented بھی ہو ں ۔

تقریباًً 30 سال قبل بھی نو جوانو ں کے اخلا ق و کردار کے حوالے سے اور معاشرے کے بدلتے رحجا نات پر خد شہ کا اظہار کیا تھا ۔ اگر چہ کہ اس وقت اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات عام نہیں تھے نہ مجھ سمیت کسی کے گما ن میں بھی تھا کہ آج جیسے حا لات کا سامنا ہمیں کرنا ہو گا ۔ تیس سال قبل جو بگاڑ پیدا ہو ا تھا وہ اس بگا ڑ کا تقریباً درمیا نی عرصہ تھا جو بتدریج بڑھتے بڑھتے آج مو جو دہ شکل میں ہمارے سامنے مو جو د ہے۔ اس وقت بھی ان مسائل کی نشاندہی کے با وجود کسی کو اس کی پر وا نہیں تھی ۔ یعنی ہمارے معاشرے کو کن خطو ط پر چلا نا چاہیئے تھا اس کی واضح رہنمائی ہمارے آئین میں کردی گئی تھی لیکن آج تک کسی حکمران نے ( سوائے ضیا ءالحق مرحو م کے جنہو ں نے ایک ادھو ری کوشش ضرور کی تھی )اس پرعمل کرانا منا سب نہیں سمجھا ۔ اسکی وجہ بھی بتا دی گئی تھی کہ اہل مغرب مشرق سے ایک اسلامی مملکت کو ابھرتے اور پھلتے پھولتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے ۔ پاکستان کا وجود انکی آنکھو ں میں کھٹکتا ہے ۔ جہاں اغیا ر کی سازشیں ہیں تو وہیں اپنو ں نے بھی اس میں بھر پو ر حصہ ڈالا ۔ جب حکمرانو ں کے دلو ں سے اللہ کا خو ف نکل جا تا ہے تو وہ بے خو ف ہو کر عوام پر مظالم ڈھا تے ہیں ۔ حکمرانوں کی لوٹ ما ر ، عدل و انصاف کی فراہمی میں نا کا می او عوام کو تما م کو بنیا دی سہولیات کی فراہمی میں مسلسل نا کا می نے بھی عوام کو بد ظن کر دیا ۔ جب عوام نے حکمرانو ں ، بیو رو کریٹس ، جا گیرداروں ، وڈیروں ، سر ما یہ کاروں اور اشرافیہ کو انکار مسلسل استحصال کر تے ہو ئے دیکھا اور جب انہیں یہ لگا ہو گا کہ اب ملک کے احوال ٹھیک نہیں ہو سکتے تو شائد عوام نے بھی انہیں کا رنگ اختیار کر لیا ۔ ایسا بتدریج ہو ا ہو گا۔ ہمارے اجتما عی مزاج میں بد عنوانی کی شروعات شائد انہی وجوہا ت کی بنا ءپر ہوئی ہو ں ۔ اسکی مثال اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک گھر کے سربراہان (ماں اور با پ) ہی دو نمبر طریقے سے پیسہ کما تے ہوں تو ان کی اولا دوں پر بھی اسکے لا زمی اثرات پڑتے ہیں ۔ استحصال اور بد عنو انیو ں کی ابتدئی تربیت و تر غیب اپنے اطراف ہی سے حا صل ہو تی ہے اس پر مستزاد یہ کہ بڑے پیمانے پر اورطویل عرصہ سے استحصال اور بد عنو انیاں ہو ں اور اس پر پکڑ کرنیوالے ادارے ہی خو د اس میں ملو ث ہوں تو عوام النا س میں ایک اجتما عی رائے خو د بخو د قائم ہو جاتی ہے ۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ ایک طویل عرصے سے قانون نافذ کرنے والے ادارے خصوصاً پو لیس کا محکمہ ، ایکسائز کا محکمہ، ٹیکس کا محکمہ ، اور دیگر تما م سرکا ری ادارے اجتما عی طور پر اور نہا ئت منظم طریقے سے بد عنوان نہیں ہو گئے ؟کیا ہم یہ بھی نہیں جا نتے کہ ا ن کا احتساب بھی نہیں کیا جا سکتا ؟کیا پولیس کا محکمہ خودجرائم کی آما جگاہ نہیں ؟کیا ملک میں انصاف اور احتساب بے لاگ ہو رہا ہے ؟کیا ملک میں قانون کی با لا دستی ہے؟ اگر ہے توطاقتور اور کمزور کیلئے ایک ہی قانون ہے ؟سب جا نتے ہیں کہ Might is right (جس کی لا ٹھی اسکی بھینس) کا قانو ن یہا ں غیر اعلا نیہ رائج ہے ۔ ہمیں اعتراف کر لینا چاہئے کہ یہا ں لاقا نو نیت ہی کا قانون ہے ۔ اکثریت نے اس پر سمجھو تہ کیا ہوا ہے ؟جنھو ں نے اس پر سمجھو تہ نہیں کیا وہ خسارے کا شکا ر ہیں اور ایسے لو گوں کا گزارا مشکل بھی ہے ۔مزاحتمی زندگی گزارتے یا تو وہ مضمحل ہو گئے ہیں یا کسی معجزہ کا انتظار میں ہیں ۔ یہ سب ایک ایسے اسلامی مملکت میں ہو رہا ہے جو عالم اسلام کی قیادت کا دعویدار بھی ہے ۔

بد عنو انی اور استحصال کی جڑیں جھو ٹ اور دھو کا دہی سے جا کرملتی ہیں ۔ حضو رﷺ کا فرما ن ہے کہ مو من سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا اور دھوکے با ز نہیں ہو سکتا ۔آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جملہ اجتماعی کا روبار حیا ت کی عمارت انہی دو بڑی بیما ریو ں کی اینٹو ں سے کھڑی ہو ئی ہے ۔ہماری اجتما عی سوچ کو زندہ قوم کی سوچ سے قطعی میل نہیں کھا تی ۔ ہماری مادہ پرستی دیگر مادہ پر ست قومو ں سے کہیں آگے ہے ۔ اہل مغرب خا لص ما دہ پر ست ہیں لیکن انہیں اور ہم میں اگر نما یا ں فرق ہے تو وہ حقوق العباد کا ہے۔ ہمارا دین دوحصو ں پرمشتمل ہے ، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد ۔ ہم نے حقوق العباد کو ترک کر دیا ہے اور انہو ں نے اسکے اہم حصوں کو اپنی زندگیو ں کا جزو لا ینفک بنا لیا ۔ اسی کی بنا ءپر وہ ترقی کی معراج پر ہیں ۔ ہمار ا بچہ بچہ بلا جھجک بڑے اعتماد سے جھو ٹ بولتا ہے اور انکے بچے جھو ٹ کیا ہے نہیں جا نتے ! ہماری اخلا قی گراوٹ کی انتہا دیکھئے کہ ہم رمضا ن کے ما ہ مقدس میں تما م ضروریات کی اشیاءکی ذخیرہ اندوزی کر کے انہیں کئی گنا مہنگی کر کے سارے سال بھر کی کمائی محض اسی ایک ماہ مقدس میں کر لیتے ہیں ۔ گدھے ، گھو ڑوں ، کتے اور بلیو ں کا مردہ گو شت کھلا کر ہم بڑے مطمئن نظر آتے ہیں ۔ دودھ سمیت تمام کھا نے پینے کی اشیا ءمیں ملا وٹ ہماری خصو صی شنا خت ہے ۔ ایک ملا وٹ غیر مضر صحت ہو تی ہے ۔ جس پر اب ہم یقین نہیں رکھتے بلکہ اب ایسی ملا وٹ ہمارا طرہ امتیاز بنتا جارہا ہے جس سے مہلک امراض لا حق ہو تے ہیں ۔ ایسی ہی ملا وٹ ہم دودھ ، تیل ،اور دیگر اشیاءمیں بے دھڑک کر تے ہیں ۔ عام آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھلا ان سب چیزوں کا دہشگردی سے کیا تعلق ہے ؟دہشگرد یقینا سفاک ہو تے ہیں کیا دوسرے انسان کا استحصال کرنا ، اور کھا نے پینے کی اشیاءمیں مہلک او رمضر صحت اشیاءکی ملا وٹ کرنا سفاکی نہیں ؟