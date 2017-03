سندھ کی عوام کے ناقص صحت اور قاتل اسباب

بعض ایسے موضوعات ہوتے ہیں کہ جن پر جتنی قلم آرائی کرتے جاو یہ اتنے ہی طویل ہوتے جاتے ہیں اور ایسا موڑ آنے ہی نہیں دیتے کہ اختتامی کلمات ادا کیے جاسکیں ۔ مثال کے طور پر جب میں سندھ میں صحت کے حوالے سے نہایت دردناک صورتحال اور واقعات دیکھتا ہوں تو میڈیکل کے موجودہ جدید دور کے باوجود یہ سمجھ نہیں آتا کہ مذکورہ تمام تر جدید سہولیات اور لاکھوں اقسام کی ادویات وعلاج سے متعلق سیکڑوں کمرشلز، کمپنیاں اور ان کی مصنوعات کی کھپت کہاں ہو رہی ہے؟ انسانوں پر یا کہ دریائے سندھ کی مچھلیوں اور دیگر آبی مخلوق پر؟ کیوں کہ بصری طور پر سندھ میں پسماندہ زیادہ تر علاقوں کے عوام کو ناتواں اور بیمار و نحیف ہی دیکھتا آرہا ہوں ان افراد کے اپنے اپنے علاقوں کے ضلعی ہسپتالوں کو حکومتی سطحوں پر کاغذوں میں تمام تر فنڈز و دیگر سہولیات کی فراہمی کے باوجود زمینی طور پر پسماندہ ان مریضوں کو درماندہ مگر افسران کو زندہ ، تابندہ اور پائندہ باد دیکھتا آرہاہوں۔قومی نمائندوں یعنی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہاوسز میں خدانخواسطہ جب یہ لوگ مہینے دو میں اسلام آباد یا کراچی سے اپنے علاقوں میں پہنچتے ہیں تو ان کے ہاں وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی اور متذکرہ بیمار انسانیت کے ٹھاٹھیں مارتے سمندر کو ان ہاوسز جیسے کوزوں میں بند دیکھ کرعقل و فکر کے تمام در اور تاک لرزتے محسوس ہوتے ہیں اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہزاروں افراد ان علاقوں میں پر شکوہ عمارتوں والے ہسپتالوں کی موجودگی کے باوجود علاج معالجے اور دوا دارو کے حصول کی خاطر منت سماجت کرنے ان ہاوسز میں یوں ہاتھ باندھے لاچار نظر آتے ہیں گویا یہ ان کا ریاستی بنیادی حق نہیں بلکہ مذکورہ ایم این اے یا ایم پی اے کی زکواة و خیرات ہو ۔ان ہزاروں سیکڑوں میں جن چند افراد کو عزت مآب ایم این اے کوئی چٹ ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر یا سول اسپتال کے ایم ایس کے نام پر دے دیں تو گویا وہ ایم این اے صاحب کے اگلے دو ماہ بعد چکر تک زندہ رہنے کی امید پر خود کو تیار کرنے لگتا ہے کہ جس کے بھی کئی مزید ضمنی مرحلوں سے گزر کر اس کی وہ چٹ بمشکل کیش ہوجاتی ہے۔ حالانکہ آئینی لحاظ سے مذکورہ بیمار انسانیت کو ہرگز ان ہاوسز اور بنگلوں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ یہ اک نہایت آسان تر عمل ہے جس سے گزر کر مریضوں کو تشخیص، دوا کے حصول کے مرحلے با آسانی طئے کرلیے جانے چاہئیں۔مگر خصوصا ً سندھ میں یہ عمل کیوں اس قدر پُرپیچ اور کرب ناک بنادیا گیا ہے کہ کئی مہلک امراض میں سندھ کادوسروں کے مقابلے میں افسوس ناک ریکارڈ موجود ہے۔سوچنے کی بات یہ ہے کہ ڈی ایچ او اور ایم ایس دو ماہ تک تو اپنے دفاتر سے غائب ہوتا ہے مگر وہ کیوں ایم این اے اور ایم پی اے ہاوسز میں ان دنوں پایا جاتا ہے جن دنوں یہ لوگ کراچی یا اسلام آباد سے اپنے حلقوں کے دورے پر آتے ہیں ؟ کچھ عرصے سے فوجی و عسکری سطحوں پر و پیش رفت کے اعتبار سے پیشہ ورانہ معیار کی اوج کو پہنچتے ہوئے پاکستان میں جب سیاستدانوں اور بیورو کریٹس کی تال میل کے مذکورہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہمارا مجموعی تاثر بین الاقوامی طور پر اس قدر مجروح ہوتا ہے کہ مذکورہ مناظر اور ان تمام کرداروں کی سرکوبی کے بغیر اس تاثر کو ختم کرنا ہر گز ممکن نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ خصوصاً سندھ میں کروڑوں ڈالرز US AID وصول کی جاتی ہے اور پھر اس US AID کا حشر بھی مذکورہ عناصر مل کر کردیتے ہیں۔میں نے 25 مارچ کے اپنے ایک کالم FALL OF THE JIMS EMPIRE میں کچھ حالات و واقعات پیش کیے تو کئی عناصر آئینے میں اپنے مکروہ چہرے دیکھ کراپنی حرکتوں اور زبانوں سے اپنے سیاہ کرتوتوں کا برملا آن ریکارڈ محفوظ اعتراف کر بیٹھے کیوں کہ اس کالم میں US AID کے علاقہ کے عوام کی بہبود کے نام پر مٹھی بھر عناصر کے ذاتی مفادات کی جاری کارستانیوں کا ذکر تھا۔ تبھی تو لاکھوں عوام نے مذکورہ JIMS ہسپتال کو CMH کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا تھا جس پر مذکورہ عناصر سربہ گراں ہوئے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صرف اس نوائے وقت کا ہی خاصہ ہے کہ جس نے ہمیشہ نظریہ پاکستان ، پاکستان کی جغرافیائی اور اسلامی اساس کی حفاظت کے اعتبار سے پون صدی سے نہ تو آنکھ جھپکی ہے اور نہ ہی کمر آرام دہ بستر پر لگائی ہے۔ جی ہاں فوری طور پر مذکورہ JIMS کے لئے اگلے روز ہی NTS آسامیوں کا اعلان کردیا گیا۔ ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی مگر بہت کچھ ایسا ریکارڈ پر آگیا ہے کہ اگر کوئی بہتری رونما ہوئی تو بلاشبہ اس کا کریڈٹ نوائے وقت کو ہی جائے گا کیوں کہ شنید کے مطابق اعلی حلقوں تک نوائے وقت کی مذکورہ JIMS کی روداد پہنچ چکی ہے جس کے کردار برمودا ٹرائی اینگل کی طرح انسانی زندگیوں کو US AID کی لوٹ مار کی آڑ میں ہڑپ کر رہے ہیں۔ سندھ میں اگر عوام کی صحت کے معیار کو انہیں مگر مچھوں کے رم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تو پھر وہ دن دور نہیں جب سندھ کا 25 سالہ نوجوان نحیف و نزار ستر سالہ بزرگ دکھائی دے گا۔