میٹرک کے سوالیہ پرچہ جات اور مارکنگ ہدایات میں غلطیاں

مکرمی! لاہور بورڈ کے تحت میٹرک کے امتحان کی مارکنگ اور سوالیہ پرچہ جات میں غلطیاں ہیں۔ ان کی اطلاع چیئرمین صاحب کو دی گئی لیکن ان کو درست کرنے کی بجائے جب مارکنگ ہدایات تیار کی گئی تو ان میں بے شمار غلطیاں ہیں۔ ویسے تو جماعت دہم کے سارے پرچہ جات میں 50 غلطیاں ہیں لیکن اختصار کے ساتھ صرف چند بیان کی جا رہی ہیں۔ بیالوجی گروپ I کا ایک معروضی طرز سوال اس طرح ہے۔ دونوں پائوں میں ہڈیوں کی تعداد(108)، (56)، (22)، (12) ان میں سے کوئی بھی جواب درست نہیں ہے۔ درست جواب (54) ہے۔ اسی پرچہ کا ایک سوال اردو میڈیم یہ ہے: (Yeast) میں غیر جنسی تولید ہوتی ہے۔ جب کہ انگلش میڈیم کے سوال کی عبارت ہے: (Yeast) میں جنسی تولید ہے لیکن دونوں کا جواب ایک ہی ہے۔ فزکس کے پرچہ میں سوال نمبر 1 کے ایک جز میں اردو میڈیم کیلئے آپشن نہ ہیں۔ ریاضی کے گروپ فرسٹ کی ایک مروضی کے دو جواب درست ہیں۔ بیالوجی کے پرچہ میں تناسب کی انگلش Ratio لکھی ہے۔ اسلامیات کے پرچہ میں ایک سوال: حج فرض ہے کے چاروں آپشن غلط ہیں۔ اسی طرح انگلش گروپ فرسٹ اور سیکنڈ میں چار چار معروضی سوالات کے ایک کی بجائے دو دو جوابات درست ہیں مثلاً: the watchman blew his whistle. A. transitive verb b. regular verb C. irregular verb D. intransitive اس کے دو آپشن (A&C) درست ہیں۔ بورڈ انتظامیہ کو بار بار یاد دہانی کروائی گئی لیکن کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر تعلیم پنجاب سے درخواست ہے کہ اس سنگین بدعنوانی پر ایکشن لیا جائے اور لاکھوں بچوں کے مستقبل کو تاریک ہونے سے بچایا جائے۔(محمد ارشد SST گورنمنٹ جامع ہائر سکینڈری سکول شیخوپورہ)