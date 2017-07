استاد کا احترام ایڈیٹر | ڈاک ایڈیٹر

مکرمی! جب سلطنت عباسیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہُ کے اُس قول کو اپنایا جس میں انہوں نے استاد کے احترام کا ذِکر کیا تھا اوراِسی قول کے پیشِ نظر سلطنت عباسیہ کے شہزادگان اپنے اساتذہ کی جوتیاں اٹھانے میں سبقت لے جانا ثواب دارین اور فلاح کا ذریعہ سمجھتے تھے تو ان کی حکمرانی نصف سے زائد پوری دنیا تک جلوہ افروز رہی۔ اس کی تقلید مغرب نے کی تو آج یورپ، کوریا اور جاپان جن بلندیوں پر فائز ہیں اس کی اساس، روح اور بنیاد اساتذہ کا احترام ہے۔ چند ماہ قبل جرمنی میں مختلف محکمہ جات عدلیہ، صحت عامہ، انجینئرز سمیت دیگر سرکاری اہلکاران پر مشتمل ایک وفد چانسلر انجیلا مرکل سے ملا اور ملاقات میں استدعا کی کہ ہمارے فرائض منصبی کے مطابق ہماری تنخواہیں بہت کم ہیں جب کہ اساتذہ کرام کی تنخواہیں ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں ہماری مراعات بھی ان کے مطابق کی جائیں تو جواب میں چانسلر جرمنی نے تاریخی الفاظ ادا کیے۔

Thats it !Teachers are not common people and common people are not teachers. please, don,t compare yourselves with these mighty personalities until your are worth it.

عین اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ برطانیہ کی ایک عدالت میں ایک ٹیچر گیا تو ٹیچر نے چالان کا جرمانہ بھرنا تھا، ٹیچر نے جاتے ہی عدالت سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں دیر سے پہنچا چونکہ میں کلاس میں تھا۔ لہٰذا استدعا ہے کہ میرے چالان کی فیس جمع کر لی جائے۔ جب عدالت کو معلوم پڑا کہ ہماری عدالت میں ایک ٹیچر آیا ہے تو جج صاحب اُٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔

A Teacher in my court.

یہ سُن کر تمام حاضرین ٹیچر کے اعزاز میں اُٹھ کھڑے ہوئے اور عدالت نے ٹیچر کا وقت ضائع کئے بغیر ٹیچر کو فوراً فارغ کر دیا۔قارئین! معلم بلاشبہ دنیا میں سب سے معزز ترین، اعلیٰ ترین منصب پر فائز وہ قائد ہے جو روح کو جلا دیتا ہے، شعور اجاگر کرتا ہے۔صحت مند معاشرے کی تخلیق اساتذہ کی شب و روز کاوشوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔مملکت خداداد پاکستان میں حالات اس کے برعکس ہیں ۔ اساتذہ کا تعلق خواہ کسی بھی شعبہ سے ہو اس کا احترام، توقیر، عظمت، عزت اور حرمت کو ہمیشہ بالائے طاق رکھا جا تا ہے۔ معاشرے کو ترقی یافتہ اور روشن بنانے کیلئے ہمیں استاد کو اس کا مقام اور احترام دینا ہو گا۔(محمد اکرم خان فریدی، 36-مجاہد نگر، جنڈیالہ روڈ شیخوپورہ)