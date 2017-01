اسلام ایک انتہائی سائینٹفک مذہب (بزبان انگریزی) ایڈیٹر | ڈاک ایڈیٹر

اسلام محض چند مخصوص عبادات کی ادائیگی کا نام نہیں ، زندگی گزارنے کا ایک ایسا عملی اور مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں تمام بنی نوح انسانوں کے لئے ان کی نجی ، معاشرتی ، سیاسی ، تہذیبی ، اخلاقی ہر پہلو پر مکمل رہنمائی موجود ہے ۔ انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہونے کے باعث اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں لگتا ۔ اسلامی لٹریچر زیادہ تر عربی اور اردو زبانوں میں دستیاب ہے جس سے انگریزی سکولوں میں پڑھی نئی نسل کو استفادہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے ۔ کرنل (ر) سید سلیمان سرور گیلانی کی زیر تبصرہ کتاب ISLAM: THE MOST SCIENTIFIC UNIVERSAL AND DIVINE RELIGION انگریزی دان طبقے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے جدید سائنسی اصطلاعات کی روشنی میں ذہن نشین کرانے کی ایک کامیاب کوشش ہے۔ ال۔مصباح پبلشرز -16اردو بازار لاہور سے دستیاب ہے۔ قیمت 225روپے ہے ۔ (تبصرہ : م ۔ ش)