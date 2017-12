ڈپٹی کمشنر نے عمران نور کو کمپنی کے سیاہ سفید کا مالک بنایا

ملتان (سپیشل رپورٹر) ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ایک ارب روپے کا نقصان پہنچانے والے مرکزی کردار عمران نور کی تقرری بھی جعلی نکلی ہے اعلیٰ افسران کے منظور نظر عمران نور اب تک کروڑوں روپے تنخواہ کی مد میں بھی غلط وصول کر چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سی ایف او عمران نور کو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے انٹرویو کر کے اپنے خط No. So.IPS(LG)9-2/ 2013 تاریخ 01-June 2014 گورنمنٹ آف پنجاب لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ کو بھیجا کیونکہ اس وقت ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اپنا سلیکشن بورڈ نہ تھا۔ جس کی کاپی اس وقت کے چیئرمین رائے منصب علی کو بھیجی گئی گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پر اعتراض لگایا کہ عمران نور کو بطور سی ایف او لگایا جا رہا ہے جبکہ وہ مطلوبہ قابلیت پر پورا نہیں اترتے جو کہ اشتہار میں دی گئی تھی لہٰذا اسے منظور نہیں کیا جاتا لیکن اس کے باوجود رائے منصب نے عمران نور کو اعلیٰ عہدہ پر فائر کردیا اور رائے منسب علی نے خط No. 01/char/ MWMC/304 تاریخ 06-06-2014 کے تحت تقرری کا خط جاری کر دیا ڈپٹی کمشنر ملتان نے انہیں قائم مقام ایم ڈی اور کمپنی سیکرٹری بھی بنا دیا۔ عمران نور نے اس پر ہی بس نہ کیا بلکہ بورڈ کے منٹس بدلتے ہوئے فل ٹائم ایم ڈی سے بھی زیادہ اختیارات حاصل کر لئے اور کمپنی کی ہر چیز پر قابض ہو گئے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ منعقدہ مورخہ 29-12-2014 میں بورڈ کے ایک ممبر ڈاکٹر محمد شوکت ملک نے کمپنی میں ہونیوالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی بذریعہ اپنے خط نمبر No. BZU-IBF/ Nise-11/1282/17 تاریخ 26-09-17 میں کی جس میں انہوں نے ڈپٹی کمشنر نادر چٹھہ کو لکھا کہ کمپنی کے معاملات قانون کے مطابق نہیں چل رہے اور عمران نور کی تقرری بھی غلط ہے اس خط کی کاپی چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر ملتان کو بھی بھیجی گئی لیکن کسی نے کوئی ایکشن نہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نادر چٹھہ نے کارروائی کرنے کی بجائے اس خط کا بہت برا منایا اور ایک غیر قانونی ریزرویشن کے ذریعے ڈاکٹر محمد شوکت ملک کی ممبر شپ ختم کرانے کی کوشش کی جس کو موجودہ بورڈ کے ممبران نے منظور نہ کیا اب ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران غیر قانونی تقرری کے حامل اور اربوں کی کرپشن میں ملوث عمران نور کو بچانے کی کوشش میں ہیں۔ اور ایک غیر قانونی کمیٹی بنا کر معاملے کو دبانے کی کوشش کی جارہی ہے جس پر بورڈ کے تمام ممبران کو تحفظات ہیں اور رانا اعجاز نون نے کہا ہے کہ اگر یہ معاملہ مزید دبایا گیا تو وہ نیب اور دیگر اداروں میں کیس لے کر جائیں گے اور سب کو بے نقاب کریں گے۔ عمران نور ایک تھرڈ ڈویژن اور تین سیکنڈ ڈویژن ایم کام ڈگری کا حامل ہے اور اس کا متعلقہ تجربہ بھی نہ ہے۔