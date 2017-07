سامراجی قوتیں کشمیریوں کو حق سے محروم کر رہی ہیں‘ حافظ نعیم

کراچی( نیوز رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ بھارت اور سامراجی قوتیں کشمیریوں کو ان کے حق سے محروم کررہی ہیں ‘ امریکہ پوری دنیا میں دہشت گردی کی سرپرستی کررہا ہے‘سید صلاح الدین اقوام عالم کے چارٹر کے مطابق جدوجہد کررہے ہیں ‘عالم ارباب جہاد اور دہشت گردی میں تفریق کریں ‘8جولائی 22سالہ شہید مظفر وانی کویوم شہادت کے موقع پر خراج تحسین پیش کرتاہوں جنہوں نے آزادی کی تحریک چلائی اور 8لاکھ بھارتی افواج کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے شہید ہوگئے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے لبرٹی چوک پر سوشل میڈیا گروپ I am Wani I am Pakistani کے تحت جذبہ حریت سے سرشار 8لاکھ بھارتی افواج سے برسرپیکار برہان مظفر وانی کے یوم شہادت کے موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ ریلی میں اسلامی جمعیت طلبہ اور خواتین یوتھ نے بڑی تعداد میں شرکت کی ۔شرکاءنے حکومت کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے زبردست نعرے لگائے‘ شہید برہان مظفر وانی سے اظہار یکجہتی کےلئے چہرے پر ان کی تصویر والے ماکس اورI am wani I am pakistani کے نام کی شرٹ بھی پہنی ہوئی تھیں۔ریلی سے ناظم اسلامی جمعیت طلبہ کراچی حمزہ صدیقی ‘ مرزا ثوبان بیگ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ حافظ نعیم الرحمن نے سوشل میڈیا گروپ کے نوجوان یوتھ کے عزم کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے شہید برہان مظفر وانی سے اظہار یکجہتی کےلئے تاریخی ریلی کا انعقاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ سید صلاح الدین جمہوری عمل کے نتیجے میں حقوق کی بات کررہے تھے لیکن عالمی بھارت اور سامراجی قوتوں نے اقوام عالم کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سید صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دے کر دہشت گردی کے لیول کو مزید بڑھایا ہے‘ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کی تحریک ختم نہیں ہو گی۔