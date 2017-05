امریکی صدر کی بیٹی بھی پاکستانی خواتین کی صلاحیتوں کی معترف

کراچی(لیڈی رپورٹر) پاکستانی خواتین کی صلاحیتوں کا دنیا بھر میں اعتراف کیا جارہا ہے حال ہی میں امریکی صدر کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے بھی پاکستانی نژاد عنبر احمد کو مثالی خاتون قرار دیا ہے ایوانکا نے گھر سے باہر کام کرنے والی خواتین(ورکنگ ویمن) کی رہنمائی کے لئے ایک کتاب لکھی ہے جو حال ہی میں مارکیٹ میں آئی ہے۔Women Who Work Rewriting the Rules of Success نامی کتاب میں ایوانکا نے کامیاب کاروباری خواتین کا ذکر کرتے ہوئے پاکستانی خاندان سے تعلق رکھنے والی عنبر احمد کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عنبر نے نیویارک میں موجود وال اسٹریٹ پر طویل عرصہ گذارنے کے بعد اپنی بیکری کھولی وہ جس طرح اپنا کاروبار چلارہی ہیں وہ دیگر خواتین کے لئے ایک انسپائریشن ہے ایوانکا نے کہا میں عنبر سے بہت متاثر ہوں ایوانکاٹرمپ نے اپنی کتاب میں کئی اور محنت کش خواتین کا تذکرہ کیا جن کی ہمت سے وہ متاثر ہوئیں ان میں ووگ میگزین کی ایڈیٹر اینا ونتور بھی شامل ہیں۔ ایوانکا ٹرمپ کا کہنا ہے انہوں نے یہ کتاب اپنے والد کے الیکشن جیتنے سے پہلے لکھی تھی وہ ورکنگ ویمن کی رہنمائی کرنا چاہتی ہیں ایوانکا خود بھی ایک کاروباری خاتون ہیں اور اپنے والد کی اسسٹنٹ بھی ہیں۔