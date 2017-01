مسلمان دہشتگرد کا تصور پھیلایا جا رہا ہے، داعش القاعدہ سے اسے تقویت ملی، سرتاج عزیز

اسلام آباد ( نمائندہ نوائے وقت )وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر ظفر اللہ خان نے کہا ہے کہ ،ہمارا پدرم سلطان بود کا تصور ٹھیک نہیں ہے ،یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اسی تصور کے تابع ہوکر صرف ماضی پرہی فخر کرتے رہیں، انہوں نے ان خیالات کا اظہار گذشتہ روز اپنی کتاب Islam in the contemporary World ,A new Narrative کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا اسلامی شریعت میں اجتہاد کا تصور موجود ہے ، جس پر سب کا اتفاق رائے ہونا ضروری ہوتا ہے ، انہوںنے کہا کہ لہر کہتی ہے کہ اگر حرکت کرتی رہوںگی تو زندہ رہوں گی ،اگر حرکت بند ہوگئی تو مر جاﺅں گی، میں نے اس کتاب میں اپنی تہذیب کے زوال اور مغرب کی ترقی کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے اٹھارہ مسائل کی جانب توجہ دلائی ہے ، میں نے اس کتاب کی ترتیب پر چودہ سال لگائے ہیں۔ووزیر اعظم کے خارجہ امور کےمشیر سرتاج عزیز نے کہا کہ دنیا بھرمیں یہ تصور تیزی سے پھیلایا رہاہے کہ مسلمان دھشت گرد ہیں اور طاقت کے بل بوتے پر دنیا پر اپنے نظریات لاگو کرنا چاہتے ہیں، القاعدہ اور داعش کی وجہ سے اس منفی تصور کو مزید تقویت مل رہی ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان اس وقت اپنے مستقبل کے حوالہ سے تشویش میںمبتلا ہیں ،نائین الیون کے واقعہ کے بعد دنیا مسلمان اور غیر مسلمان کی بنیاد پر تقسیم ہوچکی ہے اگرچہ ہمارے علمائے کرام پر سطح پر واضح الفاظ میں پیغام دے رہے ہیں کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے لیکن شام ،عراق، لیبیا ، اوریمن سمیت متعدد ممالک میں فرقہ واریت اور دیگر مختلف بنیادوں پر مسلما ن ہی مسلمانوں کو قتل کررہے ہیں ،جس سے اقوام عالم میں یہ تاثر تقویت پکڑ چکا ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ شورش مسلمان ملکوں میں ہے ، جس کے بعد مسلمان مخالف قوتیں اس حوالہ سے پروپیگنڈہ بھی کر رہی ہیں ،جس سے غیر اسلامی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کو مزید فروغ مل رہاہے، دنیا بھر میں مسلمانوں کی پستی کے یہ ظاہری عوامل ہیں اور ان حالات میں بیرسٹر ظفر اللہ خان کی یہ کتاب ایک بہت ہی مفید کوشش ہے جس میں ان وجوہات اور عوامل کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوںکا یہ زوال مزید گھمبیر کیوں ہو رہا ہے ؟کتاب کے مطابق مسلمانوں کے زوال کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ ا?ج بھی ماضی میں چھپے ہوئے ہیں، اور اجتہاد کا راستہ بند کردیا گیاہے جس کے بغیر آپ دنیاوی تبدیلیوں میںخود کو نہیں ڈھال سکتے ہیں ،تقریب سے اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین ڈاکٹر خالد مسعود ، ،اقبال اکیڈمی کے سابق چیئرمین، احمد جاوید اور سلمان اکرم راجہ ایدوکیٹ نے بھی خطاب کیا۔