’’میں تو پنجتن کا غلام ہوں‘‘کے خالق ڈاکٹر یوسف قمربرطانیہ میں انتقال کر گئے

اسلام آباد(فیصل عرفان)شہرہ آفاق منقبت’’میں تو پنجتن کا غلام ہوں‘‘کے خالق، معروف شاعر اور سکالر ڈاکٹرمحمد یوسف قمر88سال کی عمر میں برطانیہ کے شہر برمنگھم میں انتقال کر گئے،ڈاکٹرمحمد یوسف قمر یکم نومبر 1929کو تحریک پاکستان کے نامور کارکن مولانا امانت علی کے گھر گوجر خان میں پیدا ہوئے،1948میں اپنے والد گرامی مولانا امانت علی سے مل کر ’’الہلال‘‘ نامی مجلہ جاری کیا،جس کا ڈیکلریشنبعد ازاں اعزازی طور پر پاک فوج کے نام کردیا،راولپنڈی کچہری میں کچھ عرصہ وکالت بھی کرتے رہے،ساٹھ کی دہائی میں برطانیہ کے شہر برمنگھم منتقل ہوئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی،برطانیہ میں وکالت کیساتھ ساتھ وہ مسلم کمیونٹی کی فلاح و بہبود کیلئے قائم متعدد داروں سے وابستہ تھے،یونیورسٹی آف برمنگھم سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی،مقالے کا عنوان(The Person of the Prophet:A Study of Brelvi-Deobandi Controversy) تھا،یہ مقالہ جون 2001میں شائع ہوا اور اسکا اردو ترجمہ ;’’حضورؐکی ذات گرامی ،بریلوی دیوبندی مکاتب فکر کا ایک مطالعہ‘‘جنوری2009میں زیور طبع سے آراستہ ہوا،انکی ایک اور تالیف جو کہ انکا ایم فل کا مقالہ تھاLife Hereafter in Islam(A story of Maududi and Parwez) اکتوبر2003میں شائع ہوئی،انکا شعری مجموعہ’’اجنبی دوست ہوئے‘‘2001میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔