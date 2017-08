ڈاکٹر منیر کی تصنیف رائٹ آف چائلڈ ان اسلام کی تقریب رونمائی

اسلام آباد ( نامہ نگار) بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے نائب صدر ڈاکٹر منیر کی تصنیف Right of child in Islam" " کی تقریب رونمائی ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی ۔تقریب رونمائی جامعہ کی شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام ایک بین الاقوامی کانفرنس کی نشست کے دوران منعقد کی گئی تھی جس میں ملک بھر سے ججوں ، وکلائ،صحافیوں، مذہبی سکالرز اور دانشوروں نے مقالات پیش کیے اور بچوں کے حقوق پر اظہار خیال کیا۔ تقریب میں کتاب پر تبصرہ نگاروں نے اسے اسلام میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے ایک جامع کاوش قرار دیا اور مصنف کی طرف سے اہم موضوعات پر بحث وتحقیق کو سراہا۔ تقریب سے ڈی جی پشاور جوڈیشل اکیڈمی جسٹس خورشید اقبال ، اسلامی یونیورسٹی خواتین کیمپس کی ڈائریکٹر فرخندہ ضیائ، شعبہ قانون کے سربراہ ڈاکٹر مشتاق احمد ، ڈی جی اقبال بین الاقوامی ادارہ برائے تحقیق و مکالمہ ڈاکٹر حسن الامین نے خطاب کیا ۔ بعدازاں ڈاکٹر منیر احمد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے شرکاءکا شکریہ ادا کیا۔