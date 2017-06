قومی اسمبلی نے بجٹ اور فنانس بل کی منظوری دیدی، اپوزیشن کا بائیکاٹ

اسلام آباد (نمائندہ خصوصی/ نامہ نگار) قومی اسمبلی نے گزشتہ روز اپوزےشن کے بائےکاٹ کے دوران آئندہ مالی2017-18کے47کھرب سے زائد کے بجٹ کی منظوری دےدی، اےوان نے14859ارب کے لازمی اخراجات اور34کھرب اور50ارب روپے سے زائد کے 150مطالبات زر کو بھی منظور کر لےا، اےوان نے آئندہ مالی سال کے فنانس بل کی بھی منظوری دےدی، اس سارے عمل کے دران اپوزےشن جماعتےں اےوان مےں موجود نہےں تھےں جو کہ وزےر خزانہ کی بجٹ پر بحث سمےٹےنے کی تقرےر شروع ہوتے ہی اےوان سے واک آو¿ٹ کر گئی تھی اور اجلاس کے اختتام تک کوئی اپوزےشن جماعت اےوان مےں واپس نہےں آئی، صدر مملکت کے دستخط کرنے کے بعد مالیاتی بل اےکٹ کی صورت مےں ےکم جولائی2017سے لاگو ہو جائے گا ۔ آئندہ بجٹ اور فنانس بل کی منظوری کےلئے ہنگامی طور پر اضافی ایجنڈا لایا گیا، قومی اسمبلی نے جن لازمی اخراجات کی منظوری دی ہے اس مےں آئندہ انتخابات کی مد مےں دو ارب34کروڑ روپے، غےر ملکی قرضہ جات کی لاگت کے ضمن مےں 1231ارب روپے، ملکی قرضوں کی واپسی کےلئے13163ارب روپے اور بےرونی قرضہ جات کی سروسنگ کےلئے132ارب روپ اور بےرونی قرضوں کی واپسی کےلئے286ارب روپے مختص کئے گئے ہےں، رےلوے کےلئے ڈےڑھ ارب روپے کی منظوری دی، اپوزےشن کی عدم موجودگی کے باعث انکی تمام دو ہزار سے زائد کتوٹی کی تحرےکےں مسترد کر دی گئےں ، نئے بجٹ کے تحت ےکم جولائی سے ملازمین کی تنخواہوں میں 10فیصد اضافہ اور دیگر بجٹ سفارشات پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی کی تاریخ میں پہلا موقع ہے جب فنانس بل مالیات اور بجٹ کی منظوری کے موقع پر کاروائی کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں ہوا ۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے 150مطالبات زر کی منظوری کے بعد اضافی ایجنڈا آئٹم کے تحت فنانس سے متعلق کاروائی تھی ۔ اضافی ایجنڈا نمبر6کے تحت فنانس بل فنانس بل میں ترامیم پیش کی گئیں ، ترامیم وزیر قانون وانصاف زاہد حامد نے پیش کیں جنہیں اتفاق رائے سے منظور کرلیا گیا ۔ ترامیم کی منظوری کے بعد فنانس بل 2017-18پر رائے شماری کرائی گئی جسے یکطرفہ طور پر منظورکر لیا گیا ، صدر مملکت کے دستخطوں کے بعد فنانس بل2017-18کی توثیق ہو جائے گی جس کے بعد یہ نافذ العمل ہوجائے گا۔ قومی دفاعی بجٹ کے 6مطالبات زر مجموعی طور پر 9 کھرب 28 ارب38 کروڑ سے زائد کی رقم پر مشتمل ہیں، باضابطہ طور پرمتفقہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے ، دفاعی خدمات کے اخراجات پورے کرنے کے لئے مطالبہ زر 9 کھرب 20 ارب روپے پر مشتمل ہے۔ آئندہ مالی سال کیلئے فوج کے زیر انتظام تعلیمی اداروں کیلئے 5 ارب 31کروڑ 84 لاکھ 85 ہزار روپے کی منظوری دی گئی ہے ‘ دفاعی بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کیلئے 53کروڑ 50 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں ‘ دفاعی بجٹ کیلئے 6 مطالبات زر وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈارنے منگل کو قومی اسمبلی میں پیش کئے باضابطہ طور پر ان پر رائے شماری کروائیی گئی اور ان کو اتفاق رائے سے منظور کرلیا گیا ۔ شعبہ دفاع کا پہلا مطالبہ زر 1 ارب 56 کروڑ 51 لاکھ 29 ہزار روپے کی رقم پر مشتمل ہے۔ سروے آف پاکستان کے اخراجات کے لئے مطالبہ زر ایک ارب 20 کروڑ 65 لاکھ 18 ہزار روپے کی رقم پر مشتمل ہے۔ اس طرح کینٹ گریژن تعلیمی اداروں کے اخراجات پورے کرنے کے لئے دو مطالبات زر کی منظوری لی گئی ہے اور فوجی علاقوں کے تعلیمی اداروں کے لئے آئندہ مالی سال میں 5 ارب 31کروڑ 84 لاکھ 85 ہزار روپے کی منظوری دی گئی ہے ۔شعبہ دفاع کے دونوں مطالبات زر 2 ارب 5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم پر مشتمل ہے۔ دفاعی خدمات کے اخراجات پورے کرنے کے لئے مطالبہ زر 9 کھرب 20 ارب روپے پر مشتمل ہے۔





اسلام آباد (نمائندہ خصوصی/ نامہ نگار) وفاقی وزےر خزانہ اسحق ڈار نے بجٹ 2017-18پر جاری بحث کو سمےٹے ہوئے فنانس بل کے اندر بعض اہم ردوبدل کا اعلان کےا ہے جسکے تحت اسلامی سرماےہ کاری کے طرےقہ کار سکوک مےں 20لاکھ روپے تک کی سرماےہ کاری پر ٹےکس کی چھوٹ دےدی گئی ہے، مزدور کی کم از کم اجرت پندرہ ہزار روپے ماہانہ سے بڑھا کے15400روپے کر دی گئی ہے، برآمدات کے حامل پانچ برآمدی سےکٹرز کےلئے،، فردر ٹےکس،، کی شرح کو دو فےصد کم کر کے اےک فےصد کر دےا گےا ہے، tamarind gumسےکٹر کو بھی زےرو رےٹنگ کی صورت دےدی گئی ہے، سےنےٹ کی سفارش پر بےٹرےوں کے ہول سےلرز اور ڈےلرز پر ود ہولڈنگ ٹےکس کا استثنیٰ دےدےا گےا، کھاد کے سےکٹر پر فردر ٹےکس ختم کر دےا گےا، فنانس بل مےں اےک اور اہم ترمےم کی گئی ہے جسکے تحت اےن جی اوز جو اپنے ٹرن اوور کا پندرہ فےصد سے زائد انتظامی اخراجات کرےں گی وہ زائد خرچ شدہ رقم کے دس فےصد کے مساوی انکم ٹےکس ادا کرےں گے، اےن جی او کے قےام کے ابتدائی تےن سال مےں مذکورہ بالا شرط کااطلاق نہےں ہوگا تاہم اےن جی او کا ٹرن اوور دس کروڑ روپے سے ذےادہ نہ ہو،لسٹڈ کمپنےوں پر سالانہ منافع کے چالےس فےصد سے کم تقسےم کی صورت مےں بقےہ فرق پر دس فےصد ٹےکس کی تجوےز فنانس بل مےں شامل کی گئی تھی، اب اس ٹےکس کی شرح کو دس فےصد سے کم کر کے 7.5کر دےا گےا ہے، ای کامرس کی ترقی کےلئے اس سے منسلک اداروں کو ٹرن اوور اور کمےشن دونوں پر ٹےکس کی چھوٹ دی گئی ہے، فلم انڈسٹری کی ترقی کےلئے جلد اےک پےکج کا اعلان کےا جائے گا، اسلامی بےنکاری کے تحت آنے والی سکےموں پر مراعات دی گئی ہےں، پولٹری کی صنعت مےں وےلےو اےڈےشن کےلئے استعمال ہونے والے خام مال کی درآمد پر کسٹم ڈےوٹی مےں کمی کی گئی ہے، ماہی پروری کی ترقی کےلئے بھی ٹےکس کی مراعات دےدی گئےں ،قومی اسمبلی مےں گزشتہ روز وزےر خزانہ اسحق ڈار نے اپنے خطاب مےں کہا کہمیں اُن ارکانِ قومی اسمبلی کا شکرگذار ہوں کہ جنہوں نے بجٹ تجاویز برائے مالی سال 2017-18 پر بحث میں بھرپور حصہ لیا اور حکومتی پالیسیوں اور کارکردگی کو سراہا۔ مجھے افسوس ہے کہ بعض وجوہ کی بنا پر اپوزیشن ارکان بجٹ اجلاس میں شریک نہ ہوسکے۔ تاہم تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی سینٹ میں نمائندگی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کی تجاویز سامنے آئیں، میں سینٹ کے تمام ارکان کا مشکور ہوں جنہوں نے بھرپور طریقے سے بجٹ سے متعلقہ بحث میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ کی مہربانی اور قوم کی محنت کی بدولت کامیابی کا یہ سفر جاری رہے گا جس کیلئے ہم نے اگلے مالی سال کیلئے 6فیصد جی ڈی پی کا گروٹھ رےٹ کا ہدف متعین کیا ہے اور انشاءاللہ اس سے اگلے سال ہماری معیشت 7 فیصد سے زیادہ ترقی کرے گی۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ اس حکمت عملی کے تحت کئے گئے اقدامات کی بدولت ملک میں غربت اور بے روزگاری میں خاطر خواہ کمی ہوگی، عام آدمی کو یکساں ترقی کے مواقع میسر ہوں گے فی کس آمدنی بڑھے گی جس سے معیار زندگی بلند ہوگا اور خوشحالی آئے گی ، انہوں نے کہا کہ ہمیں سینٹ کی طرف سے 276 تجاویز موصول ہوئیں جن میں سے 147 کا تعلق پراجیکٹس اور سالانہ ترقےاتی پروگرام سے تھا ، 129 تجاویز میں سے 75 کلی یا جزوی طور پر منظور کر لی گئی ہیں یا اصولی طور پر ان سے اتفاق کیا گیا ہے۔ 1973 کے آئین کے نفاذ کے بعد اب تک 8 قومی مالیاتی کمیشن قائم کیے گئے اور اس وقت 9واں کمیشن کام کر رہا ہے۔ ایک NFC ایوارڈ اُس وقت تک نافذ العمل رہتا ہے جب تک اگلا ایوارڈ تشکیل نہ پا جائے۔ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر نئے ایوارڈ کی جلد از جلد تکمیل کی خواہاں ہے۔ تاہم اے جے کے، جی بی اور فاٹا کے لیے 3 سے 4 فیصد اور قومی نیشنل سیکیورٹی فنڈکے لیے 3 فیصد ذرائع محاصل کا قابل تقسےم پولl سے مختص کرنے کے معاملہ پر صوبوںکی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہوسکی جو اےن اےف سی ایوارڈ کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میں اس ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے ہی صوبائی حکومتیں خصوصی علاقہ جات کی ترقی اور نیشنل سیکیورٹی فنڈ کے محاصل کا قابل تقسےم پول سے رقم مختص کرنے پر وفاق سے کوئی اتفاق رائے سے فیصلہ کر لیتی ہیں تو اگلے NFC ایوارڈکا فیصلہ بہت جلد ممکن ہوجائے گا،بعض لوگ یہ غلط تاثر پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کے بیرونی قرضوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، جون 2013 میں جب ہماری حکومت بنی توپاکستان کا بیرونی قرضہ 48.1 ارب ڈالر تھا اور اس وقت سٹےٹ بےنک کے پاس جو زر مبادلہ کے زخائر تھے اس کو نکال کر نےٹ بیرونی قرضہ 44.1 ارب ڈالر تھا۔ گذشتہ 4 سالوں کے دوران لیے گئے نئے قرضوں اور پرانے قرضوں کی ادائیگی کے بعد پاکستان کا بیرونی قرضہ 58.4 ارب ڈالر مارچ 2017 میں تھا۔ اور اسی طرح اگر اس میں سے سٹےٹ بےنک کے زر مبادلہ کے ذکائر نکال دیئے جائیں تو مارچ 2017 میں پاکستان کا Net بیرونی قرضہ 41.9 ارب ڈالر ہے۔ حکومت قبائلی علاقوںسے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی کاوشوں اور فاٹا کے غیورعوام کی قربانیوںکی قدر کرتی ہے۔ الحمدللہ آپریشن ضرب عضب کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے۔ حکومت اس آپریشن اور اس کے علاوہ تمام پیشہ ورانہ ضرورتوں کیلئے مسلح افواج کو ضروری وسائل فراہم کر رہی ہے اور انشااللہ آئندہ بھی کرتی رہے گی۔بعض ارکان نے برآمدی پےکج کے تحت حکومتی معاونت کے لیے مختص کی گئی رقوم کے ناکافی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ میں یہاں واضح کرنا چاہوں گا کہ وزیراعظم برآمدی پےکج میں حکومتی معاونت کے علاوہ سیلز ٹیکس اور دیگر ڈےوٹےز کی کمی کا بھی اعلان کیا گیا تھا جس سے حکومتی رےونےو کے حجم میں 20 سے 25 ارب روپے سالانہ کی کمی آئے گی۔ اسی طرح صنعتی شعبے کو مناسب نرخوں پر بجلی کی فراہمی کے لیے حکومت 22 ارب روپے کی اضافی سبسڈی بھی دے رہی ہے۔ جس کا ذکر علیحدہ سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ک چھوٹے کاشتکاروں کے لئے زرعی قرضوں کی لاگت 14-15 فیصد سے کم کر کے 9.9 فیصد کر دی گئی ہے۔ ایک فصل کے لئے قرضے کی حد بڑھا کر 75000 روپے کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ یہ ششماہی قرضہ ہو گا۔ اور اس طرح پورے سال میں چھوٹے کسانوں کو 150,000 روپے تک کا قرضہ میسر ہو گا۔اس کے علاوہ موجودہ بجٹ میں ڈیزل سے چلنے والے 3سے 36 ہارس پاور کے Peter انجن پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سے خاص طور پر چھوٹے کاشتکاروں کو فائدہ ہو گا جو بڑے انجن خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہے کہ Peter انجن کے پرزہ جات پر کسٹم ڈیوٹی 20 فیصد سے کم کر کے 3فیصد کی جار ہی ہے۔ بجٹ میں ITکمپنیوں کو خصوصی مراعات دی گئی ہیں۔ معزز ارکان کی سفارشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پیکیج کا دائرہ آئی ٹی کی خدمات تک پھیلایا جا رہا ہے۔ہمارے کچھ دوستوں نے مالیاتی نظام کو سود سے پاک کرنے پر زور دیا ہے۔ہم اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہماری حکومت نے پچھلے چند سالوں میں سکوک ، مضاربہ، مشارکہ اور دیگر اسلامی بےنکنگ پراڈکٹس کو رائج کرنے کے لیے ٹیکس مراعات کا اعلان کیا ہے۔ اور حکومتی سطح پر بھی ان پروڈکٹس کو استعمال کیا ہے۔ اسلامی بنکنگ کے شعبے کی ترقی کے لیے مندرجہ ذیل نئی مراعات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ موجودہ بجٹ میں اسلامی بینکنگ کے فروغ اور ترویج کے لیے مرابحہ (Murrabaha)، کے علاوہ مساومہ (Musawamah)، بیع معجل (Bai Muajjal)، بیع سلام (Bai Salam)، استثنیٰ (Istisna)، تجارہ(Tijarah)، استجرار (Istijrar)کے تحت فراہم کردہ اشیاءبشمول پلانٹ مشینری کو سیلز ٹیکس کی دوبارہ ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسلامی سکوک میں 20 لاکھ روپے تک کی سرمایہ کاری پر ٹیکس چھوٹ دی جارہی ہے تاکہ اسلامی سکوک کو ترقی دی جا سکے۔بعض ارکان نے مزدور کی کم سے کم اجرت میں اضافہ کرنے کے حوالے سے توجہ دلائی ہے۔ میں نے بجٹ تقریر میں کم سے کم اجرت 14000 روپے سے بڑھاکر 15000ر وپے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم یہ کہا جا رہا تھا کہ جس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیاہے اسی طرح کم از کم اجرت میں بھی 10 فیصد اضافہ کیا جائے۔ لہٰذا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مزدور کی کم از کم اجرت 10 فیصد اضافہ سے 15400 روپے مقرر کی جاتی ہے، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی سہولت کے لئے سےنےٹ سفارشات کی روشنی میں اوگرا سے منظور شدہ تمام آئل مارکٹنگ کمپنیز کو ازخود انکم ٹےکس فری سہولت مہیا کردی گئی ہے،کسانوں کو ارزاں نرخوں پر کھاد مہیا کرنے کیلئے کھاد کی پیداوار پر مندرجہ ذیل ٹیکس سہولیات دی جارہی ہیں۔ فرےڈ گےس پر سیلز ٹیکس کی شرح کو ےکساں کرتے ہوئے 17 فیصد سے کم کرکے 10 فیصد کیا جارہا ہے۔ فرےڈ گےس کیلئے اےل اےن جی پر سیلز ٹیکس کی شرح 17فیصد سے کم کرکے 5 فیصد کی جارہی ہے،مرغبانی کا شعبہ نہ صرف ملک میں گوشت کی مناسب داموں فراہمی کا کام کررہا ہے۔ بلکہ ملکی معیشت میں سرمایہ کاری اور برآمدات میں اِس کی شمولیت کے امکان کے پیشِ نظر یہ تجویز کیا جارہا ہے کہ مختلف اشیاءجو کہValue added پراڈکٹس میں اِستعمال ہوتی ہیں اُن کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی 20فیصد سے 16 فیصد اور16فیصد سے کم کرکے 11فیصد کردی جائے۔ماہی بانی کی صنعت کے فروغ کیلئے Fish Feed پر سیلز ٹیکس کی شرح کو کم کرکے 10 فیصد کیا جا رہا ہے۔قابلِ تجدید توانائی(Renewable energy) حکومت کے ترجیحاتی شعبوں میں شامل ہے۔ اِس شعبے کی مزید حوصلہ افزائی اور لاگت میں کمی کی غرض سے یہ تجویز کیا جارہا ہے کہ ڈی سی فین(DC Fans) بنانے والوں کے لیے Permanent magnets کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی ختم کردی جائے۔ اٹھارویں ترمیم کی روشنی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا اُس کے مطابق وفاقی حکومت کے معنی کابینہ بتائے گئے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں اُن ایس آراوز اور ایف بی آر Notifications کے بارے میں ایک قانونی اور آئینی سقم پیدا ہوگیا جو اٹھارویں ترمیم کے بعد اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی تاریخ کے درمیان جاری ہوئے کیونکہ اُن کےلئے کابینہ سے منظوری نہ لی گئی تھی۔ لہٰذا سینٹ کی سفارشات کی روشنی میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد اور Supreme Court کے فیصلے کے درمیان جتنےSRO'sاور Notificationsجاری ہوئے ہیں اُن کو نیشنل اسمبلی اورکیبنٹ سے منظور کروایا جائے گا تاکہ قانونی ثقم دُور ہوسکے۔معزز ارکان کی سفارشات کی روشنی میں Mutual Fundsسے Dividendپر ٹیکس کی شرح جو 12.5فیصد تجویز کی گئی ہے اُس کو 25لاکھ روپے تک کے Dividendپر کم کرکے10فیصد کیا جارہا ہے۔سرمایہ کاروں کو سہولت دینے کیلئے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یکم جولائی 2016ءسے پہلے Stock Exchange میں سرمایہ کاری کی جانے والی سیکورٹیزپر Capital Gainsکا نیا (زیادہ ٹیکس ریٹ) لاگو نہیں کیا جارہا ہے ۔ یعنی پُرانی سیکورٹیز پر اُس وقت کا ٹیکس ریٹ ہی لاگو کیا جارہا ہے،پاکستان اِسٹاک ایکسچینج اور پاکستان مرکینٹائل ایکسچینج کے فروغ کے لئے اِن کی خدمات کی آمدن پر ٹیکس کی شرح کو 8 فیصد سے کم کرکے 2فیصد کیا جارہا ہے۔اِسٹاک مارکیٹ میں ثانوی یا Secondary مارکیٹ کی ترویج کےلئے Listed Derivatives پر ٹیکس کی شرح کو تین سال کےلئے15فیصد سے کم کرکے 5فیصد کیا جارہا ہے۔سینٹ کی سفارشات پر درآمد شدہ پلاسٹک خام مال کے ذریعے ٹیکس چوری روکنے کےلئے کمرشل امپورٹرز پر ٹیکس کی شرح کو 6فیصد سے کم کرکے 4.5فیصد کیا جارہا ہے جبکہ صنعتی یونٹوں کے لئے اِس شرح کو 6فیصد سے کم کرکے 1.75فیصد کیا جارہا ہے۔لِسٹڈ کمپنیوں پر سالانہ منافع کے 40فیصد سے کم تقسیم کی صورت میں بقایا فرق پر 10فیصد ٹیکس کی تجویز فنانس بِل میں دی گئی ہے۔ Stake Holdersکے مطالبے پر اِس ٹیکس شرح کو 10فیصد سے کم کرکے 7.5فیصد کیا جارہا ہے، ای کامرس یا الیکٹرانک تجارت کی ترویج کے لئے انکم ٹیکس آرڈیننس میں Online Market Placeکا تصور متعارف کیا جارہا ہے اور ایسی entitiesکو ٹرن آور ٹیکس اور کمیشن پر ٹیکس چھوٹ دی جارہی ہے۔لہٰذا ٹرن آور ٹیکس 1.25فیصد سے کم کرکے 0.5فیصد اور کمیشن پر ٹیکس کی شرح 12فیصد سے کم کرکے 5فیصد کی جارہی ہے،بجٹ میں IT منسٹری کی تجویز پر Start-ups کو ٹیکس میں سہولیات کا اعلان کیا گیا تھا۔ وزارت منصوبہ بندی کی تجویز پر Start-ups کے دائرے کو مزید وسیع کرنے کیلئے جلد ہی ایک سکیم پیش کی جائے گی۔پاکستان کی entertainment انڈسٹری بحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان کے ڈرامے اور فلم دوبارہ دنیا میں اپنا مقام بنا رہے ہیں۔ حکومت انہیں پاکستان کا Soft Image بحال کرنے کے لیے اہم اثاثہ تصور کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کے لیے خصوصی پیکیج پیش کیا جائے گا۔موجودہ بجٹ میں Non Profit Organizations کو دی گئی ٹیکس مراعات کا بے جا استعمال روکنے کیلئے اور فلاحی سرگرمیوں کو ترویج دینے کیلئے مختلف تجاویز کا اعلان کیا گیا۔ ان تجاویز کے مطابق ایسی Non Profit Organizations جو اپنے ٹرن اوور کا 15 فیصد سے زائد انتظامی اخراجات پر خرچ کریں گی وہ اس زائد خرچ شدہ رقم پر 10 فیصد کی شرح سے ٹیکس ادا کرنے کی پابند ہوں گی۔ سینٹ کی تجویز پر Non-Profit Organizations کو اپنے قائم کئے جانے کے پہلے تین سالوں میں اس شق سے استثنیٰ دیئے جانے کا اعلان کیا جاتا ہے بشرطیکہ ان کا ٹرن اوور 10 کروڑ سے زائد نہ ہو،انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ اپوزیشن کے معزز اراکین اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے اور اسے بہتر بنانے اور اس میں مزیدنکھار لانے کے لیے اپنی قیمتی تجاویز دیتے۔ اس قومی مقصد کے لیے اتفاق رائے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی عدم شرکت کی و جہ سے اس اگلے پانچ سالہ معاشی ایجنڈے پر مفےد بحث نہیں ہو سکی۔ تاہم میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس اب بھی اس Vision کی تکمیل کیلئے وقت ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے تعاون سے اگر ہم باہمی مشاورت سے ایک Charter of Economy پر متفق ہو جائیں تو اندرون اور بیرون ملک ایک مثبت پیغام پہنچے گا۔ معاشی ایجنڈے پر اتفاق رائے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ سیاسی تبدیلی کااثر معاشی ایجنڈے پر نہیں ہو گا بلکہ آئندہ آنے والی حکومت اتفاق رائے سے ایسے طے شدہ معاشی اور سماجی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لائے گی۔ اس سے دنیا کو ایک واضح پیغام ملے گا کہ پاکستان ایک مضبوط معاشی سفر پر گامزن ہے اور معاشی پالیسیوں میں کوئی یکسر تبدیلی نہیں آئے گی۔