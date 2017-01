6 سال میں فاروق حیدر کادوسری بار خطاب ‘ پرتپاک استقبال

راولپنڈی (سلطان سکندر) آزاد جموں وکشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر خان نے ہفتہ کو چھ سال کے بعد بحیثیت وزیراعظم دوسری بار ڈسٹرکٹ بار ایوسی ایشن راولپنڈی کے اجلاس سے خطابکیا اس کا ذکر راجہ فاروق حیدر کے علاوہ بار کے صدر شوکت روف صدیقی اور سیکرٹری سردار بلال قیوم نے بھی کیا اور کہا کہ بار کے چار ہزاروکلاءمیں سے 500 سے زائد کا تعلق کشمیر سے ہے جن میں بارکے سابق عہدیدار بھی شامل ہیں ان کے نام بار کے آنر بورڈ پر تحریر ہیں راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ پچھلی بار میں ائیر پورٹ پر وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات میں چیف جسٹس کی تقریری بارے تلخی کے ماحول میں یہاں آیا تھا مجھے بھی عبدالحمید ڈوگر جیسے آدمی سے پالا بڑا تھا۔ آج اللہ کا کر م ہے مگر بہت سے مسائل جوں کے توں ہے جن کے حل کے لیے جدوجہد جاری ہے اجلاس میں قاضی غنی الرحمن ایڈووکیٹ نے تلاوت کلام پاک اور پنجاب بار کونسل کے رکنی سید انتظار مہدی شاہ نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ راجہ فاروق حیدر نے سوا گھنٹے سے زائد بے تکان خطاب کے اختتام پر کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا ہماری حکومت بہت ”غریب“ ہے میں حسب روایت بار کے لیے ایک ملین روپے کے عطیہ کا اعلان کرتا ہوں اس پر ایک خاتون کشمیری وکیل نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر کی بجائے پاکستان کو آزاد کشمیر کی مالی امداد کرنی چاہیے۔ بار کے صدر نے اپنی صدارتی تقریر میں وضاحت کی کہ وزیراعظم آزاد کشمیر نے خیرسگالی کے طور پر وکلاءکی فلاح وبہبود کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا ہے ہم نے اس کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا تاہم انہوں نے گلے کے انداز میں پاکستان کے وکلاءکو آزاد کشمیر کی عدالتوں میں پریکٹس کرنے کی اجازت دینے کے لیے قانون سازی کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں پاکستانی اور کشمیری وکلاءمیں کوئی امتیاز نہیں کیا جاتا ‘ کلمہ طیبہ کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ نریند مودی نے کشمیر کے دریاو¿ں کا پانی بند کرنے کی دھمکی دی ہے وہ ایسا نہیں کرسکتا‘ مودی اور اسرائیلی وزیراعظم ایک دوسرے کے استاد ہیں یا شاگرد دونوں کی مسلمانوں کے بارے میں پالیسی ایک ہے وہ کشمیر اور فلسطین میں علی الترتیب ہندو اور یہودی بستیاں آباد کرکے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے درپے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے این ٹی ایس کا ٹیسٹ لازمی قرار دے کر اور پبلک سروس کمشن کی تشکیل نو کرکے میرٹ کی بحالی کے لیے کام شروع کیا ‘ مجھے کابینہ کے ساتھیوں نے کہا ان سے مشورہ نہیں کیا گیا میں نے کہا کہ اس طرح صحیح پی ایس سی نہ بن سکتا۔ آپ اپنے آدمی لگائے ‘اگر سرکاری ملازم بھرتی کرنے کی نشست اول غلط رکھی جائے تو عمارت آسمان تک لے جائیں سیدھی نہیں ہوسکتی‘ این ٹی ایس کا امتحان لازمی قرار دینے سے اپوزیشن خوش ہے مگر اپنی پارٹی ناراض ہے ۔ میں این ٹی ایس کے بغیر چار ہزار آسامیوں میں سے 3500 پر اپنے آدمی بھرتی کرسکتا تھا مگر ناانصافی نہیں کی محکمہ تعلیم سے میرٹ پر بھرتی کا آغاز کیا ہے سیاسی اثرورسوخ سے چار ہزار میں سے ایک ٹیچر بھرتی نہیں کیا ہم نے Right man for the right job کی بنیاد ڈال دی ہے۔ میں نے وزیراعظم پاکستان کے حالیہ دورہ مظفر آباد میں آئینی اور مالیاتی حقوق کی بات کی ہے کہ آزاد کشمیر کے ساتھ انسٹی ٹیوشنل تعلق رکھا جائے وزیراعظم پاکستان نے حیرت کا اظہار کیا کہ میرے علم میں نہیں تھا آزاد کشمیر کو یہ حقوق ملنے چاہئیں‘ میں نے وفاقی ٹیکسز سے 4.24 فیصد‘ منگلا ڈیم سے 15 پیسے وائر چارجز کی بجائے 1.15 روپے فیٹ پرافٹ اور کشمیر کونسل کے ٹیکسز کا نظام آزاد حکومت کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو آئینی حقوق ملیں مگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق استعواب رائے متاثر نہ ہو اسی مرحلہ پر انہوں نے یہ شعر پڑھا