حکومت جاپان کا اعزازی قونصل جنرل برائے کوئٹہ کواعزازدینے کا اعلان

ا سلا م آباد(سپیشل رپورٹ+نمائندہ خصوصی) حکومتِ جاپان نے پاکستان میں جاپان کے اعزازی قونصل جنرل برائے کوئٹہ سید ندیم احمد شاہ کو ا±ن کی اعلی خدمات کو سراہتے ہوئے جاپان کے ممتاز اعزازOrder of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon دینے کا اعلان کیا ہے۔ سید ندیم احمد شاہ کو جاپان اور پاکستان کے مابین دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار کرنے ، کوئٹہ میں جاپانی شہریوں کی مدد اور کوئٹہ میں جاپانی کلچر کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کرنے کے صلے میں دیا جائے گا۔ سید ندیم احمد شاہ پچھلی کئی دہائیوں سے جاپان اور پاکستان کے مابین تعلقات کو فروغ(صفحہ10بقیہ4)

دینے میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں،سید ندیم احمد شاہ اُن چھیانوے غیر ملکیوں میں شامل ہیں جن کو حکومتِ جاپان نے اِس اعزاز سے نوازنے کا اعلان کیا ہے۔