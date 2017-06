;;دو پاکستانیوںکے قاتل، سابق امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس کی کتاب ”دی کنٹریکٹر“ شائع

واشنگٹن (نیٹ نیوز+ اے این این) 2011ءمیں مبینہ طور پر اپنی جان بچانے کی کوشش میں لاہور کے 2 نوجوانوں کو قتل کرکے پاکستان میں سفارتی ہلچل پیدا کرنے والے امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس نے پیش آنے والے واقعے اور اپنے تجربے کو کتاب کی شکل میں پیش کردیا۔ 'The Contractor: How I Landed in a Pakistani Prison and Ignited a Diplomatic Crisis' نامی یادداشت میں امریکی خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلی جنس ایجنسی (سی آئی اے) کے سابق ملازم ریمنڈ ڈیوس نے پاکستان میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات بیان کی ہیں۔کتاب کی تفصیلات کے مطابق پاکستان کے شہر لاہور میں 2011 میں پیش آنے والے واقعے کا بغور اور ذاتی جائزہ لیا گیا، جبکہ گرفتاری سمیت وہ واقعات جو ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے لیے دونوں ممالک کے سفارت کاروں کی الٹ پلٹ سے پیدا ہوئے وہ درج کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ 27 جنوری 2011 میں لاہور کے لٹن روڈ پولیس کے پاس ریمنڈ ڈیوس پر دو پاکستانی شہریوں کے قتل کے الزام میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ قرطبہ چوک پر فیضان اور فہیم کو قتل کرنے والے مشتبہ شخص کا دو ٹریفک پولیس اہلکاروں نے پیچھا کیا اور جب اسے پکڑا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ نوجوان اسے لوٹنے کی نیت سے اس کا تعاقب کررہے تھے اور اس نے اپنے دفاع میں نوجوانوں پر فائرنگ کی۔ امریکہ کی جانب سے ریمنڈ ڈیوس کے لیے سفارتی استثنیٰ کا دباو¿ ڈالا گیا، جو پاکستانی حکام کی جانب سے اس پر کچھ واضح اور کچھ مبہم ردعمل کا سبب بنا۔ ڈیڑھ مہینے تک جاری رہنے والے اس کشیدہ معاملے کا اختتام 16 مارچ 2011 میں اس وقت ہوا جب ہلاک شدگان کے اہلِ خانہ کو 23 کروڑ روپے (23 لاکھ ڈالر) ادا کرکے اسے پاکستان چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ واضح رہے کہ ریمنڈ ڈیوس نے 27 جنوری 2011ءکو لاہور کے مزنگ چوک میں دو افراد فیضان اور فہیم کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔

ریمنڈ ڈیوس