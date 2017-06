’صدام کی پھانسی پر امریکی فوجی بھی روئے‘

لندن: ( بی بی سی ڈاٹ کام)عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ ان محافظوں میں سے ایک ول بارڈنورپر تھے جنھوں نے 'دی پرزنر اِن ہز پیلس' (The prisoner in his palace) کتاب لکھی۔ جس میں انھوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا۔ بارڈنورپر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔