ولی کے قانون کے خلاف مہم چلانے والی سعودی خاتون مریم اڑھائی ماہ بعد رہا

ریاض (بی بی سی) سعودی عرب میں خواتین کے لیے ولی کے قانون کے خلاف مہم چلانے والی کارکن کو جیل میں ایک سو دن قید رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ مریم العتیبی کو بغیر ولی کے جیل سے جانے دیا گیا۔ وہ خود مختارانہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے والد کے گھر سے نکل گئی تھیں۔

ولی کے قانون کے تحت سعودی خواتین کو پاسپورٹ حاصل کرنے، بیرونِ ملک سفر کرنے، شادی کرنے یا پھر جیل سے نکلتے وقت کسی قریبی مرد رشتے دار کی ضرورت ہوتی ہے۔ العتیبی کو سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پرI Am My Own Guardian# یعنی میں اپنی ولی خود ہوں، کے ہیش ٹیگ سے ایک مہم چلائی تھی اور شاہ سلمان کو خطوط بھیجے تھے۔ تاہم ان کے اپنے گھر کے مردوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اس کے بعد مریم گھر چھوڑ کر ریاض چلی گئیں تو ان کے والد نے ولی کے قانون کے تحت ان کے خلاف پولیس میں رپٹ درج کروا دی۔ پولیس نے انھیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔