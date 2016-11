ہالی ووڈ فلم ’’دی ریٹرن آف زینڈر کیج ‘‘ کا ٹریلر منظر عام پر آ گیا

ہالی ووڈ فلم ’’دی ریٹرن آف زینڈر کیج ‘‘ کا ٹریلر منظر عام پر آ گیا خبریں ماخذ | ویب ڈیسک

ہالی ووڈ اداکار وِن ڈیزل کی نئی فلم ٹرپل ایکس ، دی ریٹرن آف زینڈر کیج کا ٹریلر آگیا ۔ فلم 20 جنوری کو سینما گھروں کی زینت بنے گی ۔The Return of Xander Cage ٹرپل ایکس فلم سیریز کے سلسلے کی تیسری کڑی ہے ۔ فلم میں ون ڈیزل ایک بار پھر اپنے گزشتہ کردار زینڈر کیج کے روپ میں جلوہ گر ہونگے ۔ جاسوس کا کردار نبھاتے زینڈر کیج کو نیشنل سیکورٹی کونسل خطرناک خفیہ مشن پر بھیجتی ہے ۔ اداکار روبی روز سیموئیل ایل جیکسن نے فلم میں مرکزی کردار ادا کئے ہیں ۔ معروف برازیلی فٹ بال سٹار نیمار بھی The Return of Xander Cage میں اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں ۔