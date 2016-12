کونسی قیامت آ گئی ہے کالم نگار | جاوید صدیق

عمران خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف پر کڑی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے اسرائیل کے سابق وزیر دفاع کے جعلی بیان پر اسرائیل کو ایٹمی حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے لیکن خان صاحب یہ بات بھول گئے کہ سابق اسرائیلی وزیر دفاع نے جس بیان کو جعلی قرار دے کر اس سے لاتعلقی ظاہر کی ہے وہ 96 گھنٹے تک اس ویب سائیٹ پر رہا ہے جس کے بارے میں اب اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بیان جعلی تھا اگر FAKE خبروں اور سوشل میڈیا کے ذریعے کئے جانے والا پراپیگنڈہ مستند نہیں تو پھر پاکستان کے خلاف غیر مصدقہ اطلاعات اور سوشل میڈیا کی خبروں پر ایک اکیڈیمک رپورٹ کی بنیاد پر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تشویش کا اظہار نہیں ہونا چاہئے۔ سا¶تھ ایشیا سٹرٹیجک سٹیبیلٹی انسٹی ٹیوٹ کی ڈائریکٹر جنرل ماریہ سلطان نے راقم کو فون کر کے بتایا کہ انٹیلی جنس اور سوشل میڈیا کے ذریعہ پھیلائی جانے والی معلومات کی بنیاد پر ایک رپورٹ ”الفا پراجیکٹ“ کے نام سے تیار کی گئی ہے جس کے ذریعہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے گئے ہیں۔ مذکورہ رپورٹ میں پاکستان کی طرف سے ایٹمی ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ کے بارے میں غیر مصدقہ معلومات پر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی کئی صنعتیں جن میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری سمیت درجنوں صنعتیں شامل ہیں اس کی مصنوعات کی برآمد پر پابندی لگائی جائے کیونکہ یہ صنعتیں ایٹمی ٹیکنالوجی کے پھیلا¶ میں بھی ملوث ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ بھارت کے سات ایسے ادارے ہیں جن پر ایٹمی ٹیکنالوجی برآمد کرنے کا الزام ہے لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی‘ الٹا بھارت کو نیوکلیئر سپلائر گروپ میں شامل کرانے کے لئے امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔

پاکستان کا ایٹمی پروگرام تو مغربی ملکوں خاص طورپر اسرائیل کو ہمیشہ سے کھٹکتا چلا آ رہا ہے جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ذوالفقار علی بھٹو نے ابتداءکی تھی تو اس وقت سے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے سے روکنے کے لئے کوششیں شروع کی گئی تھیں۔ ستر کی دہائی کے آخر میں کتاب THE ISLAMIC BOMB سامنے آئی تھی جسے STEVEN WIES MAN اور HERBER KROSNEY نے لکھا تھا۔ اس کتاب میں جہاں پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور ڈاکٹر اے کیو خان کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا ہے وہاں اسرائیل کی طرف سے اسلامی ملکوں کو ایٹمی ٹیکنالوجی سے محروم کرنے کے لئے حکمت عملی سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے۔ ”دی اسلامک بم“ نامی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ مصر کے صدر جمال عبدالناصر نے سب سے پہلے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ سوویت یونین کی مدد سے جمال عبد الناصر نے سکندریہ میں ایک ایٹمی ریسرچ پلانٹ بھی لگایا تھا۔ سوویت یونین نے مصری ایٹمی سائنسدانوں کو تربیت بھی فراہم کی تھی۔ اسرائیل کی انٹیلی جنس کو جب جمال عبد الناصر کے اس منصوبے کا علم ہوا تو موساد نے ان دونوں ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کرا دیا تھا جو اس پروگرام پر کام کر رہے تھے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عراق وہ دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ 1976ءمیں عراق نے فرانس سے ایک ایٹمی پلانٹ کا سودا کیا تھا۔ جب یہ پلانٹ ایک بحری جہاز پر لوڈ کیا جا رہا تھا تو اس پلانٹ میں ایک پراسرار دھماکہ ہوا جس سے یہ پلانٹ تباہ ہو گیا۔ اس پلانٹ کے بارے میں تفصیلات طے کرنے کے لئے جو عراقی ایٹمی سائنسدان پیرس گیا تھا اس کو بھی پراسرار طور پر اس کے ہوٹل کے کمرے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ عراق نے اس واقعے کے بعد بھی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ فرانس سے عراق نے ایک اور ایٹمی پلانٹ حاصل کیا تھا جسے 1982 ءمیں اسرائیلی طیاروں نے رات کے آخری پہر میں حملہ کر کے تباہ کر دیا تھا۔ عراقی ایٹمی پلانٹ کی اسرائیلی طیاروں کے ہاتھوں تباہی کی تفصیل کتاب TWO MINUTES OVER BAGHDAD میں موجود ہیں۔

کتاب اسلامک بم میں یہ دلچسپ واقع بھی لکھا گیا ہے کہ لیبیا کے سابق حکمران کرنل معمر قذافی نے بھی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی قذافی نے اپنے وزیراعظم مسٹر جالود کو چین بھیجا تھا کہ چین سے ایٹمی ہتھیار خریدے جائیں۔ لیکن چین نے انکار کر دیا تھا اور یہ پیشکش کی تھی چین لیبیا کے ایٹمی سائندانوں کو تربیت دینے کے لئے تیار ہے۔

رہا پاکستان کا ایٹمی پروگرام تو اس کے خلاف بھی سازشیں ہوتی رہیں ہیں۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور میں 1976 ءمیں ایک ملاقات میں دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے ایٹمی پروگرام کو ختم نہ کیا تو ان کو (مسٹر بھٹو) کو ایک بھیانک مثال بنا دیا جائے گا لیکن بھٹو نے اس دھمکی کے باوجود نیوکلیئر پروگرام پر کام جاری رکھا۔ مسٹر بھٹو کو جب 4 اپریل 1979ءکو پھانسی دی گئی تو اس وقت پاکستان میں عمومی طورپر اور پیپلز پارٹی میں خاص طورپر یہ رائے تھی کہ بھٹو کو پاکستان کو ایٹمی پروگرام دینے پر سزا دی گئی ہے۔ بھارت اور اسرائیل دونوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسرائیلی طیارے اس طرح کا آپریشن پاکستان میں بھی کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے عراق میں کیا تھا۔ اسرائیلی طیاروں نے 1984 ءمیں بھارت کی مدد سے پاکستان کے کہوٹہ کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن پاکستان کو دوست ملکوں کے ذریعہ اس منصوبے کا علم ہوا تو پاکستان نے بھارت کو دھمکی دی تھی کہ اگر بھارت نے اسرائیل کے ساتھ مل کر کوئی سازش کی تو ہ اس کے تباہ کن جواب کے لئے تیار رہے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان کے پاس ایف 16 طیارے آ گئے تھے جن میں ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت تھی۔

بات سابق اسرائیلی وزیر دفاع کے بیان کی ہو رہی تھی جنہوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے شام میں فوج بھیجی تو اس پر ایٹمی حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ اس خبر کو اب اسرائیل نے جعلی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے اس بیان پر کوئی تبصرہ کر دیا ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔