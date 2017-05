مفادات اور صرف مفادات کالم نگار | جاوید صدیق

کم از کم بیس برس پہلے ایک سینئر امریکی سفارت کار نے مجھ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں سے رومانویت کو نکال دینا چاہئے۔ ملکوں کے تعلقات کا جذباتی انداز میں جائزہ نہیں لیا جانا چاہئے بلکہ ان تعلقات کو ٹھنڈے انداز میں خالصتاً قومی مفادات کے تناظر میں دیکھا جانا چاہئے۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو ہمارے کئی تجزیہ کار اور سیاستدان دوستی کے مشرقی زاویہ سے دیکھتے ہیں یعنی جس کو ایک مرتبہ دوست بنایا جائے اس کے ساتھ دوستی نبھانی چاہئے لیکن ریاستوں اور ملکوں کے تعلقات کے بارے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں ’’کوئی مستقل دوست‘ دشمن نہیں ہوتا‘ مستقل صرف مفادات ہوتے ہیں‘‘۔

پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو سلامتی کے مسائل کا سامنا تھا اس وقت دنیا دو بلاکوں میں بٹی ہوئی تھی یہ سرد جنگ کا آغاز تھا۔ ایک سابق امریکی سفارت کار ڈینس ککس نے جنوبی ایشیا کے لئے امریکی محکمہ خارجہ کا نائب وزیر رہ چکا ہے اپنی کتاب "US- Pakistan Relations 1947-2000, The Estranged Allies" میں لکھا ہے کہ قائداعظم نے 1947ء میں کراچی میں امریکی سفیر کو بلایا اور اسے بتایا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس کے کمیونسٹ بلاک سے تعلقات اچھے نہیں رہ سکتے۔ اس وقت سے اب تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے۔ پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں پاکستان امریکہ کے کہنے پر سیٹو اور سینٹو کا رکن بنا۔ یہ دونوں تنظیمیں کمیونزم کو روکنے کے لئے بنائی گئی تھیں۔ پاکستان نے ایوب خان کے دور میں بڈھ بیر کا ہوائی اڈہ امریکہ کو سوویت یونین کی جاسوسی کے لئے دیا۔ اس اڈے سے اڑ کر سوویت یونین کی حساس تنصیبات کی جاسوسی کرنے والا جاسوس طیارہ یو ٹو (U-2) سوویت یونین نے مار گرایا اس کے پائلٹ نے ایک پریس کانفرنس میں اعتراف کیا کہ اس نے بڈھ بیر سے پرواز کی تھی۔ اس واقعہ سے پاکستان اور سوویت یونین کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوا جس کے اب شاید ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ سیٹو اور سینٹو کا رکن ہونے کے باوجود جب 1965ء میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو امریکہ نے پاکستان کی مدد کرنے سے معذرت کر لی اور صدر ایوب کے خط کے جواب میں اس وقت کے امریکی صدر نے لکھا کہ چونکہ پاکستان پر کسی کمیونسٹ ملک نے حملہ نہیں کیا اس لئے امریکہ پاکستان کی مدد نہیں کر سکتا۔ امریکہ کی طرف سے کورا جواب ملنے پر صدر ایوب خان اتنے دلبرداشتہ ہوئے کہ انہوں نے امریکہ کی اس ’’بے وفائی‘‘ پر ’’فرینڈز ناٹ ماسٹرز‘‘ کے نام سے کتاب لکھ ڈالی۔ جب بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو بھی امریکہ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی۔ امریکہ کے چھٹے بحری بیڑے کا سب انتظار کرتے رہے اس نے نہ آنا تھا نہ آیا۔

پھر 1978ء آ گیا جب سوویت فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ پاکستان افغانستان کی آزادی کی جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا۔ 1989ء میں سوویت فوجیں افغانستان سے نکل گئیں تو امریکہ نے پاکستان پر پریسلر ترمیم کے تحت پابندی لگا دی۔ پاکستان کی فوجی اور اقتصادی امداد بند کر دی گئی۔ یہ امداد تب بحال ہوئی جب نائن الیون ہوا۔ نائن الیون کے بعد دس سال تک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور امریکہ اتحادی رہے ہیں لیکن یہ اتحاد بھی شکوک و شبہات کا شکار رہا۔ امریکہ کو شکوہ رہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ دوہرا کھیل کھیل رہا ہے شکوک و شبہات کا شکار یہ تعلق بھی اب ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ کے اس خطے میں مفادات تبدیل ہو گئے ہیں اب واشنگٹن بھارت کے قریب ہو رہا ہے۔

اس ماحول میں صدر ٹرمپ جب سعودی عرب میں عرب امریکہ سربراہی اجلاس سے خطاب کیلئے سعودی عرب پہنچے تو اس اجلاس میں شرکت کے لئے پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف بھی ریاض پہنچے یہ توقعات بلند ہوتی گئیں کہ پاکستان کے وزیراعظم سے صدر ٹرمپ کی ایک الگ ملاقات ہو گی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایسی کوئی ملاقات پروگرام میں شامل نہیں تھی۔ خبروں کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم کو یہ عندیہ دیا گیا تھا کہ وہ امریکہ اور اسلامی ملکوں کے سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے پاکستان کو یہ موقع بھی نہیں دیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے مفادات باقی تمام چیزوں پر غالب آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں پاکستان کا نام تک نہیں لیا جو امریکہ کا دہشت گردی کی جنگ میں اتحادی رہا ہے اور جسے امریکی لیڈر شپ نے "The most allied ally" اور"Non nato ally" قرار دیا تھا۔ پاکستان کو اس طرح نظر انداز کیا گیا ہے جس طرح 1965ء اور 1989ء میں کر دیا گیا تھا۔ بین الاقوامی تعلقات کی ساری عمارت صرف مفادات کی بنیادوں پر استوار ہے۔ اسے جذبات سے الگ رہ کر دیکھا جانا چاہئے۔