حسین حقانی اور زرداری کالم نگار | جاوید صدیق

یہ 1989ءکی بات ہے۔ حسین حقانی تب وزیراعلیٰ پنجاب نواز شریف کے میڈیا ایڈوائزر ہوتے تھے۔ وزیراعلیٰ نواز شریف اور اس وقت کی وزیراعظم بینظیربھٹو کے تعلقات بے حد کشیدہ تھے‘ اس حد تک کشیدہ کہ ان دنوں یہ بات مشہور تھی کہ بینظیر بھٹو کی وفاقی حکومت کی حد راولپنڈی میں فیض آباد تک ہے اس سے آگے نواز شریف کی پنجاب حکومت کی حد شروع ہوتی ہے۔ حسین حقانی ان دنوں پنجاب کے وزیراعلیٰ میاں نواز شریف کے میڈیا ایڈوائزر تھے۔ نواز شریف ملک کا وزیراعظم بننے کی تیاری کر رہے تھے۔ حسین حقانی صحافیوں کے حلقے میں نواز شریف کے لئے لابنگ کر رہے تھے۔ وہ ایک فعال میڈیا ایڈوائزر تھے۔ پیپلز پارٹی اور وزیراعظم بینظیر بھٹو کے خلاف وہ زہریلی پروپیگنڈہ مہم چلا رہے تھے۔ حسین حقانی انگریزی جریدہ فار ایسٹرن اکنامک ریویو کے اسلام آباد میں نمائندہ کے طور پر کام کر چکے تھے۔ وہ جنرل ضیاءکے قریب تھے۔ اگر ضیاءالحق حادثے میں جاں بحق نہ ہوتے تو حسین حقانی ضیاءالحق کے نوجوانوں کے امور کے مشیر بننے والے تھے۔

1989ءمیں حسین حقانی راقم کو مری کی مال روڈ پر اتفاقاً مل گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب بینظیر بھٹو کی کتاب ”دختر مشرق“ "Daughter of the East" منظر عام پر آئی تھی۔ راقم نے حسین حقانی سے استفسار کیا کہ کیا انہوں نے ”ڈاٹر آف دی ایسٹ پڑھی ہے ؟ مسٹر حقانی نے جواباً کہا کہ میری کتاب کا بھی انتظار کریں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی کون سی کتاب آنے والی ہے ؟ تو انہوں نے جھٹ کہا میری کتاب "Daughter of the Beast" جلد آنے والی ہے۔ اس دور میں یہ خبریں بھی گشت کر رہی تھیں کہ پاکستان کے ایک سویلین انٹلی جنس ادارے کے سربراہ بینظیر بھٹو کے آکسفورڈ کے ایک بھارتی کلاس فیلو سے ملاقاتیں کر کے ان سے یہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انہیں اپنا نام "Lend" کریں ”ادھار دیں“ تاکہ وہ ان کے نام پر بینظیر بھٹو کے خلاف ایک کتاب مارکیٹ میں لائیں لیکن یہ منصوبہ قبل از وقت بینظیر بھٹو کے نوٹس میں آ گیا تو بات آگے نہ بڑھی۔

بینظیر حکومت کو صدر غلام اسحاق خان اور فوجی اسٹیبلشمنٹ نے پانچ اگست 1990ءکو برطرف کر کے اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ نئے انتخابات ہوئے جس میں مسلم لیگ (ن) کو اکثریت ملی اور انہوں نے حکومت بنائی۔ 1990ءمیں بننے والی نواز شریف حکومت کی بھی اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان اور فوج کے ساتھ تعلقات اور مختلف معاملات میں غلط فہمیاں پیدا ہونے لگیں۔ ان غلط فہمیوں میں شدت پیدا ہوتی گئی۔ صدر غلام اسحاق خان نے 17 اپریل 1993ءکو نواز شریف حکومت کو گھر بھیج دیا اور اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ سردار بلخ شیر مزاری ملک کے نگران وزیراعظم مقرر ہوئے۔ نواز شریف حکومت کی برطرفی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کی قیادت میں سپریم کورٹ نے آرٹیکل 58(2) بی کے تحت توڑی گئی حکومت بحال کر دی۔ لیکن صدر اور فوج کو حکومت کی بحالی منظور نہیں تھی۔ بحال شدہ حکومت اور ایوان صدر میں جھگڑا بڑھتا گیا۔ بینظیر بھٹو کی قیادت میں اپوزیشن نے سڑکوں پر دبا¶ بڑھایا‘ فوج نے صدر غلام اسحاق خان اور وزیراعظم نواز شریف سے استعفیٰ لے کر اکتوبر 1993ءمیں نئے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ 1993ءکے انتخابات میں بینظیر بھٹو وزیراعظم بن گئیں۔ حسین حقانی کو نواز شریف نے سری لنکا میں پاکستان کا ہائی کمشنر بنایا تھا۔ لیکن جب صدر اسحاق اور وزیراعظم نواز شریف کے درمیان تنازعہ پیدا ہوا تو حسین حقانی نے سری لنکا میں ہائی کمشنر کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ وزیراعظم بینظیر بھٹو کے سیکرٹری اطلاعات بن گئے۔ راقم کو اب تک یاد ہے کہ 1994ءمیں ایک رات حسین حقانی رات گئے نوائے وقت اسلام آباد کے دفتر میں آئے۔ میں ان دنوں نوائے وقت اسلام آباد میں چیف رپورٹر تھا۔ وہ رپورٹنگ روم میں آئے۔ علیک سلیک کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں نے سیکرٹری اطلاعات کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مسٹر حقانی نے بتایا کہ بینظیر بھٹو اس بات پر شاکی تھیں کہ اخبارات میں کراچی میں تشدد اور قتل و غارت کی خبریں شہ سرخیوں سے شائع ہو رہی ہیں اور وہ میڈیا کو "Manage" نہیں کر پا رہے۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات کا عہدہ چھوڑ کر مسٹر حقانی ہا¶س بلڈنگ فنانس کارپوریشن کے چیئرمین بن گئے۔

1996ءمیں بینظیر بھٹو حکومت کے خاتمے کے بعد وہ ا یک کانسلٹنسی چلاتے رہے۔ نواز شریف کی دوسری حکومت میں وہ نواز شریف حکومت کے قریب نہ ہو سکے۔ اکتوبر 1999ءمیں جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو انہیں امید تھی کہ جنرل مشرف انہیں اپنا میڈیا ایڈوائزر بنائیں گے لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ وہ کچھ عرصہ پاکستان میں رہے اور پھر امریکہ منتقل ہو گئے۔ انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں امریکی اخبارات میں لکھنا شروع کر دیا۔ جنرل مشرف کی حکومت پر تنقیدی مضامین لکھنے پر جنرل مشرف موصوف سے سخت نالاں تھے۔ صدر جنرل مشرف قازقستان میں ایک سیکورٹی کانفرنس میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے۔ راقم بھی ان صحافیوں میں شامل تھا جو قازقستان کے دارالحکومت الماتے میں سیکورٹی کانفرنس کی کوریج کے لئے گئے تھے۔ اسلام آباد واپسی کے دوران صدر جنرل مشرف نے صحافیوں سے طیارے میں بات چیت کرتے ہوئے حسین حقانی پر کڑی نکتہ چینی کی اور انہیں پاکستان مخالف شخص قرار دیا۔ جب آصف علی زرداری 2008ءمیں صدر بنے تو حسین حقانی امریکہ میںپاکستان کے سفیر مقرر ہوئے۔ وہ ایک طاقتور سفیر تھے۔ زرداری صاحب سے براہ راست تعلق ہونے کے باعث وہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے پالیسیاں بنانے لگے۔ اس زمانے میں امریکی اخبارات میں صدر زرداری کے مضامین بھی کبھی کبھار شائع ہوتے تھے جن کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ صدر زرداری کے نام پر یہ مضامین درحقیقت حسین حقانی لکھتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک مضمون کے نتیجے میں میمو گیٹ سکینڈل سامنے آیا تھا۔ میموگیٹ سکینڈل کی بازگشت اب بھی کبھی کبھار سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ سکینڈل تھا جس نے صدر زرداری کو پاکستان چھوڑ کر کچھ عرصہ کے لئے علاج کے بہانے دوبئی میں قیام پر مجبور کر دیا تھا۔

واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے اپنے تازہ مضمون میں سابق سفیر حسین حقانی نے اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد میں امریکہ کے خفیہ آپریشن کے بارے میں لکھ کر انہوں نے سارا ملبہ آصف علی زرداری کی حکومت پر ڈال دیا ہے کہ زرداری اور ان کے دوسرے ساتھی ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن پر حملے سے باخبر تھے۔ حسین حقانی نے اس حکومت کو Ditchکر دیا ہے جس کے وہ امریکہ میں سفیر تھے۔ حکومتوں اور پرانے حلیفوں کو Ditchکرنے میں وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔