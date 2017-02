چنیوٹ سونے کے ذخائر ‘ دوسری سالگرہ ؟ کالم نگار | اثر چوہان

آج سے دو سال پہلے 12فروری 2015ءکو میڈیا پر اِس "Good News"(انجیل کی طرح خوش خبر ) نے پاکستان کی 20کروڑ آبادی (خاص طور پر 60 فیصد غریب غُربا ) کے دِلوں کو باغ باغ کردِیا تھا کہ ”پنجاب کے ضلع چنیوٹ کے قصبہ رجوعہ سے لوہے، تانبے ، چاندی اور سونے کے ذخائر برآمد ہُوئے ہیں“ اگر صِرف لوہا ، تانبہ اور چاندی کے ذخائر برآمد ہونے کی خبر / خوش خبر ہوتی تو بھی حوصلہ افزا تھی لیکن سونے کے ذخائر کی برآمدگی قادر مطلق کا خاص کرم سمجھا گیا ۔ 14فروری 2015ءکو مَیں نے اہلِ پنجاب اور تھوڑی دیر بعد اہلِ پاکستان کو مبارکباد دیتے ہُوئے ”سیاست نامہ“ لِکھا تھا جِس کا کا عنوان تھا۔ "The Golden Age Starts" مَیں نے سکول میں قدیم بھارت کے مہاراجا (Ashoka The Great) ” اشوکِ اعظم“ (332-304 ق۔م) کے دور کو اُس کے سُنہری دَور (The Golden Age) کے نام سے پڑھا تھا۔ مجھے ہر دَور میں اپنے دوست ”شاعرِ سیاست“ کا یہ خُوش کُن ”سیاسی ماہِیا “ بھی یاد رہتا ہے کہ ....

”ساڈے پوتریاں دے بال ہوسَن

اُونہاں دی اَخیری عُمرے

غریب غُربے خُوشحال ہو سَن“

دو سال پہلے رجوعہ سے سونے کے ذخائر برآمد ہونے کے بعد بھی یاد آیا کہ کم ازکم پاکستان میں سُنہری دَور شروع ہونے کے بعد میری اور میری عُمر کے لوگوں کی تیسری نسل تو خُوش ہوکر دُنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کو بتایا کرے گی کہ ”ہمارے بزرگوں کے دَور میں ہمارے وطن میں بھی سُنہری دَور شروع ہوچُکا تھا، جب میاں نوازشریف وزیراعظم اور اُن کے حقیقی چھوٹے بھائی میاں شہبازشریف پنجاب کے وزیراعلیٰ تھے اور پنجاب ہی کے ایک ضلع چنیوٹ کے قصبہ رجوعہ سے سونے کے ذخائر برآمد ہُوئے تھے“ مُجھے اُس وقت تو بہت ہی خُوشی ہُوئی تھی جب ڈاکٹر مجید نظامی صاحب سے خطاب یافتہ ”شہبازِ پاکستان“ نے گفتگو کے دوران انکشاف کِیا تھا کہ ”ہم تو رجوعہ میں لوہا ڈھونڈنے گئے تھے لیکن ہمیں سونا مِل گیا۔“

مَیں نے ”شہبازِ پاکستان“ کی قِسمت پر ناز کرتے ہُوئے لِکھا تھا کہ ”حضرت موسیٰ ؑ تو کوہِ طُور پر آگ کی تلاش میں گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اُنہیں پیغمبری عطاءکردی تھی۔ اِسی طرح لوہے کی تلاش میں ”شہباز پاکستان“ کو بھی سونا مِل گیا‘ سجان اللہ۔ اُس کے بعد ”شہباز پاکستان“ نے یہ اعلان کرکے چاروں صوبوں کے عوام اور خواص کو بھی خوش کردِیا تھا کہ رجوعہ کے سونے کے ذخائر صِرف پنجاب ہی نہیں بلکہ پاکستانی عوام کی ملکیت ہوں گے۔ ”شہباز پاکستان“ نے اگرچہ وضاحت نہیں کی تھی کہ ”رجوعہ سے برآمد ہونے والا لوہا، تانبہ، چاندی اور سونا امارت کی لکِیر سے اوپر اور غُربت کی لکِیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں میں کِس نسبت سے تقسیم کِیا جائے گا ؟ لیکن مَیں نے اُن سے یہ پوچھنا ضروری سمجھا تھا کہ ”کیا چاروں صوبوں کے عوام وخواص کو برآمدہ لوہے، تانبے، چاندی اور سونے کے ذخائر میں سے اپنا حِصّہ وصول کرنے کے لئے لاہور جانا ہوگا یا ”شہباز پاکستان“ اُن کے لئے "Home Delivery" کا بندوست کریںگے ؟

مَیں نے یہ بھی لِکھا تھا کہ ”جو لوگ پہلی بار لاہور جائیں گے انہیں آئندہ جدی پُشتی لہور ئیے یہ طعنہ تو نہیں دے سکیں گے کہ ” جہینے لہور نئیں ویکھیا اوہ جمیّا ای نئیں۔“ معزز قارئین وقاریات! مَیں آپ کو یاد دلانا ضروری سمجھتا ہُوں کہ ”رجوعہ سے سونے کے ذخائر برآمد ہونے کے بعد وزیراعظم میاں نوازشریف نے بھی اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہُوئے اعلان کِیا تھا کہ ”اب ہم غیر ملکوں سے امداد لینے کے لئے اپنا کشکول توڑ دیں گے۔“ مَیں نے اپنے کالم میں جنابِ وزیراعظم کو مُفت مشورہ دِیا تھا کہ ”جنابِ والا! موجودہ کشکول بے شک توڑ دیں لیکن ہمارے وزیر خزانہ کے لئے سونے کا کشکول ضرور بنوا کر دیں“ مَیں آج سوچ رہا ہُوں کہ ”اگر سونے کا کشکول ٹوٹ بھی جائے تو اُس کی قیمت اُتنی ہی رہے گی۔“

مسلم لیگ ن کی حکومت نے غیر ممالک سے امداد کے لئے نہ جانے کِس دھات کے پرانے کشکول توڑے یا نہیں؟ جنابِ وزیراعظم اور اُن کے سمبندھی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار ہی جانتے ہوں گے اگر توڑ دئیے ہیں تو کیا (رجوعہ سے برآمدہ ) سونے کے کشکول بنوا لئے گئے ہیں؟ یا نہیں اور اگر جواب ہاں میں ہے تو کتنی تعداد میں ؟ اور یہ بھی بتایا جائے کہ کیا کشکول بنانے کا ٹھیکہ پاکستانی سُناروں کو دِیا گیا ہے یا چینی سُناروں کو ؟۔ اِس موقع پر مجھے پٹیالہ گھرانہ کے اُستاد امانت علی خان ( مرحوم) کے گائے ہُوئے ایک پنجابی گیت کا مُکھڑا یاد آ رہا ہے۔ شاعر کا نام مجھے نہیں معلوم جِس نے لِکھا تھا کہ ....

” ایہہ دھرتی میرا سونا یارو

مَیں ایہدا سُنیارا

سُورج وانگوں ڈھلکاں مارے

ایہدا مِٹی گارا“

آسان پنجابی میں لکھے گئے گیت کا اردو ترجمہ مناسب نہیں۔ بہرحال آج 12فروری کو دو سال کے بعد رجوعہ (چنیوٹ) سے برآمدہ سونے کے ذخائر کے بارے میں ”شہباز پاکستان“ اور وزیراعظم پاکستان اگر قوم ( خاص طور پر مفلوک اُلحال لوگوں) کو بتا دیں کہ وہ سونے کے ذخائر کہاں ہیں؟ جناب اسحاق ڈار ضرور جانتے ہوں گے جو آئے دِن آئی ایم ایف اور دوسرے عالمی مالیاتی اداروں کو مرعوب کرتے رہتے ہیں کہ ”پاکستان کے زرمبالہ کے ذخائر بڑھتے جا رہے ہیں اور جب تک سورج چاند رہے گا بڑھتے ہی چلے جائیں گے“ ساری دُنیا جانتی کہ سونا سب سے بڑا اور حقیقی زرمبادلہ ہوتا ہے۔“

اِس وقت مَیں صِرف جنابِ وزیراعظم کے سب سے بڑے اتحادی مولانا فضل اُلرحمن اور اُن کی جمعیت عُلماءاسلام (ف) کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبداُلغفور حیدری، دو وفاقی وُزراءاور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی سے درخواست کرتا ہُوں کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان کی حمایت حاصل کرکے وزیراعظم نوازشریف کی معلومات میں اضافہ ضرور کریں کہ ”اُمّ اُلمومنین اوّل حضرت خدیجة اُلکبریٰ ؓکے پاس ”اُحد پہاڑ“ کے برابر سونا تھا جو شادی کے بعد آپؓ نے اپنے شوہرِ نامدار کی نذر کردِیا تھا اور آپ نے وہ سونا فروخت کرکے اُس رقم سے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کراکے اُن کی شادیاں کرا دِی تھیں۔

آخرت کا معاملہ تو بعد میں آئے گا لیکن اِس سے پہلے دُنیامیں نام کمانے کے لئے ہی سہی جنابِ وزیراعظم اور ”شہباز پاکستان“ رجوعہ (چنیوٹ) سے برآمدہ سونے کے ذخائر سے پاکستان کے اُن مفلوک اُلحال لوگوں کی شادی کے قابل اور گھروں میں بوڑھی ہوتی بیٹیوں کی شادیوں کے بارے میں بھی کچھ سوچیں ‘ یہ سونا قوم کی ملکیت ہے اگر ذاتی ملکیت بھی ہوتا تو اُس بارے میں قرآنِ پاک میں حُکم دِیا گیا ہے کہ ”جو لوگ سونا ، چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ (عوام کی بھلائی) میں خرچ نہیں کرتے اِسی سونے اور چاندی کو (جہنم کی) آگ میں تپا تپا کر اُن کی پیشانیوں اور پشتوں کو داغا جائے گا“ رجوعہ (چنیوٹ) سے برآمدہ سونے کے ذخائر کی دوسری سالگرہ کیسے منائی جائے گی؟