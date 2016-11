"Trump Card Of The Elephant" کالم نگار | اثر چوہان

امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ری پبلیکن پارٹی کے امیدوار جناب ڈونلڈ ٹرمپ جِیت گئے ہیں اور ڈیمو کریٹک پارٹی کی محترمہ ہیلری کلنٹن ہار گئی ہیں۔ اُن کے ساتھ امریکہ کا "Powerful Media" بھی ہار گیا ، جِس نے پیشگوئی کردی تھی کہ ’’ہیلری کلنٹن صاحبہ وائٹ ہائوس کی مکین ہوں گی‘‘۔ میری اور مجھ جیسے سادہ لوح پاکستانیوں کی خواہش تھی کہ ہیلری صاحبہ اپنے شوہر سابق صدر بل کلنٹن صاحب کو امریکہ کا پہلا ’’مردِ اوّل‘‘ بنا دیں لیکن مَیں اور میرے سادہ لوح پاکستانی ہار گئے۔ اِس لئے کہ جب ہم اپنی خواہش کے مطابق صدرِ پاکستان اور وزیراعظم نہیں لاسکتے تو امریکہ میں ہمارا کیا بس چل سکتا ہے ؟ بہرحال امریکہ پر اہلِ کتاب یہودیوں کے زیر اثر بڑی تعداد میں عیسائی اور تھوڑی تعداد میں مسلمان بھی تو بستے ہیں ۔ پھر ہم مسلمانوں کی بھی تو کوئی خواہش ہوتی ہے ۔امریکہ میں ہر مذہب کے لوگوں کو( مسلمانوں کو بھی ) ووٹ دینے اور انتخاب لڑنے کی آزادی ہے اور امریکی قوانین کے مطابق غیر ملکیوں کو ویزا اور"Nationality"بھی مل جاتی ہے لیکن سعودی عرب اور اِسی طرح کے دوسرے اسلامی ملکوں میںنہیں ۔

ری پبلیکن پارٹی کا انتخابی نشان ہے "Elephant"( ہاتھی ) اور ڈیمو کریٹک پارٹی کا "Kicking Donkery" ( دولتّی مارتا ہُوا گدھا)۔ امریکی ڈیمو کریٹک پارٹی دُنیا کی واحد سیاسی پارٹی ہے جِس نے گدھے کو ایک مظلوم اور سِتم رسیدہ جانور کے طور پر نہیں بلکہ ایک مدافعت کار ، جُرأت مند ، اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے لڑنے والے اور جارح جانور کے طور پر پیش کِیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ؑ یروشلم میں جِس گدھے پر سوار ہوئے تھے وہ بہت معزز اور شریف گدھا تھا لیکن اُس کے بارے میں ایک ضرب اُلمِثل ہے کہ ’’ خرِ عیسیٰ ؑ اگر بمکّہ روَد ، چُوں بیاید ، ہنُوز خربا شد ۔ (یعنی حضرت عیسیٰ ؑ کا گدھا بے شک مکہ سے بھی ہو آئے تب بھی وہ گدھا ہی رہتا ہے )۔ہمارے یہاں گدھا بوجھ اُٹھانے کے کام آتا ہے ۔ کبھی کبھی قصاب حضرات چوری چُھپے گدھوں کا گوشت ، مسلمانوں کو کھلا دیتے ہیں اورکھالیں سمگلروں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں ۔

ہاتھی ۔ گدھے سے زیادہ طاقتور جانور ہوتا ہے ۔ اور اُس کے بارے میں ضرب اُلمِثل ہے کہ ’’ ہاتھی کے پائوں میں سب کا پائوں ‘‘ ۔ ( یعنی ہاتھی کے تھلّے سب لگے ہوتے ہیں ) ۔ ہندو دیو مالا کے مطابق تباہی و بربادی کے دیوتا ’’بھگوان شِوا‘‘ اور اُن کی پتنی ( بیوی) ’’پاروتیؔ ‘‘کے بیٹے ’’ گنیش جی‘‘ کا سر ہاتھی کا اور جِسم انسان کا تھا ۔ ہندو قوم ہر دیوتا کی پُوجا کرنے سے پہلے ’’ گنیش جی‘‘ کی پوجا کرتی ہے اور اپنے ہر کام کے افتتاح کو ’’ شری گنیش‘‘ کہتی ہے ۔

یوں تو امریکہ کے صدارتی انتخاب میں اِس سے پہلے بھی ری پبلیکن پارٹی کے کئی امیدوار انتخابی میدان میں اُترے ہیں لیکن جناب ڈونلڈ ٹرمپ پہلے خوش قِسمت ہیں جن کی کامیابی کے لئے بھارت کے کئی مندروں میں پوجا کی گئی اور پاٹھ ( درس و تدریس اور وعظ) بھی پڑھایا گیا۔ ممکن ہے بھارت کے اُن پنڈتوں کو علم ہوگیا ہو کہ ’’ جناب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پچھلے جنم میں اُن کے ہیرو یا دیوتا رہے ہوں‘‘۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی تقریروں میں کئی بار "I Love India And Indians" کہا لیکن انتخاب جیتنے کے بعد نہ جانے کیوں اُنہوں نے "I Love Pakistan" کا جملہ بھی بول دِیا۔ شاید اِسی لئے کہ ’’بھارتی وزیراعظم شری نریندر مودی کے ساتھ ساتھ کیوں نہ وزیراعظم میاں نواز شریف کو بھی خوش کردِیا جائے؟‘‘۔

صدر ممنون حسین نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد کا پیغام بھجوایا اور امید ظاہر کی کہ وہ دُنیا میں امن کے لئے بھرپور کردار ادا کریں گے ۔ وزیراعظم نواز شریف نے اپنے پیغام میں نو منتخب امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہُوئے کہا ہے کہ ۔ ’’آپ کی شاندار کامیابی ، آپ کی قیادت، ویژن اور اُس عزم کا مظہر ہے جو آپ اپنے عوام کی خدمت کے لئے رکھتے ہیں۔ آپ کا انتخاب درحقیقت امریکی عوام کی جیت یہ امریکی عوام کے جمہوری نظریات ، آزادی ، انسانی حقوق اور فری انٹر پرائزز پر یقین کا اظہارہے ‘‘۔ وزیراعظم نواز شریف نے اِس عزم کا اظہار بھی کِیا کہ ’’ہم امریکہ سے اپنے تعلقات مزید گہرے اور مستحکم بنانا چاہتے ہیں ایسے انداز میں جو ہماری دونوں قوموں کی حقیقی خواہشات کے عکاس ہوں‘‘۔

امریکہ سے پاکستان کی دوستی ہر دَور میں یک طرفہ رہی ۔ جنرل ایوب خان امریکہ کی آشیر واد سے اقتدار میں آئے اور صدر اور پھر فیلڈ مارشل بھی بن گئے ۔ اُنہوں نے اپنے آخری دَور میں اپنی خود نوِشت کا "Friends Not Masters" کے نام سے لکھی تھی۔ اُس کے اردو ترجمے کا عنوان تھا ۔

’’ جِس رزق سے آتی ہو ، پرواز میں کوتاہی‘‘

وزیراعظم نواز شریف جب عام جلسوں میں لوگوں کے ’’ٹھاٹھیں مارتے ہُوئے سمندر ‘‘ سے خطاب کرتے ہُوئے کسی ’’طائر لا ہوتی ‘‘( فنا فی اللہ پرندے) کو مخاطب کرتے ہُوئے علّامہ اقبال ؒ کا مکمل شعر پڑھتے ہیں کہ ؎

’’ اے طائر لا ہوتی ، اُس رزق سے موت اچھی

جِس رزق سے آتی ہو ، پرواز میں کوتاہی‘‘

وزیراعظم صاحب کا اِس شعر کے پڑھنے کا مطلب امریکہ اور پاکستان کو امداد دینے والے دوسرے ملکوں کو خبردار کرنا ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام ’’طائرانِ لا ہوتی ‘‘ ہیں اور وہ (امداد کی شکل میں ) ایسا رزق قبول نہیں کریں گے جِس سے اُن کی پرواز میں ’’ اوچھا / چھوٹا پن‘‘ پیدا ہوتا ہو‘‘ ۔ کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان میں غُربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کرنے والے 60 فی صد لوگ بھی ’’طائرانِ لا ہوتی ‘‘ بن جائیں ۔ بے شک مر جائیں لیکن پرواز میں کوتاہی کا رزق قبول نہ کریں ؟۔ ’’شاعرِ سیاست‘‘ نے انتخابی نشان گدھےؔکی شکست پر ہاتھی ؔکو خراجِ تحسین پیش کرتے ہُوئے کہا کہ …

’’ مندر گنیش جی سے وہ لایا، چُرا کے سُونڈ

نَخوَت سے ، اُس نے دانت نکالے، دِکھا کے سُونڈ

پھر اُترا وہ ، اکھاڑے میں اپنی، اُٹھا کے سُونڈ

ہاتھی نے کیسی ماری، گدھے کو گُھما کے سُونڈ؟‘‘

جو کچھ کرنا ہے سُپر پاور کے "Superman"جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو کرنا ہے ۔ 1991ء میں ہاتھی والے صدر امریکہ "Gorge .W.Bush Senior"نے خلیج کی جنگ میں کیا کِیا تھا ؟ ۔ عراق میں انسانیت کو برباد کرنے والے ہتھیاروں کی تلاش میں ہاتھی والوں نے خانۂ کعبہ کو بھی اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر کی حفاظت کے لئے ’’طیراً اببابیل ‘‘ بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ ؑ کے آسمانوں سے اُترنے تک دُنیا میں کیا کیا ہوگا ؟ ۔ مَیں تو ایک عام مسلمان ہُوں کچھ نہیں کہہ سکتا؟۔ مجھے تو ’’ شاعرِ سیاست‘‘ نے یہ فرمائش کی ہے کہ مَیں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے نو منتخب صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کردوں کہ ؎

’’ کِیتا اے کمال ، ماریا کِنا سُوہنا "Jump" جی!

ہیلری سیاست تُسِیں کردِتّی "Dump" جی !

مودی جی نُوں جِنّا چاہو کر دے رہَو ، "Pump" جی !

ساڈے نال وی یاری لائو "Donald Trump" جی! ‘‘

اصل کمال تو ہاتھی کے انتخابی نشان والی ری پبلیکن پارٹی کا ہے ۔ عین ممکن ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی صدر جارج ڈبلیو بش سینئر کی طرح پوری دُنیا پر چھا جائیں اور عالمی بساطِ سیاست پر وہ واقعی "Trump Card Of The ELephant" ثابت ہوں۔