’’گو بابا گو سے گو نواز گو‘‘تک کالم نگار | جاوید صدیق

یہ روایت 1991ء میں پیپلزپارٹی نے ڈالی تھی۔ 6 اگست 1990ء کو جب بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو اٹھارہ ماہ کے بعد آرٹیکل (2) 58 بی کے تحت صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کرکے اسمبلیاں توڑیں تھیں اور نئے انتخابات کرائے گئے تو پی پی پی نے ان انتخابات میں قومی اسمبلی کی صرف پنتالیس نشستیں حاصل کی تھیں۔ بے نظیر بھٹو نے 1990ء کے انتخابات کو دھاندلی زدہ انتخابات قرار دیا تھا اور ایک کتابچہ How the Elections were stolen بھی شائع کیا تھا۔ بے نظیر کا موقف تھا کہ 1990ء کے انتخابات میں ایوان صدر میں قائم کئے گئے ایک سیل نے انتخابات کو ’’R1G ‘‘ کیا تھا۔ اس سیل کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رفاقت حسین تھے۔ نوازشریف 1990ء کے انتخابات کے نتیجے میں ملک کے وزیراعظم بنے۔ جب پہلا پارلیمانی سال مکمل ہونے کے بعد صدر غلام اسحاق خان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے آئے تو پی پی پی کے ارکان اسمبلی بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھے اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔ جب صدر غلام اسحاق خان نے خطاب شروع کیا تو بے نظیر بھٹو سمیت پی پی پی کے ارکان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ’’گو بابا گو‘‘کے نعرے لگانے شروع کر دیئے۔ غلام اسحاق خان ایک بیوروکریٹ تھے۔ انہیں ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ’’گوبابا گو‘‘ کے زور دار نعروں میں صدر غلام اسحاق خان نے اپنی تقریر مکمل کی لیکن ان کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا۔

اپریل 1993ء میں صدر غلام اسحاق خان نے آئین کے آرٹیکل (2) 58 بی کے تحت نوازشریف کی حکومت کو برطرف کرکے نئے انتخابات کرائے تو اس مرتبہ پی پی انتخابات جیت گئی۔ بے نظیر بھٹو وزیراعظم بن گئیں۔اپنی اکثریت اور اتحادیوں کی جانب سے پی پی پی نے فاروق خان لغاری کو صدر منتخب کرا لیا۔ بے نظیر بھٹو ایوان صدر میں اپنی پارٹی کے صدر کی موجودگی سے بہت مطمئن تھیں۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب چونکہ ان کی حکومت کے خلاف ایوان صدر سے سازشیں نہیں ہونگی اس لئے اگلے پانچ سال کیلئے بھی پیپلزپارٹی منتخب ہوگی۔ پارلیمانی سال مکمل ہونے پر صدر فاروق خان لغاری جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے آئے تو مسلم لیگ (ن) نے جو اپوزیشن میں تھی اور جس کے پاس 72 سے زیادہ نشستیں تھیں صدر فاروق خان لغاری کے خلاف وہی کیا جو پی پی پی نے بطور اپوزیشن کیا تھا۔ مسلم لیگ (ن) کے بعض ارکان تو فاروق خان لغاری کے خلاف نعروں والے بڑے بڑے بینر بھی لے کر آئے تھے جس پر ’’چور لغاری چور‘‘ کے نعرے درج تھے۔ مسلم لیگ (ن) کے ارکان ’’چور لغاری چور‘‘ کے نعرے لگاتے رہے۔ فاروق خان لغاری نے ان نعروں اور شور شرابے میں اپنی تقریر کی۔

1996ء میں پی پی پی کے اپنے صدر فاروق خان لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت پر بدعنوانی کے سنگین الزامات لگائے اور برطرف کر دیا۔ فروری 1997ء میں نوازشریف کی قیادت میں مسلم لیگ (ن) نے پھر حکومت بنا لی۔ رفیق تارڑ نے جب بطور صدر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تو اپوزیشن نے ان کے خطاب میں بھی شور شرابہ کیا۔ 2002ء میں جنرل مشرف جب ریفرنڈم کرا کے صدر بنے تو انہوں نے 2004ء میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ جنرل مشرف کیخلاف اپوزیشن نے جس میں مسلم لیگ (ن) اور پی پی پی دونوں شامل تھیں۔ اسمبلی میں نعرہ بازی کی۔ صدر جنرل مشرف نے تقریر جاری رکھی اور تقریر کے اختتام پر اپوزیشن کو مکہ دکھاتے ہوئے ڈائس سے سپیکر کے کمرے میں چلے گئے۔ البتہ اس کے بعد صدر جنرل مشرف نے اپنے دور میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب نہیں کیا اور کہا کہ وہ ’’بدتہذیب‘‘ پارلیمنٹرینز سے خطاب نہیں کرنا چاہتے۔ صدر زرداری ہر سال پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے رہے۔ اس کے خطاب میں کوئی نعرہ بازی یا ہنگامہ نہیں ہوا۔ پیپلزپارٹی اور مسلم لیگ (ن) دونوں میں ’’میثاق جمہوریت ‘‘ ہو چکا تھا۔ زرداری دور احتجاج کے بغیر گزر گیا۔ صدر ممنون حسین پچھلے چار برس مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے رہے ہیں۔ اپوزیشن نے احتجاج یا ہنگامہ نہیں کیا۔ لیکن آخری سال میں انہیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جس کا سامنا ان کے کئی پیش رو صدر کرتے رہے۔انتخابات قریب آ گئے ہیں۔ حکمران جماعت کے سربراہ وزیراعظم نوازشریف کے خاندان کے خلاف پانامہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اپوزیشن خاص طور پر تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ مسلم لیگ (ن) کو کرپشن کے کیس میں سیاسی طور پر ڈس کریڈٹ کرکے اگلے سال اسے شکست دی جائے۔ پی پی پی اور جماعت اسلامی اس کھیل میں شامل ہیں۔ گزشتہ روز جب صدر ممنون حسین خطاب کے لئے آئے تو اپوزیشن نے اس بہانے کہ اپوزیشن لیڈر اور دوسرے پارلیمانی لیڈروں کی قومی اسمبلی میں تقریروں کو براہ راست ٹیلی کاسٹ کیوں نہ کیا گیا۔ احتجاج شروع کردیا ہے۔ اپوزیشن کو ’’گو ممنون گو ‘‘ یا ’’گو بابا گو‘‘ کے نعرے لگانا چاہئیں تھے کیونکہ صدر ممنون بھی اب ستر کے پیٹے ہیں وہ بابا ہوگئے ہیں۔ لیکن اپوزیشن نے ’’گو بابا گو‘‘ کی بجائے ’’گو نواز گو‘‘ کے نعرے لگائے۔ صدر ممنون حسین کی تقریر کی کاپیاں پھاڑ کر سپیکر کے ڈائس کے سامنے بکھیر دیں۔ وزیراعظم نوازشریف کے سامنے یہ تماشا ہوتا رہا جب تک اپوزیشن ارکان ان کے سامنے کھڑے ’’گو نوازگو‘‘ کے نعرے لگاتے رہے۔ وزیراعظم نوازشریف یکسوئی کے ساتھ صدر کی ’’تقریر‘‘ پڑھتے رہے مسلم لیگ (ن) کی حکومت کے آخری سال میں احتجاج کی شدت میں اضافہ ہوگیا ہے۔