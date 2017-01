حافظ محمد سعید اور حکومتی کشمیر پالیسی

شاعر نے کہا تھا کہ ؎

’’ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے‘ کہ اُس محفل میں ہے تھا‘‘

30 جنوری کو سپریم کورٹ کے لارجر بنچ میں پانامہ لِیکس کی سماعت کے دوران اونٹوں کا بھی ذکر ہُوا ۔ حسین نواز اور حسن نواز کے وکیل سلمان اکرم راجا نے جب عدالت کو بتایا کہ ’’دُبئی فیکٹری کے لئے پیسہ پاکستان سے نہیں گیا‘ رقم (Cash) نقد منتقل کی گئی ہے۔ اِس پر جسٹس عظمت سعید نے اُن سے استفسار کِیا کہ ’’کیا 70 کی دہائی میں کئی "Million" درہم اونٹوں کی کمر پر رکھ کر منتقل کئے گئے تھے؟‘‘۔

اونٹوں کے حُدی خوان؟

کتنے خوش قِسمت ہیں وہ گمنام عربی اونٹ جن کا ذکر ہماری اعلیٰ عدلیہ میں ہُوا۔ علاّمہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں مختلف انداز میں کئی بار اونٹوں کا تذکرہ کِیا ہے لیکن اُنہوں نے بھی کسی اونٹ کا نام نہیں لِکھا۔ ’’ناقۂ لیلی‘‘ (مجنوں کی محبوبہ لیلیٰ کی اونٹی) کا نام بھی نہیں لِکھا ۔ اپنی مشہور نظم ’’ شکوہ‘‘ میں علاّمہ صاحب نے کہا ؎

’’منزلِ دہر سے اونٹوں کے حُدی خوان گئے‘‘

’’حُدی خوان‘‘ قافلے کے اونٹوں کے سامنے خاص لہجے میں اشعار پڑھنے والوں کو کہتے ہیں جنہیں سُن کر اونٹ مست ہو کر تیز چلنے لگتے ہیں ۔ اِس لئے شریف خاندان کے خلاف مُدّعی صاحبان کو اُن حُدی خوانوں کو بھی تلاش کرنا ہوگا جو اونٹوں کو مست کرکے اور اُنہیں تیز چلانے کا باعث بن گئے۔

حافظ محمد سعید اور حکومتی کشمیر پالیسی

جماعت اُلدّعوۃ کے امیر حافظ محمد سعید اور اُن کے چار ساتھیوں قاضی کاشف نیاز‘ عبید اللہ عبید‘ ظفر اقبال اور عبداُلرحمن عابد کو 6 ماہ کے لئے نظر بند کردِیا گیا ہے۔ جماعت اُلدّعوۃ اور حافظ صاحب کی فلاحِ انسانیت فائونڈیشن کے اثاثے اور اکائونٹس منجمد کر دئیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ ’’جماعت اُلدّعوۃ کا "Issue" ایک دو روز میں واضح ہو جائے گا‘‘۔ چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ’’اقوام متحدہ کی سکیورٹی کونسل کی قرارداد نمبر 1267 کے مطابق جماعت اُلدّعوۃ کو 2010ء سے "Under Observation" زیر نگرانی رکھا جا رہا ہے‘‘۔

اصل مسئلہ یہ کہ حافظ محمد سعید پر بھارت کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آزادی کے لئے وہاں مجادین بھجواتے ہیں اور امریکہ بھی جماعۃ اُلدّعوۃ کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے‘‘۔ حافظ محمد سعید نے بھی یہی کہا ہے کہ ’’میری اور میرے ساتھیوں کی نظر بندی اور جماعۃ اُلدّعوۃ اور فلاحِ انسانیت فائونڈیشن کے اثاثے اور اکائونٹس منجمد کرنے کا حکم امریکہ سے آیا ہے‘‘۔

اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو اپنے حقِ خود ارادیت کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دِیا گیا تھا لیکن سلامتی کونسل اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کرا سکی۔ ستمبر 1965ء میں بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کِیا تو صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے بھارت کے خلاف جہاد کا اعلان کِیا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنگ بندی کرادی تھی۔ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہُوا۔ پاکستان کے دولخت ہونے کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو‘ سِویلین چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر‘ صدرِ پاکستان اور وزیراعظم کی حیثیت سے 5 سال 6 ماہ تک اقتدار میں رہے لیکن وہ مسئلہ کشمیر حل نہیں کرا سکے اور نہ ہی اُن کے بعد کے حکمران ’’دامادِ بھٹو‘‘ جناب آصف علی زرداری نے صدارت سنبھالی تو کہا کہ ’’کیوں نہ ہم 30 سال تک مسئلہ کشمیر "Freeze" (منجمد) کر دیں؟‘‘۔

صدر زرداری نے وزارتِ امور کشمیر برقرار رکھی اور وفاقی وزیر کی مراعات کے ساتھ جمعیت عُلماء اسلام (ف) کے امیر مولانا فضل اُلرحمن کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دِیا۔ مولانا صاحب نے مسئلہ کشمیر کو منجمد کرنے کے لئے صدر زرداری سے تعاون کِیا۔ جنابِ زرداری کے ’’امن کی آشا ‘‘ پروگرام کے تحت اُن کی وزیرِ خارجہ محترمہ حِنا ربانی کھر بھارت کے دورے پر تشریف لے گئیں۔ بھارت میں اُن کی جامہ زیبی‘ جدید ترین زیورات اورنفیس پرس کی تعریف کی گئی اور بھارت کے فلم سازوں نے انہیں فلموں میں کام کرنے کی پیش کش بھی کی تھی اور بس!۔

کشمیری نژاد وزیراعظم میاں نواز شریف نے بھی 11 مئی 2013ء کے عام انتخابات میں بھاری مینڈیٹ حاصل کرنے کے بعد یہ اعلان کِیا کہ ’’عوام نے مسلم لیگ ن کو بھارت سے تجارت اور دوستی کے لئے ووٹ دئیے ہیں۔ مسلمان دشمن بھارتیہ جنتا پارٹی کے منتخب وزیراعظم شری نریندر مودی کو وزارتِ عظمیٰ کا حلف اٹھانا تھا تو وزیراعظم میاں نواز شریف 26 جولائی 2013ء کو (معراجِ رسولؐ کے دِن) دِلّی میں تھے۔ مودی جی نے اُن سے "One On One" ملاقات کی اور وزیراعظم نواز شریف کو "Man Of Peace" (مردِ امن) کا خطاب بھی دِیا۔

وزیراعظم مودی نے ہمارے وزیراعظم کی والدۂ محترمہ کے لئے شال کا تحفہ بھجوایا اور جواب میں وزیراعظم نواز شریف نے مودی جی کی ماتا جی کے لئے سفید ساڑھی بھجوائی۔ وزیراعظم نواز شریف نے اعلان کے بغیر مسئلہ کشمیر کو منجمد کرنے کے لئے مولانا فضل اُلرحمن کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دِیا اور (شاید مودی جی کو خوش کرنے اور اُن سے ذاتی دوستی پکّی کرنے کے لئے) پاکستان کا کوئی باقاعدہ اور "Full Fledged" وزیر خارجہ بھی مقرر نہیں کِیا۔ شری مودی جی کو ہمارے کشمیری وزیراعظم کی یہ ادا پسند آئی۔ 25 دسمبر 2015ء کو وزیراعظم نواز شریف کی سالگرہ اور اُن کی نواسی (مریم نواز کی بیٹی) مہر اُلنساء کی رسمِ حِنا پر وزیراعظم نریندر مودی اپنے پورے لائو لشکر سمیت جاتی عُمرا پر تشریف لے آئے۔

اِس موقع پر وزیراعظم کے مشیر امورِ خارجہ جناب سرتاج عزیز کو مدّعو نہیں کِیا گیا تھا۔ وزیراعظم نواز شریف نے ’’مہمانِ خصوصی‘‘ وزیراعظم نریندر مودی کو اپنی والدہ محترمہ سے بھی ملوایا اور والدۂ محترمہ نے دونوں وزرائے اعظم سے کہا کہ ’’دونوں مِل کر رہو گئے تو خوش رہو گے‘‘۔ اِس پر شری نریندر مودی نے کہا کہ ’’ماتا جی! ہم اکٹھّے ہی ہیں‘‘۔

وزیراعظم نواز شریف نے مودی جی کو وزیراعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف پانامہ لِیکس کیس میں ملوث اپنے دونوں بیٹوں حسین نواز اور حسن نواز سے بھی مِلوایا۔ مودی جی نے اُنہیں آشیر باد دے کر دُعائیں دی۔ مَیں حافظ محمد سعید صاحب سے کبھی نہیں مِلا۔ انہیں کبھی کبھی ٹی وی پر دیکھا ہے اور اخبارات میں اُن کی تقریریں پڑھی اور تصویریں دیکھی ہیں۔ موصوف مقبوضہ کشمیر میں اپنے مجاہدین بھیجتے ہیں یا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم۔ مَیں تو یہی چاہتا ہُوں کہ اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہمارا کوئی باقاعدہ وزیر خارجہ کشمیری عوام کے حقِ خود ارادیت کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے اُن کی بھرپور وکالت کرے وگرنہ وزارتِ امور کشمیر اور کشمیر کمیٹی کو اپنا خاموش پروگرام جاری رکھنے دے۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لئے اگر کبھی بھارت سے جنگ کی ضرورت پڑے تو پاک فوج کے غازیانِ صف شِکن ہی کافی ہیں۔ کبھی بھارت کے خلاف ’’جہاد‘‘ کرنے کی ضرورت ہوگی تو فیصلہ ہماری سیاسی قیادت کو ہی کرنا ہوگا؟۔ عوام کے لئے فلاحی کام بھی ہماری حکومت ہی کرے۔

وہ نہیں کرے گی تو یہ خلا کسی نے تو پر کرنا ہے۔