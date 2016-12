آم‘ امرود اور کینو کی برآمدات میں رکاوٹ ختم کرنے کیلئے منصوبہ شروع

لاہور (کامرس رپورٹر) دنیا بھر میں پسند کئے جانے والے پاکستان کے تین اہم ترین پھلوں کی برآمدات میں رکاوٹ ختم کرنے کے لئے 227.610 ملین روپے کا منصوبہ شروع ہو گیا‘ اس منصوبہ سے آم ،امردواورکینو کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ متوقع ہے ،محکمہ زراعت حکومت پنجاب نے پھل کی مکھی کے لئے ایک منصوبہ Managment of Fruitfly with special reference to non-conventional method2014-15 سے 2017-18 کے لئے شروع کیاہے ۔ اس منصوبہ کی کل لاگت 227.610 ملین روپے ہے ۔ منصوبہ کے تحت 3 پھل آم، ترشاوہ ، امرود کے باغات کا چنائوں کیا گیا ہے۔ اس منصوبہ کا انعقاد صوبہ پنجاب کے 30 اضلاع میں ہوگا جس میں سے 15اضلاع میں Fruitfly Meterial پر 50% سبسڈی دی جارہی ہے۔ دوسرے مرحلہ پر پنجاب کے بقیہ 15 اضلاع میں 49 نمائشی بلاک تحصیل کی سطح پر لگائے جا رہے ہیں جس میں ہر بلاک کا ایریا 10 ایکڑ ہے۔ منصوبہ کے تحت کل 50,000 ایکڑ پر پھل کی مکھی کا کنٹرول کیا جائے گا جس میں 20,000 ایکڑ پر آم کے باغات ، 26500 ایکڑ پر ترشاوہ باغات اور 3500 ایکڑ پر امرود کے باغات شامل ہیں۔