ہواوے پی 10 پلس کی پری بکنگ کے ساتھ قیمتی انعامات جیتنے کا سنہری موقع

لاہور (پ ر)عالمی سرکردہ ٹیلی کمیو نیکیشن کمپنی ہواوے نے بارسلونا میں منعقد موبائل ورلڈ کانگریس میں دو نئی اسمارٹ فلیگ شپ ڈیوائسز ہواوے P10اور P10 Plus متعارف کرائی تھیں۔ہواوے P10 Plus اب پاکستان میں22اپریل تک محض 79,999 روپے کی قیمت میں ہواوے کے تمام برانڈ آو¿ٹ لیٹس پر پری بکنگ کےلئے دستیاب ہے ،ہواوے کی جانب سے اس ڈیوائس کے ساتھ ایک سال کی وارنٹی اور ایک سال کےلئے ہواوے کیئر پلس پیکیج کی پیشکش بھی کی جارہی ہے ۔ہواوے کی جانب سے P10 Plus کی پری بکنگ کرانے والے صارفین کےلئے خصوصی A1 ہیلتھ بینڈ کے ساتھ گفٹ باکس بھی دیئے جائینگے۔