آئی ایس آئی کا کردار.... کچھ غلط فہمیاں

صحافی | ڈاکٹر اے آر خالد

کراچی کی بدامنی کو امن میں بدلنے والے لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کو آئی ایس آئی کا نیا سربراہ بنایا گیا ہے اور بدامنی پھیلانے والوں کیساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کےلئے ہمہ وقت موجود سندھ رینجرز کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدہ پر ترقی دے کر فوج کی غالباً سب سے اہم اسائنمنٹ، چیف آف جنرل سٹاف بنا دیا گیا ہے۔ میڈیا کے آزاد ہونے یا چینلوں کی ”مشروم گروتھ“ کے بعد بڑی تعداد میں ریٹائرڈ فوجی افسر عسکری امور کے ماہر یا دفاعی تجزیہ نگار یا تجزیہ کار بن چکے ہیں۔ وہ کبھی خالص پروفیشنل انداز میں بات کرتے ہیں تو کبھی اپنے مائنڈ سیٹ اور کبھی پیشہ وارانہ رقابت کے وائرس سے عام اینکروں اور تجزیہ کاروں کی طرح محفوظ نہیں رہتے یا نہیں رہ سکتے۔ یقیناً ایک ایسے معاشرہ میں جہاں منفی اقدار منہ زور انداز سے اپنی طاقت بلکہ اپنا لوہا منوا چکی ہیں وہاں مثبت بات کرنے والے کو نہ کوئی بلاتا ہے نہ ہی سنتا ہے۔ ایسے میں ذاتی اور پیشہ وارانہ پر خاش سے کی جانے والی گفتگو کو الگ کرنے کی نوے فیصد اینکروں میں تو صلاحیت ہی نہیں اور جن دس فیصد کو یہ شعور ہے ان میں سے آدھے مروّت اور اخلاق و اخلاص سے خاموش رہتے ہیں، جو پانچ فیصد بولتے ہیں ان کا سچ ان تجزیہ کاروں کو پسند نہیں۔ یہ صرف ٹیلی ویژن پر ہی نہیں اخبارات میں دیکھا جا سکتا ہے۔

اگرچہ اخبارات اور سوشل میڈیا پر لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کی تقرری پر خودساختہ تحفظات میں دو اہم ہیں۔ اولاً لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کو ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کرنے کی تجویز کم از کم آٹھ ماہ پرانی ہے تاہم متعدد وجوہات کے باعث اس تبادلہ میں تاخیر ہوتی رہی۔ ثانیاً ان متعدد وجوہات میں سے سوشل میڈیا پر فوج ہی کے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل شاہد کی تحریر چلائی جارہی ہے جس میں انہوں نے پاک فوج کی حالیہ ترقیوں اور تبادلوں پرتحفظات ظاہر کئے ہیں۔ اس میں جنرل نوید مختار پر مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ انکے تعلقات یا دور کی رشتہ داری کی بات بھی کی ہے۔ یہ وہی جنرل شاہد ہیں جو جنرل مشرف کے دور میں پرائز پوسٹنگ پانے اور جنرل مشرف کی بیوی کے رشتہ دار ہونے کا فخر جتانے کے بعد ریٹائر ہو کر جنرل مشرف کے خلاف اپنی خودنوشت میں بہت سا مواد چھاپ چکے ہیں۔ بہرحال یہاں اس بات سے غرض نہیں بلکہ ایک ایسے ادارے اور بالخصوص اسکے سربراہ کو اس غلاظت سے بچانے اور اس سے محفوظ رہنے کا انتظام کرنے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔

ظاہر ہے فوج ہو یا سول کا کوئی محکمہ اس میں کسی حساس نوعیت کی پوزیشن پر جانے والا اپنی رشتہ داریاں، دوستیاں اور تعلقات کو ختم نہیں کر سکتا البتہ اس ضمن میں ایک رہنمائی قائداعظم سے لی جا سکتی ہے اور جنرل نوید مختار کےلئے یہ رہنمائی اس لئے ضروری ہے کہ وہ اس 14 بریگیڈ کو کمانڈ کرنے کا اعزاز رکھتے ہیں، فوج کے جس واحد بریگیڈ کو بابائے قوم نے وزٹ کیا تھا، جنرل نوید مختار سمیت ہر باشعور پاکستانی جانتا ہے بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ قائداعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کی تحریکِ پاکستان میں اپنے عظیم بھائی کے شانہ بشانہ اور شب و روز خدمات کیا رہیں لیکن پاکستان بننے کے بعد بابائے قوم نے اپنی بہن کیلئے کوئی سرکاری عہدہ مناسب نہیں سمجھا۔ انہیں اپنے قریب اور امور مملکت سے دور رکھا۔جہاں قائداعظم کے اے ڈی سی اور بعد میں پاکستان کی فوج کے سربراہ بننے والے جنرل گل حسن کے انٹرویو سے یہ اقتباس نہایت اہمیت کا حامل ہے۔

س۔ قائداعظم کا کوئی عزیز یا رشتہ دار بھی کبھی گورنر جنرل ہاﺅس آیا۔

ج۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کا بھائی آیا، مجھے اس کا نام یاد نہیں۔ اس نے مجھے اپنا وزیٹنگ کارڈ دیا وہ میں نے جا کر قائداعظم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ قائداعظم نے پوچھا who (یہ کون ہے) میں نے کہا سر آپ کے بھائی صاحب آئے ہیں اور یہ کارڈ انہی کا ہے، انہوں نے پوچھا:اس نے اپوائنمنٹ لی تھی۔ میں نے کہا ،نہیں جناب۔ فرمایا تو اسے کہو چلا جائے۔ میں وہ کارڈ لے کر واپس جارہا تھا کہ ان کی آواز گونجی گل! ”یس سر“ ”یہ کارڈ ادھر لاﺅ“ میں نے پھر وہ کارڈ ان کے سامنے رکھ دیا اس کارڈ پر انہوں نے جابجا لکیریں لگا دیں۔ میں نے دیکھا تو انہوں نے اس کارڈ پر سے ”قائداعظم کا بھائی“کے الفاظ کاٹ دیئے۔”گورنر جنرل آف پاکستان کے الفاظ کاٹ دیئے“۔ سرخ پینسل سے تمام القابات کاٹ دیئے غرضیکہ ہر وہ لفظ کاٹ دیا جس سے ان کا بھائی ان کے ساتھ اپنی قربت ایکسپلائٹ کر سکتا تھا۔ صرف اس کا نام نہیں کاٹا اور مجھے کہا ”اسے کہو صرف اپنا نام کارڈ پر دے“ جنرل گل حسن اس سوال پر کہ کیا پھر کبھی ان کا بھائی ملنے آیا۔ کہتے ہیں،اسکے بعد ان کا بھائی ان سے ملنے کبھی نہیں آیا۔

اس اعتراض اور تحفظ پر جنرل نوید مختار کی کراچی میں بلاامتیاز کارروائی اور معاملے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے اور اس پر بڑھکیں لگانے سے پرہیز کرنے والا رویہ ان کی نئی اسائنمنٹ میں عزم و کارکردگی جاننے کےلئے کافی ہونا چاہیے۔ ان سے یہ امید نہیں کہ وہ کسی صحافی کی طرف سے آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیرالاسلام پر قاتلانہ حملہ کرنے یا کرانے کے الزام کے بعد خاموشی اختیار کرنے والا رویہ اپنائیں گے اور خاموشی سے سارے الزامات سن کر ریٹائر ہو جائینگے نہ ان سے یہ توقع ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل پاشا کی طرح پارلیمنٹ میں آکر ایبٹ آباد اپریشن میں ایجنسی کی ناکامی کی وضاحت کرینگے۔ ان سے توقع ہے کہ وہ کسی صحافی ، وکیل، پارلیمنٹ کے رکن یا دشمن کے کسی ایجنٹ کی بلیک میلنگ میں آنے کی بجائے اسکی بلیک میلنگ کا پردہ چاک کر دینگے،ایبٹ آباد اپریشن میں آئی ایس آئی کی ناکامی کی وضاحت مانگنے والوں کو دو ٹوک جواب دیں گے کہ امریکہ میں 9/11پر سی آئی اے کے سربراہ نے اپنی ناکامی کی وضاحت کی تھی؟۔ ایران میں پارلیمنٹ کو اڑا دینے اور سارے پارلیمنٹرین کو موت کی نیند سلا دینے کے بعد ایران کی انٹیلی جنس ایجنسیوں نے کب اپنی ناکامی کا اعتراف کیا تھا۔ وغیرہ وغیرہ

جنرل نوید مختار کو اندرونی اور بیرونی سطح پر بے پناہ چیلنجز درپیش ہیں ایک طرف بھارت کا وزیر داخلہ پاکستان کے دس ٹکڑے کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے تو دوسری طرف ایک منتخب حکومت کا غیر منتخب مشیر خارجہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں اپنی بے عزتی سے اتنا بدحواس ہو جاتا ہے کہ وہ بھارتی سینا کے کلبھوشن یادیو حاضر سروس افسر کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ اسکے بارے میں ثقہ ثبوت نہیں۔ جس کے بارے میں ہر سطح پر ثبوت دیئے گئے۔

بھارتی میڈیا پر پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کے خوف کو دور کرنے کا ان کے ماہرین یہ علاج تجویز کر رہے ہیں کہ لشکر طیبہ پر حملے کیلئے اپنے بندے بھیجنے کی بجائے وہیں سے کچھ بندے خرید کر حملہ کرایا جا سکتا ہے اوریہ آسانی سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں جب سوشل میڈیا جنرل راحیل شریف کے جانے کے بعد پاک بھارت سرحد پر بھارت کی آخری دنوں (نومبر سے دس دسمبر تک) بھی مسلسل اور بلا اشتعال گولہ باری اور سویلین کو شہید کرنے کے عمل کا رک جانا۔

ایم کیو ایم کو کراچی میں رینجرز کے سامنے لا کھڑا کرنا اور فاروق ستار کا کہنا ایم کیو ایم ایک اکائی ہے اور ہم متحد رہیں گے۔ سپریم کورٹ کا پانامہ کیس کو Unheard قرار دے کر نئی تاریخ نیا بنچ بنانے اور قومی سیکیورٹی پر ضرب لگانے والی ڈان کی خبر میں وزارت اطلاعات سے علیحدہ کئے جانے والے پرویز رشید کو دوبارہ متحرک کرنے کی حکومت کی پالیسی سبھی اقدامات کئی اشارے دے رہے ہیں جو ان تمام چیلنجز کے علاوہ ہیں جن میں اپریشن ضرب عضب کے ضمن میں انٹیلی جنس بنیادوں پر جاری ان اپریشنوں کے تسلسل کو قائم رکھنا ہے جس کے ملک کے اندر دہشتگردوں، انکے ٹھکانوں اور سرپرستوں ، حامیوں اور سہولت کاروں کا خاتمہ کرنا ہے۔ پاک چین معاشی راہداری کا تحفظ اس ضمن میں ہی بھارت اور امریکہ کی سازشوں کو ناکام بنانے، بھارت کی طرف سے پاکستان میں دہشتگردی کا تدرک، علیحدگی پسندوں کا سر کچلنا اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی مساعی سب کے علم میں ہیں۔

میڈیا کے حوالے سے بعض اینکر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ انہیں فوج کی طرف سے انفارمیشن دی گئی تھی یہ تاثر ختم ہونا چاہئے اور اس کیلئے یہ دوٹوک اعلان بھی کیا جائے اور اس پر عملدرآمد یقینی بھی بنایا جائے کہ آئی ایس آئی کی میڈیا میں کوئی ٹیم نہیں کوئی بندہ نہیں ہے ۔اس کی ٹیم آئی ایس پی آر ہی ہے باقی سب جھوٹ ہے، فریب ہے۔ فوج کو گالیاں دینے اور اس کے خلاف نفرت پھیلانے پر مامور افراد زندگی کے ہر شعبہ میں موجود ہیں ان کے بارے میں آئی ایس آئی کیا ہر کوئی جانتا ہے ان کو ان اٹنڈنٹ چھوڑنا بہت زیادہ نقصان کا موجب بنا اور بنتا رہے گا۔ جنرل نوید مختار سے اس کوتاہی کو نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار کرنے کی ہرگز توقع نہیں۔ یقین جانئے الطاف بھائی سے زیادہ طاقتور کوئی شخص نہیں جس کو جنرل کی ایک تقریر نے خاموش کرا دیا ایم کیو ایم سے زیادہ پرتشدد اور کوئی جماعت نہیں جس کا تشدد ختم ہو گیا۔

ہمیں اس وقت اس آئی ایس آئی کی ضرورت ہے جس سے بھارت خوفزدہ ہے جس سے امریکہ پریشان ہے جس سے پاکستان کا ہر دشمن کانپتا ہے۔ پلیٹو کی اس کارآمد نصیحت کو پلے باندھ کر کام کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔

"When we are ill we call for a Trained Physician, whose degree is a granted of specific prepration and Technical Compitence we do not ask for the hand sonast Pyhsician or The most eloquent one, well then, when the whole state is ill should we not look for the service and the guidence of the wisest and the best"