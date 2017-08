نزلہ ’’برعضوِ ضعیف‘‘

1 ۔ ایک پُرانی کہاوت ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں یا جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں۔ اگر غُراہٹ کسی سُپر پاور کی ہو اور بھونکا اسکی افواج کا کمانڈر ان چیف ہو تو تشویش کا لاحق ہونا لازمی امر ہے کیونکہ مخبوط الحواس شخص کچھ بھی کرسکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر منتخب ہونا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ it is a freak of history ایسا نہ پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ ایک شخص جو تینوں مباحثے ہار گیا ہو اس کی اپنی پارٹی والے سخت نالاں ہوں’’اوپینیئن پولز‘‘ میں مخالف امیدوار سے کوسوں پیچھے ہو‘ انکم ٹیکس ریٹرن دکھانے سے گریزاں ہو‘ امریکہ کے ازلی دشمن روس سے پیار کی پینگیں بڑھا رہا ہو‘ جنسی بے راہ روی میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو‘ کئی عورتیں بیک وقت اس کی جنسی جارحیت کی گواہی دیں‘ تمام پریس کو کرپٹ کہے اور مخالف امیدوار کو کروکڈ ہلیری کہہ کر پُکارے ایسے شخص کو بیمار ذہن ہی منتخب کرسکتا ہے۔

2۔ الیکشن سے پہلے جو وعدے کئے جاتے ہیں ان کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ پریس ہرگام پر صدر کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا اور کیا کررہا ہے۔ ٹرمپ کا امریکی ریاست میں وہی مقام ہے جو اردو شاعری میں جعفررٹلی کا تھا گو وعدوں کی فہرست خاصی طویل ہے لیکن چیدہ چیدہ یہ ہیں۔

1۔ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان دیوار کھڑی کردے گا اور اس کی لاگت میکسیکو دیگا۔2۔ مسلمانوں کا امریکہ میں داخلہ بند کردیگا۔3۔ چین کو راہ راست پر لے آئیگا‘ تجارت کا عدم توازن ختم کریگا‘ غیر ممالک میں لگی ہوئی امریکی فیکٹریوں کو واپس لائے گا۔ 4۔ نیٹو ممالک کو مجبور کریگا کہ وہ اپنے حصے کی رقم بڑھائیں۔ 5۔ اوباما ہیلتھ کیئر کو بیک جُنبش قلم پہلے روز ہی ختم کردیگا۔ 6۔ نارتھ کوریا کو نکیل ڈالے گا اس کا میزائل پروگرام بند کروا دیگا۔ 7۔ ایران کے ساتھ معاہدہ ختم کردیگا‘ امریکی سفارت خانہ یروشلم لے آنے پر سنجیدگی سے غور کریگا۔ 8۔ کیوبا اور وینزویلا کی SPANKING ہوگی اور انہیں اچھے بچے کی طرح رہنے کا گُر سکھائے گا۔ 9۔ افغانستان سے فوجیں نکال لے گا کیونکہ یہ ضیاع زر اور تضیع اوقات ہے۔ اس طرح وہ امریکہ کی کھوئی ہوئی عظمت بحال کرے گا۔He will make America Great Again

3۔ کیا وہ ایسا کر پایا ہے یا کرسکے گا؟ کسی ناقد نے درسُت کہا ہے

His bite has not livedup to his bark

اب شمالی کوریا کی مثال ہی لے لیں۔ اسکی دھمکیوں اور گیدڑ بھبکیوں کے باوجود انہوں نے اپنا میزائل پروگرام نہ صرف جاری رکھا ہوا ہے بلکہ تیز تر کردیا ہے۔ اسکے دورِ حکومت میں ہی انہوں نے بین البراعظمی میزائل بنالئے ہیں جن پر نیوکلیئر وار ہیڈ لگے ہوئے ہیں اور بقول انکے وہ امریکہ کے ہر شہر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسکے fire and fury اور locked and loaded جیسے الفاظ کا انہوں نے قطعاً کوئی اثر نہیں لیا۔ انہیں علم ہے کہ یہ تاجر ہے جسے امریکہ سے زیادہ اپنے ٹرمپ پلازہ اور تاج محل کیسینو کا اندیشہ لاحق رہے گا۔ ایران نے بھی اسکی دھمکیوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھا‘ الٹا انہوں نے ایٹمی معاہدے کی منسوخی کا عندیہ دیا ہے۔ دیوار تو کیا بننی ہے میکسیکو کے صدر نے لاگت دینے سے صاف انکار کردیا ہے۔ نیٹو ممالک اسکی لاعلمی اور مدقون منطق پر خنداں زن ہیں جو طاقت یوکرائن کو نہیں بچا سکی‘ شام میں اپنے ہی بچھائے ہوئے دام میں الُجھ گئی ہے۔ سولہ سال تک افغانستان فتح نہیں کرسکی بلکہ ایک اعتبار سے شکست کھا رہی ہے وہ بھلا انکی کیا حفاظت کریگی اور مسلمانوں سے نفرت کرنیوالا ٹرمپ سعودی عرب جاکر تجارتی معاہدوں کیلئے منت سماجت کرتا رہا۔

4۔ یہ غالباً امریکہ کا واحد صدر ہے جس کے مواخذے کی باتیں روزِ اول سے ہی شروع ہوگئی تھیں۔ متلون مزاج‘ سیماب صفت جس کا موڈ واشنگٹن کے موسم کی طرح ہر گھڑی ہر لحظہ بدلتا ہے غالباً سو سال میں وائٹ ہائوس سے اتنے اہلکار نہیں بدلے جتنے چھ ماہ کے قلیل عرصہ میں اس نے نکال باہر کئے ہیں … اس کی آخری حرکت یا حماقت افغانستان پالیسی ہے۔ الیکشن کی کمپین کے دوران اس نے واضح اور واشگاف الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال لے گا۔ اب یکسر پھرکی کی طرح پِھر گیا ہے۔ فوجیں واپس بُلانا تو درکنار اس نے 3900 مزید فوجی بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اصل غصہ اپنے اتحادی پاکستان پر نکالا ہے۔ اسکا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے۔ اگر یہ باز نہ آیا تو کُچھ بھی کیا جاسکتا ہے! یہ کُچھ کیا ہے؟ اس کے مُضمرات کیا ہوں گے؟ پاکستان کی مالی امداد روکی جاسکتی ہے! ملٹری ایڈ ختم ہوسکتی ہے‘ پاکستان کے اندر مخصوص ٹھکانوں پر حملے کئے جاسکتے ہیں‘ پابندیاں لگائی جاسکتی ہیں اور بالآخر منطقی طور پر اسے ایک دہشت گرد ریاست قرار دیا جاسکتا ہے۔ پہلی امریکی حکومتیں بھی پاکستان سے اتنی خوش نہ تھیں۔ وہ صرف ’’ ڈو مور‘‘ کا مطالبہ کرتی تھیں۔ ڈو مور کے معانی یہ ہوتے ہیں کہ تم ایک پسندیدہ کام کررہے ہو اس میں تیزی لائو۔ ٹرمپ نے تمام سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک کُھلی دھمکی دی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح گائوں کا چودھری کمی کمین کو متنبہ کرتا ہے To add insult to injury اس نے ہندوستان کو شہ دی ہے کہ وہ افغانستان میں متحرک ہوجائے۔ باالفاظ دیگر پاکستان کیخلاف اپنی سازشوں کو مزید تیز کردے‘ یہ شخص اپنی ناکامیوں کا بدلہ پاکستان سے لینا چاہتا ہے۔ اسے کولن پائول کی وہ دھمکی یاد ہے جسے سنتے ہی کمانڈو صدر مشرف جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ پاکستان ایک آزاد خودمختار جوہری اسلحہ رکھنے والا ملک ہے اسکی جیوپولیٹیکل اہمیت واضح ہے۔ اسکی مرضی اور مدد کے بغیر افغانستان میں جنگ جیتنا تو درکنار بحفاظت ٹھہرنا بھی مُشکل ہے۔ تمام اسلحہ ‘ خوراک اور دیگر سامان اسکے علاقے سے ہوکر وہاں تک پہنچتا ہے۔ چین اسکے پیچھے ہمالیہ کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے‘ اب روس بھی ہمنوا ہے۔ ٹرمپ کی منطق مدقوق ہے اور بیان میں واضح تضاد ہے۔ کہتا ہے کہ 16 کے قریب دہشتگردوں کے ٹھکانے پاکستان اور افغانستان میں ہیں۔ بالفرض ایسا ہے تو پھر نیٹو کی جدید اسلحہ سے لیس فوج افغان ٹھکانے کیوں نہیں ختم کرسکی۔ سولہ سال تک لڑنے کے بعد بھی مقرر کردہ اہداف پورے نہیں ہوسکے۔ مغربی یورپ کی افواج بددل ہوکر واپس جاچکی ہیں۔ یہ چند ہزار آدمی کیا کرلیں گے۔ آخری مغل بادشاہ کے متعلق مشہور تھا شاہ عالم دلی تا پالم ان کی عملداری بھی کابل قندھار تک محدود ہے۔ وہاں بھی طالبان آئے دن دھماکے کرتے رہتے ہیں … تو پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے ہمارا دشمن باہر نہیں اندر ہے۔ نااہل حکومت جس کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے جس مُلک کا وزیر خارجہ ہی نہ ہو اسکی فارن پالیسی کیسے مؤثر ہوسکتی ہے۔ عقل حیران ہے کہ نوازشریف چار سال تک وزیر خارجہ اور وزیر دفاع مقرر نہ کرسکا۔ خوشامدی ٹولے سے کام چلاتا رہا جو وزیراعظم فارن آفس کی پوری فائل تک نہ پڑھ سکتا ہو وہ ڈپلومیسی کے راز و رموز کیسے سمجھ پائے گا؟ طیب اردگان سے پیار کی پینگیں بڑھانے والے کو اس جیسا حوصلہ مند بھی ہونا چاہئے گو اب ایک ڈنگ ٹپائو وزیراعظم مقرر ہوچکا ہے لیکن پالیسیاں میاں صاحب کی ہی چل رہی ہیں۔ اب بھی 50 وزیر جاتی امرا کی زیارت کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔

5۔ پاکستان کے ساتھ تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے لیکن ایک بات صاف ظاہر ہے سولہ سال جدوجہد بالآخر امریکی شکست پر منتج ہو گی۔ امریکیوں کے جانے کے بعد ایک طویل خانہ جنگی ہوگی‘ تمام ملک خاک اور خون میں نہا جائیگا۔ افغانستان ٹکڑوں میں بٹ جائیگا کیا اس کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے؟ بس یہی ایک لمحہ فکریہ ہے!