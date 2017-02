بھارتی فوج کے آہنی ہاتھ اورسری نگر کے پروانے

بھارتی فوج کے آہنی ہاتھ اورسری نگر کے پروانے کالم نگار | محمد اسلم خان....چوپال

بھارتی جرنیل بپن راوت نے نہتے پتھربدست کشمیری نوجوانوں کوحریت پسندوں کاعوامی چہرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سہولت کاروں کو مزاچکھادیں گے۔ سنگ باری کرنیوالوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹاجائے گا۔جنرل راوت نے یہ دعوی بھی کیا کہ فوجی آپریشنز میں فوجیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ سنگ باری کرنیوالے ہجوم کی وجہ سے ہورہا ہے جو فوجی کارروائی میں رکاوٹیں ڈال کر حملہ آوروں کے فرار میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ایسے افراد کوکچل کررکھ دینگے اوران سے حریت پسندوں کے معاون، مددگار اورسہولت کار جیسا سلوک کیاجائیگا جس پر مختلف الخیال کشمیری رہنمائوں اوردیگر شخصیات نے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے جبکہ بھارتی فوج میں جنرل راوت کے بیان کو کشمیریوں کے قتل عام کااجازت نامہ قرار دیاجارہا ہے۔

جموں کشمیر کونسل فارہیومن رائٹس (JKCHR) کے سربراہ ڈاکٹر نذیرگیلانی نے آئینی اورتاریخی تناظر میں بھارتی فوج کے سربراہ جنرل راوت کے بیان کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہتے کشمیری، جنرل راوت کی دھمکی کے بعد بالکل غیر محفوظ ہوگئے ہیں اب کسی بھی نہتے کشمیری کو سہولت کارقرار دینے کا اختیار میدان جنگ میں برسرپیکار بھارتی بندوق بردارکومل گیا ہے جس کی ایک انگلی خود کاررائفل کے ٹریگر پر ہوتی ہے اس ماحول میں توازن قائم رکھنا ممکن نہیں ہوتا کسی کو بھی غدار قرار دے کر گولی مار دینا آسان ترین حل ہوتا ہے۔

ڈاکٹر گیلانی کہتے ہیں کہ کسی نہتے شہری یاریاستی باشندے کیخلاف فوجی کارروائی جنگی جرائم میں قرار دی جاتی ہے جہاں تک مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جنگی کارروائیوں کا تعلق ہے اس کا قانونی استحقاق مدتوں پہلے ختم ہوچکا ہے۔ڈاکٹرنذیر گیلانی بتاتے ہیں کہ دومعاہدوں کے تحت بھارتی قابض فوج مشروط طورپر ریاست میں داخل ہوئی تھی جس کابنیادی مقصد ریاستی فوج کی معاونت کرنا تھا 27اکتوبر 1947کے ریاست جموں وکشمیر کے بھارتی حکومت سے معاہد ہ الحاق کوعوامی ریفرنڈم ،حق رائے دہی سے مشروط کیاگیا تھا۔

بھارت کشمیریوں کے حق رائے دہی سے بچنے کیلئے یکم جنوری 1948میں اقوام متحدہ پہنچ گیا بھارتی نیتائوں کوتوقع تھی کہ وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے پاکستان کو جارح قرار دلوانے میں کامیاب ہوجائیں گے لیکن شاطربھارتی چالباز اپنے تمام اندازوں اور تجزیوں اور تخمینوں میں ناکام ہوگئے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم وبربریت کوبے نقاب کرکے تمام چالیں پلٹ دیںجبکہ سلامتی کونسل کے سالانہ اجلاس میں کشمیر میں بھارتی مظالم پر بحث مباحثہ معمول کی کارروائی بن گیا۔ بھارت سلامتی کونسل میں اس معاملہ کواپنے حق میں موڑنے میں کلی ناکام ہوچکا ہے ،جسکے بعد بھارت کو تسلیم کرنا پڑا کہ ریاست جموں وکشمیر کے عوام معاہد ہ الحاق کو یک طرفہ طورپر ختم کرنے کامکمل حق رکھتے ہیں جو کہ عوامی حق رائے دہی سے مشروط ہے اور اقوام متحدہ کشمیری عوام کے حق رائے دہی کو آزادانہ اورشفاف ریفرنڈم کے ذریعے بروئے کار لانے کی پابند ہے۔

جس میںبھارتی فوج کا کردار انتہائی محدود ہے وہ صرف اقوام متحدہ کی زیرنگرانی ریفرنڈم کے سلسلے میں امن وامان برقرار رکھنے کی پابند ہے جس کی تمام تفصیلات 1948کے ابتدائی ایام میں اقوام متحدہ میں جمع کرادی گئی تھیںجس میں ریاست جموں وکشمیر کی سری نگر اور مظفر آباد،گلگت، بلتستان میں قائم حکومتیں فریق بنی تھیں جبکہ اقوام متحدہ اورحکومت پاکستان اس معاہدے میں ضامن تھے۔ اب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی موجودگی کا ازسرنوجائزہ لینے کا حق اقوام متحدہ محفوظ رکھتی ہے۔

اسی طرح21 اپریل 1948میں سلامتی کونسل کی قرار داد میں بھارتی فوج پرسخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں جس میں فوج کی تعداد، مقام تعیناتی کے ساتھ ساتھ فوجی جوانوں اور افسروں کے رویے کو بھی قواعد وضوابط کاپابند کیاگیا تھا۔ بھارتی فوج اپنے قیام کا جواز فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوچکی ہے اس نے کشمیریوں کے جان ومال عزت و آبرو کا تحفظ کرنے کی بجائے ،اس کااستحصال کیا ہے اور اقوام متحدہ کے عائد کردہ تمام قواعد وضوابط اورشرائط کی سنگین خلاف ورزیاں بھی کی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاون فوج کی بجائے اب جارح، قابض فوج بن چکی ہے۔

ڈاکٹر گیلانی کہتے ہیں کہ بھارتی جرنیل راوت کے بیان کی کشمیر میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور انہیں اسی قسم کا کوئی بیان جاری کرنے کابھی کوئی حق نہیں ۔ بھارتی سپہ سالار جنرل راوت کے غیر قانونی بیان کی وجہ سے اگر کشمیریوں کے جان ومال اوراملاک کوکوئی نقصان پہنچا تو ہم اس کامقدمہ انسانیت کے خلاف جرائم کی سماعت کرنیوالی عالمی عدالت انصاف میں لے جائینگے جس کیلئے ہم اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور عالمی عدالت انصاف سے فوری رجوع کررہے ہیں جنرل راوت کی بیرون ملک دوروں پر پابندیاں عائد کرانے کی کوشش کرینگے اوربھارتی فوج کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مقدمات دائرکرینگے۔

ایک ہم ہیں کہ جنہوں نے کشمیرکا مقدمہ لڑنے کیلئے مولوی فضل الرحمن کو رکھا ہوا ہے ۔وہ جو جناب حسین احمد مدنی کے پیروکار اوردیوبند کے خوشہ چین ہیں،جب کبھی ، جہاں بھی موقع ملتا ہے بھارت کے گن گاتے ہیںاورگمبھیر لمحوں میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں تھے۔علی گیلانی انہیں ہٹانے کا ،ان سے کشمیریوں کی جان چھڑانے کا متعدد بار مطالبہ کرچکے ہیں لیکن یہاں کوئی سننے والا نہیں کہ ادنی مقامی سیاسی مفادات نے کشمیری کا مستقبل دائو پر لگایا ہوا ہے کوئی نہیں جو آج کشمیریوں کا مقدمہ عالمی سطح پر موثر انداز میں پیش کرے کہ اک مولوی فضل الرحمن ہیں جو انگریزی کا ایک حرف نہیں جانتے،مقدمہ کشمیر عالمی سطح پر پیش کرنے کیلئے انہیں منتخب کیاگیا ہے ۔

جنرل راوت کی دھمکی والے بیان کاکشمیری نوجوانوں پر اُلٹا اثرہوا ہے ضلع پلوامہ کے نہتے اور غیرمنظم دیہاتیوں نے تاریخ میں پہلی بار فوجی آپریشن کیلئے آنے والے فوجی دستوں کو پتھرمارمار کر بھاگنے پر مجبور کردیا۔ ایک دن قبل سری نگر میں نقاب پوش ،سنگ بدست نوجوانوں نے ڈٹ کر اورجم کر،گھنٹوں فوجی دستوں سے طویل لڑائی لڑی انہوں نے پلے کارڈ اُٹھا کر رکھے تھے ( Over Ground Workers)We all are OGW۔وہ جنرل راوت کا منہ چڑارہے تھے جس نے انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تھی ۔وہ بھارتی فوج کے آہنی ہاتھوں کامذاق اُڑارہے تھے۔ جنرل راوت کے توہین آمیز بیان نے بغاوت کے دہکتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیکر شعلہ جوالا بنا دیا ہے اوربرسرزمین حریت پسندوں کی کارروائیوں میں شدت آئی ہے ۔بھارتی آرمی چیف کے بیان پر غیر جانبدار بھارتی اورکشمیری حلقے شدید تنقید کررہے ہیں۔ایک سابق بھارتی وزیرخارجہ یشونت سنہا نے کہا ہے کہ کیا چھروںوالی بندوقوں نے کشمیری نوجوانوں کو خوفزدہ کردیا تھا جو شہادت کا علم اُٹھائے میدان میں آتا ہے وہ اندھا ہونے سے خاک ڈرایاجاسکتاہے اوراسے آہنی ہاتھوں سے ڈرانے کا خواب دکھانا حماقت ہے ۔برہان وانی شہید اور ساتھیوںکے جنازوں میں شریک ہونیوالے سارے کشمیری ،کیا حریت پسندوں کے برسرزمین (OGW) کارکن تھے۔کشمیر کے سابق وزیراعلی عمرعبداللہ نے کہا کہ ریاستی سرکار ’’ڈول ڈاکٹرائین ‘‘پر عمل کررہی ہے جو پاگل پن کے سوا کچھ نہیں ۔میروعظ عمرفاروق نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ …؎

باطل سے دبنے والے، اے آسماں نہیں ہم

سوبارکرچکا ہے تو امتحاں ہمارا

سابق وزیراعلی فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیری نوجوانوں نے ایک عظیم مقصد کیلئے ہتھیار اُٹھائے ہیںانہیں موت کی دھمکیوں نہیں ڈرایا دھمکایا جاسکتا کہ انہوں نے اپنے مقدر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیئے ہیں۔اسی طرح پڑھے لکھے کشمیری نوجوان سوشل میڈیا کی مختلف ہزاروں سائٹس پر اپنے جذبات کا کھل کراظہار کررہے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ بھارتی جرنیل کا بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد مقامی ہے جس کا پاکستان سمیت کسی سے کوئی تعلق نہیں ۔

بھارت کے کچھ ریٹائرڈ جرنیل جنرل راوت کے اس بیان کو غیرذمہ دارانہ اورنان پروفیشنل رویہ قراردے رہے ہیں۔جس کی وجہ سے بھارتی فوج میں سیاست کا عمل دخل بڑھ جائے گا ۔