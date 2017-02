بھارت کےساتھ تجارت کی خواہش اور ہماری ناقص پالیسیاں کالم نگار | محمد اکرم چوہدری

پاکستان خطے کا ”مجبور ترین“ ملک ہے، مجبور اس لحاظ سے کہ وہ بیک وقت نہ تو سبھی ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے اور نہ ہی سبھی ممالک کے ساتھ ایک ہی وقت میں دشمنی کا متحمل ہو سکتا ہے۔ رہی بات دنیائے عالم کی بڑی طاقتوں کی تو عالمی طاقت ہونے کے ناتے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے لئے اہم ہیں۔روس کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے‘ چین چونکہ پڑوسی اور ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہے، اسٹرٹیجک پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ اب وہ اہم اقتصادی پارٹنر بھی بن گیا ہے۔ اس لئے اس کی حیثیت اور اہمیت بھی غیرمعمولی ہے۔ حریف اور سائز میں کئی گنا بڑا پڑوسی ہونے کے ناطے ہندوستان کے معاملات بھی ہماری ترجیحات میں سرفہرست ہونے چاہئیں۔ ایران بھی اہم ترین پڑوسی ہے لیکن افغانستان بہت چھوٹا پڑوسی ہونے کے باوجود بعض حوالوں سے ہمارے لئے ان سب سے اہم ہوجاتا ہے۔پہلی وجہ یہ ہے کہ مغربی دنیا ہمیں زیادہ تر افغانستان کے آئینے میں دیکھتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم گزشتہ سالوں میں سیاسی‘ سماجی اور تزویراتی حوالوں سے افغانستان کے ساتھ یوں نتھی ہوگئے ہیں کہ اس کے حالات سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے حالات اور تعلقات کا ہمارے اور امریکہ کے تعلقات پر بھی اثرپڑتا ہے‘ ہمارے اور چین کے تعلقات پر بھی ‘ ہمارے اور انڈیا کے تعلقات پر بھی ‘ ہمارے اور روس کے تعلقات پر بھی اور ہمارے اور ایران کے تعلقات پر بھی اسی طرح پاکستان نے کسی دوسرے ملک میں اپنے آپ کو اتنا ملوث نہیں کیا جتنا افغانستان میں کیا بلکہ اس کی وجہ سے اپنے سماجی اور اقتصادی ڈھانچے کو بھی تباہ کیا۔ جتنی مالی‘ جانی اور سیاسی سرمایہ کاری پاکستان نے افغانستان میں کی ہے ‘ نہ پاکستان نے کہیں اور کی ہے اور نہ کسی اور ملک نے افغانستان میں کی ہے۔اس حوالے سے ’افغان ٹریڈ‘ پر اگلا کالم لکھوں گا جس میں اس حوالے اسے احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ افغانستان کے ساتھ تجارت کس حد تک ضروری ہے اور بھارت اس حوالے سے کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔

انگریزی زبان کی ایک معروف کہاوت ہے کہ You can change friends but not neighboursیعنی آپ دوست بدل سکتے ہیں مگر ہمسایوں کو نہیں تبدیل کیا جا سکتااور اکیسویں صدی میں تو یہ کہاوت پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے کہ شاید ہی کہیں جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوں ورنہ وہی ہمسائے اور وہی ہمسایوں کے ہمسائے ہیں جن کے ساتھ رہنا ہماری مجبوری بن چکا ہے اور جب بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر ہمارے شہری مارے جا رہے ہوں، ملک میں دہشت گردی کو ہمسایوں کی جانب سے ہوا دی جارہی ہو۔ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی جارہی ہوں‘ جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں وہاں اپنے وفود بھیجے جا رہے ہوں جو پاکستان کے خلاف باتیں کر کے تعلقات میں دراڑ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں۔ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہو تو اُسی ملک کے لیے وزیر اعظم کا یہ بیان آجانا کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ اس قدرحیران کن صورتحال ہے کہ گھبرا کر مرجانے کو جی چاہتا ہے لیکن نہ جانے انہوں نے یہ بات کس پیرائے میں کہی ہے مگر قوم پر اس حوالے سے گہری سوچ میں ضرور چلی گئی ہے۔

میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور پاکستانی اس حوالے سے نہیں سوچ رہا ہوگا کہ ملکوں کے ساتھ تجارت کی بات کیوں کی جائے۔ ہم سبھی تجارت کے حق میں بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں دوممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیاں ہونے سے تعلقات میں بہتری آتی ہے لیکن پاکستان اور بھارت کا معاملہ اُس وقت مختلف ہو جاتا ہے جب دونوں ممالک کا ماضی اُلجھتے ہوئے گزرا ہو‘ دونوں ایٹمی طاقتیں ہوں‘ دونوں کے درمیان نظریات، ثقافت، مذہبی بنیادوں اور ایک سے بڑھ کر ایک بے شمار مسائل پر اونچی اونچی دیواریں قائم ہوں تو ایسی صورت میں تجارت کرنا سمجھ سے بالا تر ہے، کیوں کہ ایسے موقعوں پر حکمران اور لیڈر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لیڈر اپنے ملک کی بقاکی خاطر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا اور نہ ملکی وقار کے عوض کہیں تجارت کانام بھی لیتا ہے۔ وہی بھارت جو کشمیر میں موجود مسلمانوں پر زندگی تنگ کئے ہوئے ہے، اس کی بربریت کی داستانیں سن سن کر ہمارے دل ہول جاتے ہیں،جو پاکستانی منصوبے سی پیک کا دشمن ہے۔ جس نے افغانستان میں پاکستان دشمنوں کاجال بچھایا ہواہے‘ جو بلوچستان میں امن دشمن عناصر کو امداد دیتا ہے، اسی بھارت سے وزیراعظم صاحب دوستی کے خواہاں ہیں۔میں نے گزشتہ کالم میں وزیر دفاع کے بیان پر نوحہ پڑھا تھا اور آج وزیر اعظم کے بیان پر لکھ رہا ہوں کہ شاید میری آواز ان تک پہنچ جائے کہ وہ بیان دیتے ہوئے محض عالمی میڈیا کو مد نظر نہ رکھیں بلکہ اس بیس کروڑ عوام کا بھی خیال رکھیں جن کے ووٹ سے وہ اس سیٹ پر براجمان ہیں۔ میں پہلے بھی یہ کہتا آیاہوں کہ خدارا برابری کی سطح پر بات کی جائے اگر بھارت ہم سے تجارت نہیں کرنا چاہتا تو ہماری خواہش بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔وزیر اعظم اس بات سے سمجھ جائیں کہ پاکستان کا دشمن کون ہے کہ جب وہ ترکی کے دورے پر روانہ ہوئے جہاں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرنا تھی تو اگلے ہی روز ڈیفنس میں دھماکہ ہوگیا جس سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہو اور پوری دنیا میں پاکستان ایک بار پھر ہیڈ لائن بنا کہ لاہور کے پوش علاقے میں دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے.... کیا یہ اُسی اکھنڈ بھارت کی کارروائی نہیں ہوسکتی؟ جو کلبھوشن یادیو جیسے سینکڑوں جاسوسوں کو پاکستان کی سرزمین پر اُتارتا ہے تاکہ منصوبہ بندی کے ساتھ وطن عزیز کے باشندوں کی عزیز زندگیوں کے ساتھ کھیلا جائے۔ بقول شاعر:

یادِ ماضی عذاب ہے یا رب

چھین لے مجھ سے حافظہ میرا

ہمارے حکمرانوں کی شاید یادداشت کمزور ہوگئی ہے کہ مودی صاحب جو پاکستان کے عوام کو پانی کی ایک ایک بوند کے لئے ترسانا چاہتے ہیں ، ہم اُسی سے تجارت کرنے کی منتیں کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی بے خبر ہیں کہ پاکستان کے خلاف آنے والے دنوں میں جس قدر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے یہ حکمران اس حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہندوستان جو اسرائیل کا دوست ہے اور اس کی مدد سے ابھی حال ہی میں ہندوستان نے میزائلوں کاایک نیا نظام ترتیب دینے کا اعلان کیاہے، اسی مودی کو نوازشریف صاحب اپنا دوست کہتے ہیں‘ جہاں بات تجارت کی ہوتی ہے تو وہاں ذرا اس رپورٹ پر بھی نظر ڈالیں کہ ہندوستان سے دوستی میں وزیراعظم صاحب کے مراعات یافتہ تاجروں نے پاکستان کو اس تجارت کے میدان میں پچھلے دس برس میں کتنا نقصان پہنچایا ہے۔

ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ دس برس کے دوران پاکستان کو بھارت سے تجارت میں 14ارب روپے سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ جنوری 2006سے دسمبر 2016تک پاکستان اور بھارت کے درمیان مجموعی طور پر 22ارب 15کروڑ 90لاکھ ڈالر کی تجارت ہوئی۔ پاکستان نے بھارت سے 18ارب 26کروڑ 30لاکھ ڈالر کی اشیا درآمد کیں۔ یہ سب کچھ حکومت کی طرف سے بہتر منصوبہ بندی نہ ہونے اور بھارت کی نان ٹیرف پابندیوں کے باعث ہوااور پاکستان کو مسلسل خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ بھارت نے پاکستان سے تیار مصنوعات کی بجائے خام مال کی درآمد کو اپنی ترجیح بنایاجبکہ پاکستان بھارت سے خام مال کی بجائے تیار سامان درآمد کرتا ہے۔ بھارت نے پاکستان سے درآمدات پر نان ٹیرف پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ساتھ ہی انٹلیکچول پراپرٹی رائٹس کا بھی نفاذ کر رکھا ہے جس سے پاکستان برآمدکنندگان کو شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھارتی درآمد و برآمدکنندگان کو ہر طرح کی سہولتیں دی جاتی ہیں جس سے دو طرفہ تجارت میں پاکستان کا خسارہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس سے بھارت پاکستانی مارکیٹ میں اپنے شیئر میں بتدریج اضافہ کرتا چلا جارہا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان 2006 میں مجموعی طور پر 369 ملین ڈالر کی تجارت ہوئی۔ پاکستان نے بھارت سے 689 ملین ڈالر کی اشیا منگوائیں اور صرف 180ملین ڈالر کی اشیا برآمد کیں۔ اس طرح پاکستان نے 510 ملین ڈالر کا نقصان اٹھایا۔ اس صورتحال سے بھارتی تو یقیناً خوش ہوں گے لیکن پاکستانی تاجر خوش نہیں ہیں، خاص طور پر اس لئے بھی کہ بھارت سے جو اشیا اسمگل ہو کر پاکستان کی مارکیٹوں میں پہنچی ہیں اس کی تعداد کا کسی کو اندازہ ہی نہیں‘ بھارت کو اس ساری صورتحال سے یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک طرف تو وہ پاکستان کو تجارت کے اس میدان میں پچھاڑ رہا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے دوسری طرف ہمارے ملک میں دہشت گردی کا جال بچھا رہا ہے۔

میرے خیال میں اس حوالے سے پاکستان کی تمام تر خارجہ پالیسیاں ہمیں غلط سمت میں لے کر جا رہی ہیں اور اس کا ”کریڈٹ “ بھی موجودہ حکمرانوں کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے جزوقتی خارجہ امور کے ”نوجوانوں“ سے کام چلایا ہے‘ اگر ہمارے لاڈلے حکمران کل وقتی وزیر خارجہ تعینات کردیتے تو آج قوم اس وزیر سے پوچھنے کی پوزیشن میں ہوتی کہ پاکستان اس قدر عالمی تنہائی اور ہمسایوں سے دور کیوں ہور ہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت لانگ ٹرم پالیسیاں بنا کر اپنا قبلہ درست کرے ورنہ دشمن کا گھیرا کھولتے کھولتے بہت دیر ہو جائے گی!