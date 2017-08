امریکہ کا افغانستان میں لامنتاہی جنگ کا ارادہ کالم نگار | نعیم قاسم

پرائیویٹ شہری کی حیثیت سے ڈونلڈ ٹرمپ نے 2012 میں افغانستان میں امریکہ کی جنگی مداخلت کے متعلق ٹویٹ کرتے ہوئے کہا: امریکی فوجیں افغانی ٹروپس کو کیوں تربیت دے رہی ہیں۔ ہم کیوں اپنے فوجیوں کی جانیں گنوا رہے ہیں اور اس جنگ میں فنڈنگ کرنا مکمل طور پر وسائل کا ضیاع ہے مگراوول آفس میں بطور صدر کام کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میں جبلی طور پر اس سوچ و فکر کا قائل تھا کہ ہمیں ہرحال میں افغانستان سے امریکی فوجوں کو واپس بلا لینا چاہیئے مگراب میرے خیال میں امریکہ ایسا نہیں کرسکتا کیونکہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا سے وہاں پر دوبارہ القاعدہ اور داعش اپنی جڑیں مضبوط کریںگی۔ لہذا عراق کی ہم افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلا اس وقت تک نہیں کرینگے جب تک ہم دہشت گردوں کیخلاف یہ جنگ مکمل طور پر جیت نہیں جاتے ، چونکہ امریکی صدر نے نسلی تعصب کو ہوا دیکر الیکشن جیتا تھا اور اب ٹرمپ اپنی مقبولیت تیزی سے کھو رہے ہیں۔ خصوصاً وسکانسن پنسلواینا اور مشی گن کی روایتی طور پر ڈیموکریٹ ریاستوں میں جہاں ٹرمپ نے حالیہ الیکشن میں سفید رنگ کا نسلی کارڈ کھیل کر انہیں ری پبلکن اکثریت میں تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کرلی تھی اور حال ہی میں charltte ville میں نسلی تشدد کے جھگڑوں کے بعد امریکہ کے شیرازہ بکھرنے کے ڈرسے ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد اپنے جنگی مشیروں خصوصاً سیکرٹری ڈیفنس جیمزمیٹس کے مشورے سے اپنی صدارت کے 212 دن مکمل ہونے کے بعد فوجی بیس سے نظرشدہ افغان پالیسی کے اہم خدوخال بیان کئے۔ افغانستان میں اس وقت 8400 امریکی فوجی نیٹوفوج کے کمانڈر جنرل نکلسن کی قیادت میں طالبان کیخلاف جنگ میں مصروف کار ہیں جبکہ میٹس کے مشورے پر امریکی فوجوں کی تعداد تیرہ ہزار چھ سوکی جا رہی ہے۔

جنرل میٹس اور امریکی جنگی کمانڈروں کا خیال ہے ساڑھے تیرہ ہزار امریکی فوجی اور چند ہزار نیٹو ممالک کے فوجیوں اور دوہزار افغان ٹرینڈ فوجیوں کے ہمراہ افغانستان میں 16سالہ پرانی جنگ میں طالبان کیخلاف کامیابی حاصل کرلیں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ جو کام 16سالوں ڈیڑھ لاکھ نیٹو افواج پاکستان سے فضائی، بری اور لاجسٹک اور انٹیلی جنس کی سہولتوں کے ساتھ نہ کرسکی۔آج پندرہ سے بیس ہزار نیٹو افواج اور ایرک پرنس کے کرائے کے فوجی ہندوستان کی مدد سے افغانستان میں مزاحمت پسندوں کو مکمل شکست دے دینگے۔ یکدم ٹرمپ نے افغانستان کے متعلق اپنی پالیسی کیوں بدل دی اور وہی پالیسی دوبارہ اپنالی جو امریکی اسٹیبلشمنٹ نے عرصہ درازسے اپنائی ہوئی ہے کہ سفارتی اور فوجی دونوں سطح پر پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ امریکہ کی 783 ار ب ڈالرز افغانستان میں ضائع کرنے کے بعد محض کولیشن سپورٹ پروگرام کے تحت 14سے 16ارب ڈالرز لینے کے عوض فتح میں بدلیں ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی مدد نہ چھوڑی تو بہت کچھ کھونا پڑیگا۔ پاکستان نے امریکہ کی اس جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کرکے 120ارب ڈالرز کا معاشی نقصان سات ہزار سکیورٹی جوانوں اور پچاس ہزار سے زائد شہریوں کی جانیں قربان کرکے سب کچھ توکھودیا ہے مزید ہمارے پاس کھونے کیلئے کیا بچا ہے۔ مگرپاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ٹرمپ کے بیان کو مستردکردیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ ہمیں امریکی امداد کی ضرورت نہیں ہے جیسے ایک وقت میں ضیاء الحق نے مونگ پھلی کے برابر قراردیا تھا۔ آج ہمارے آرمی چیف نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہمیں امداد نہیں اعتماد کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں امن امریکہ کی ضرورت ہو یا نہ ہو مگرپاکستان کے استحکام کیلئے ضروری ہے امریکہ پاکستان کو ڈرا دھمکا کر دہشت گردی کیخلاف جنگ نہیں جیت سکتا ہے۔ وزیرخارجہ خواجہ آصف نے بالکل درست کہا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں ایک ٹریلین ڈالرز خرچ کردئیے ہیں مگرابھی تک وہاں کے 42 فیصد علاقوں پر طالبان کا کنٹرول ہے۔

امریکہ نے حالیہ افغانستان میں بھارت کو نامناسب طور پر غیرضروری اہمیت دی ہے کیونکہ جنوبی ایشیاء بھارت امریکہ کا نیا سٹریٹجک پارٹنر ہے مگردوسری طرف جو بات پاکستان کیلئے حوصلہ افزا ہے وہ بیجنگ اور ماسکو کے خارجہ حکام کی طرف سے ٹرمپ کی افغان پالیسی سے متفق نہ ہونا ہے۔ چین نے دوٹوک انداز میں امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ پاکستان کی سکیورٹی اور سالمیت کا احترام کرے۔ ٹرمپ کے جنگی مشیروں نے جب ٹرمپ کو بتایا کہ افغانستان میں ایک ٹریلین ڈالرز کے معدنیات کے ذخائر موجود ہیں اور ان سے امریکہ استفادہ کرکے اپنے سات سوٹریلین ڈالرزسے زائد نقصان کا ازالہ کرسکتا ہے توفوراً امریکہ نے افغانستان میں جنگ جیتنے کی باتیں شروع کردی ہیں۔

روسی وزیرخارجہ کے مطابق افغانستان کیلئے ٹرمپ کی فوجی حکمت عملی امریکہ کیلئے بندگلی ثابت ہوگی ۔ ٹرمپ نے افغانستان میں بھارت کو جو کردار ادا کرنے کا کہا ہے اس پر پاکستان سے ڈومور کا تقاضا کرنا ویسے ہی حماقت ہے۔ لہذا ٹرمپ کی اس پالیسی کا اشرف غنی اور بھارت کے حکام تو خیرمقدم کریں گے مگرحیران کن طور پر افغانستان کے سابق صدرکرزئی نے اس نئی افغان پالیسی کو مستردکردیا ہے۔ ویسے جس پالیسی سے خطے کے ہمسایہ ممالک ایران، پاکستان، چین متفق نہ ہوں تو وہاں کیسے ممکن ہے کہ امریکہ بھارت کی مدد سے افغانستان میں امن لاسکتا ہے باس پرچوٹی کے امریکی دانشوروں اور ڈیفنس سٹریٹجک امور کے ماہرین نے اس پالیسی پر تنقید کی ہے۔ کولن کاہل جو جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور صدر اوباما کے سابق مشیر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف اوباما کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کیخلاف کریک ڈاؤن کرے اور دوسری طرف ہندوستان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی افغانستان میں اپنا کردار ادا کرے توکیا اس طرح امریکہ دو نیوکلیئرطاقتوں کے مابین تناؤ نہیں بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے دشمن ہندوستان کو افغانستان میں اہمیت دینے سے ہم کیسے پاکستان کو مجبورکرسکتے ہیں کہ وہ شدت پسندوں سے اپنے تعلقات بگاڑے، لہذا امریکہ کو افغان معاملات پر اسلام آباد اور دہلی میں توازن اور اعتدال برقراررکھنا ہوگا۔

واشنگٹن پوسٹ کے ڈیوڈ روتھ کوپف نے اس پالیسی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے ان کے الفاظ کچھ یوں ہیں:۔

A strategy with out a strategy

A change with out change

A commitment without commitment principled realism with out principles or realism

امریکہ نے جو جنگ افغانستان میں شروع کررکھی ہے، اسے برطانیہ کی ایک صحافی ڈیلیپ ہائرو نے امریکہ کی جنگ جیتنے کے متعلق تمام خوابوں کوسراب قراردیتے ہوئے اپنی کتاب ’’لامتناہی جنگ، یعنی war without end میں لکھا کہ امریکہ کو ایک ایسے منفرد دشمن کا سامنا ہے جو اس کے ماضی کے دشمنوں سے مختلف ہے اور ایسے دشمن سے اس کو کبھی سابقہ نہیں پڑا ۔ یہ دشمن بے چہرہ ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے بہرحال ایک وہ وقت تھا جب جنرل پاول نے 13ستمبر 2011کورات ساڑھے دس بجے مشرف کو فون کرکے کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف تومشرف اسی وقت امریکی مطالبوں کے سامنے ڈھیرہوگئے، مگرآج پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے امریکہ کی اس پالیسی کو یکسرمستردکردیا ہے۔ واقعی پرعزم اور ارادہ پوری قوم کیلئے باعث فخر ہے ویسے ٹرمپ نے کوئی نئی افغان پالیسی نہیں دی ہے یہ وہی پالیسی ہے جو بارک اوباما نے 2009 میں پیش کی اوباما ذرا دھیمے لہجے میں پاکستان پر فوجی اور سفارتی دباؤ بڑھاتا تھا جبکہ ٹرمپ نے ذرا اونچی آواز میں ہمیں دھمکایا ہے کیونکہ افغا ن طالبان کو تو وہ دھمکا نہیں سکتا ہے۔ تاہم اب بھارت امریکہ کا جنوبی ایشیا میں فرنٹ لائن اتحادی ہوگا اور اپنے تعاون کی مکمل قیمت وصول کریگا مگر یہ امریکہ کی بھول ہے کہ وہ افغانستان کی معدنیات سے اپنے نقصان کو پورا کرلے گا۔