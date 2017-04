نیوز لیکس : کوئی تو ذمہ دار ہوگا؟ کالم نگار | محمد اکرم چوہدری

پانامہ کیس کا آج کل شورو غوغا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی سطح پر جشن منا رہا ہے، بظاہر وزیر اعظم فوری برطرفی سے بچ گئے مگر ابھی جے آئی ٹی کی تلوار اُن کے سر پر لٹک رہی ہے، جبکہ اپوزیشن اس لیے خوشی منا رہی ہے کہ اب وزیر اعظم کے خلاف ”فل تحقیقات“ ہوں گی جس سے وہ نہیں بچ سکیں گے.... ایسے میں حکومت کے خلاف ایک اور رپورٹ منظر عام پر آنے والی ہے یا جب آپ یہ تحریر پڑھ رہے ہوں گے تو آبھی چکی ہوگی۔ اور جس طرح ٹی وی چینلز نمبر ون کی دوڑ میں سبقت لے جاتے ہیں اسی طرح جب ڈان لیکس اسکینڈل منظر عام پر آیا تو اُس وقت راقم نے قومی سلامتی کے حوالے سے میڈیا کے کردار کی طرف توجہ دلائی تھی .... چونکہ اُن دنوں سارا دن بھارتی میڈیا نے اس خبر کو کوٹ کرکے پاکستان کے خلاف اس قدر پراپیگنڈہ کیا تھا کہ دنیا بھر میں پاکستان کے سول ملٹری تعلقات پر سوالیہ نشان اُٹھنے لگے تھے .... بھارت کا الیکٹرانک میڈیا ہی نہیں پرنٹ میڈیا بھی پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے میں مصروف تھا.... روزنامہ ڈان میں چھپنے والی سٹوری

Act against militants or face international isolation, civilians tell military

کے عنوان سے تھی جسے فوراََ ویب سائیٹ سے ہٹا دیا گیا، لیکن اُس وقت تک بات بہت آگے جا چکی تھی.... گلوبل ویلیج میں کسی سٹوری کو وائرل ہونے میں چند سیکنڈ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ تو پھر بھی 6اکتوبر کو پورا دن ویب سائیٹ کی زینت بنی رہی تھی۔ خیر اس خبر کا تعلق بظاہر سچائی پر مبنی تھا یا نہیں.... لیکن دشمن بھارت سمیت پوری دنیا نے اسے خوب استعمال کیا.... اس پوری خبر سے دنیا بھر کے میڈیا میں یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کی سول قیادت کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے جبکہ فوج ایسا نہیں کرنے دے رہی....

حکومت کی طرف سے مذکورہ خبر کی فوری تردید کی گئی لیکن بقول شاعر ....ع

زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا

لیکن ایسی تردید کا کیا فائدہ جس تردید کے تانے بانے ہی حکومتی ایوانوں سے ملتے ہوں، اُس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے اس حوالے سے سخت ایکشن لیا اور حکومت کوذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے لیے کہا گیا ، حکومت نے اس حوالے سے ملوث عناصر کو فارغ کرنے کا وعدہ کیاگیا، اس حوالے سے کمیشن بنا جس کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا کو سونپی گئی ،7 رکنی کمیٹی میں محتسب اعلیٰ پنجاب نجم سعید، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ طاہر شہباز اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عثمان انور کے علاوہ انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) ،ملٹری انٹیلی جنس(ایم آئی) اور انٹر سروسز انویسٹی گیشن (آئی ایس آئی) کا ایک ایک نمائندہ بھی شامل تھا۔اسی دوران ساتھ ہی 29اکتوبر 2016ءکو سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید کو ان کے عہدہ سے ہٹا دیا گیایا انہوں نے ”شفاف“ انکوائری کے لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔

اب جبکہ طویل انتظار کے بعد کمیشن نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ مرتب کی ہے جو حکومت کو مل چکی ہے‘ یہ رپورٹ بھی لیک ہوگئی۔ ، خبر لیک کس نے کی؟ اس حوالے سے واضح طور کسی ایک پر بھی ذمے داری عائد نہ کی جاسکی، رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈان لیکس کا شائع ہونا حکومت کی ناکامی ہے۔خبر رکوانے میں ناکامی پر وزیراعظم نواز شریف کے معاون خصوصی طارق فاطمی کا قلم دان تبدیل ہونے کا امکان ہے۔پرنسپل انفارمیشن آفیسر راﺅ تحسین کو عہدے سے ہٹایا جائے گا، رپورٹ کا بنیادی نکتہ کہ خبر کس نے لیک کی، اس پر کسی کی ذمہ داری فکس نہ کی جا سکی ،تاہم رپورٹر کی طرف سے پوچھے گئے سوالات پر اسٹوری کو چھپنے سے روکنے میں ناکامی پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔

پانامہ کے فیصلے اور ڈان لیکس رپورٹ کے آنے کے بعد اپوزیشن کو حکومت کے خلاف کھل کھیلنے کا ناصرف موقع ملا ہے بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ حکومت نے اپنے ہاتھ کاٹ کر اپوزیشن کو دے دیے ہیں۔ بقول اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ ” ڈان لیکس کی رپورٹ کا سب کو پہلے سے پتہ تھا، چوہدری نثارکابیان تھاکہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کوئی متفق نہیں۔سب کو چھوڑکرچھوٹے سے سرکاری ملازم کو گھسیٹ دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کسی کمزور کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا“

اگر حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اُس نے یہ رپورٹ لیک نہیں کی تو ایسا کیوں ہے کہ جب تک یہ رپورٹ کمیشن کے پاس تھی تب تک یہ ” محفوظ“ تھی ، جیسے ہی اسے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں شفٹ کیا گیا یہ رپورٹ لیک کردی گئی اب یہ ٍبات قوم کی سمجھ سے باہر ہے کہ وزیر اعظم ہاﺅس میں کون ایسی شخصیت بیٹھی ہے جو خبریں لیکس کرنے کی ماہر ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس رپورٹ کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا گیاوہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب واشنگٹن میں بیٹھ کر اُس کے مندرجات پڑھ دیں تو اس سے زیادہ فکر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے وزیر خزانہ طارق فاطمی کے حوالے سے اپنی حکومت کی جانب سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ کہ انہیں ہٹایا نہیں جا رہا ، بلکہ ان کے منصب کی انتظامی تبدیلی کی جائے گی جس سے ان کی ’شان ‘ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

میرے خیال میں پاناما اورڈان لیکس شروع دن سے پاکستان کے اہل سیاست اوراہل صحافت کے لیے ’ہاٹ ایشو‘ بنے ہوئے ہیں، ان دونوں موضوعات پربہت کچھ لکھا اور کہا گیا اور ابھی مزید کافی کچھ لکھااورکہاجائے گا۔مختلف طبقات کے لوگ اس پراپنے اپنے اندازسے تبصرے کررہے ہیں، پاناما لیکس کا فیصلہ آگیا مگر حکمران جماعت کے لیے کوفت اورخفت کاسلسلہ ابھی تک تھما نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر حکومتی ترجیحات کے حوالے سے بات کی جائے تو آج تک جتنی بھی کمیشن رپورٹ آئی ہیں ان کے مطابق کسی کو ایسی سزا نہیں دی جا سکی جسے کوڈ کرکے ہم آئندہ اُن غلطیوں کے نہ کرنے کے دعوے کر سکیں، آپ کے سامنے کوئٹہ کمیشن رپورٹ، سانحہ ماڈل ٹاﺅن کمیشن اور دیگر کمیشن کی رپورٹس بھی منہ چڑا رہی ہیں۔ اب جبکہ چند ماہ پہلے کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ آئی جس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا مگر ابھی تک نہیں ہواموجودہ حالات میں حکومت اور غیر حکومتی ادروں کے لئے بانگ درا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کیا گیا تو کم از کم ادارہ جاتی کمزوریوں پر قابو پانے میں مدد مل سکتی تھی.... اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ سانحہ کوئٹہ جیسے واقعات آئندہ نہیں ہوں گے تاہم اس رپورٹ پر عمل درآمد سے ایسے واقعات کے بعد جوابی اقدامات میں بہتری لائی جاسکتی تھی۔ لیکن افسوس اس رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد نہ کیا گیا اوراس ملک میں ماضی میں بننے والے دیگر کمیشنوں کی رپورٹوں کے طاقچے میں ایک اور رپورٹ کے اضافہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا....!

اب اس رپورٹ کو بھی پرانی فائلوں کے ساتھ رکھ دیا جائے گا اور اگر یونہی جے آئی ٹی رپورٹس میں بڑوں کو بری الذمہ قرار دیا جاتا رہا ہے اور چھوٹوں کو قربانی کا بکر بنایا جاتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب عوام کے نزدیک ان کمیٹیوں، کمیشنوں اور جوائنٹ انوسٹی گیشن ٹیموں کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پانامہ کیس کے حوالے سے جو ٹیم بننے جا رہی ہے اُس کا رزلٹ بھی ایسا ہی ہومیو پیتھک قسم کا ہوگا اس لیے قوم اس حوالے سے وقت برباد نہ کرے کہ پانامہ لیکس کے حوالے سے کوئی ”طاقتور“ فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس کی ایک ذرا سی جھلک آپ خود دیکھ لیں کہ ایف آئی اے کے دو ایڈیشنل ڈائریکٹرز چھٹی پر چلے گئے ہیں اور اب جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ کون ہیں .... آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ حالیہ ڈان لیک رپورٹ میں کسی کو ذمہ دار قرار نہ دینا خاصا فکر انگیز عمل ہے

مختصر یہ کہ کمیشن کی رپورٹ میں حکومتوں سے بڑھ کر ریاست کی عملداری کا سوال بین السطور ہے۔ یہ رپورٹ اس امر کی نشاندہی کر رہی ہے کہ قانون کی عملداری ناپید ہو چکی ہے ، قومی سلامتی اور قومی وقار کسی کی ترجیح نہیں رہی ، میرے خیال میں جیسے ہی رپورٹ منظر عام پر آئے ان میں شامل تجاویز پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے کیوں کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور ہمارے لیے بطور قوم پاکستان کی سالمیت سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہونا چاہیے۔