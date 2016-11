یہ درست ہے کہ میکسیکو نے امریکہ کی ناک میں دم کر رکھا ہے ۔ یہ اذخان پاوندوں کی طرح ’’چورس‘‘ بارڈر سے غیر قانونی طور پر گھُس جاتے ہیں اور آدھی تنخواہ کو ہی پوری سمجھ لیتے ہیں ۔ اگر امریکہ چاہے تو امیگریشن لاز سخت کر کے انہیں کسی حد تک روک سکتا ہے ۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جو کام یہ کرتے ہیں انہیں کرنا امریکی عربوں کی طرح کسر شان سمجھتے ہیں ۔ لہٰذا معیشت کو مضبوط کرنے کے لئے ایک حد تک انکو لانا بھی ضروری ہے ۔ دیوار بنانا ایک مشکل عمل ہے ۔ پہلے تو میکسیکو نے ایک ٹکہ بھی نہیں دینا ۔ پھر کیا ٹرمپ ایک اور کیوبا کھڑا کرنا چاہتا ہے ؟ لاطینی امریکہ کی ہمدردیاں لا محالہ میکسیکو کے ساتھ ہونگی ۔ ان حالات میں:

REMEDY WILL PROVE WORSE THEN THE DISEASE

مسلمانوں کا داخلہ بند کرنے سے عالم اسلام میں غم و غصہ کی لہر دوڑ جائے گی۔ امریکی تیل کمپنیوں کو مشرق وسطیٰ سے نکلنا پڑے گا ۔ کوئی امریکی مسلم ممالک میں نہیں جا سکے گا حضرت ٹرمپ خود کیا منہ لیکر ان ممالک کا دورہ کریں گے جو مسلمان قانونی طور پر امریکہ میں مقیم ہیں ان کا حق بھی اس ملک پر اتنا ہی ہے جتنا صدر کا ہے ۔ گنتی کے چند جوا خانے چلانا آسان ہے ۔ امور مملکت نبٹانا کار دارد ہے ۔ ایسا کرنے سے دہشت گردی بڑھے گی ، کم نہیں ہو گی۔

ہم نے پہلے بھی لکھا تھا کہ ٹرمپ جاپان کی تاریخ اور اس کی قوم کے مزاج کو نہیں سمجھتا ۔ جنگ کے بعد انتقامی کارروائی کرنے کی بجائے امریکہ نے جاپان کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہا ، پیسیفک کمانڈ کے جنرل ڈمگی میک آرتھر نے یوشیدا کے ساتھ ملکر آئین بنایا جو سراسر جمہوری تھا انتقام کی آگ بھڑکنے نہ دی بلکہ تندو سرکش شعلوں کو سرد کیا ۔ قومی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے ۔ جاپان ٹرمپ کو ٹکا سا جواب دے گا۔ جاپان کو کسی سکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے ۔ امریکی فوجیں واپس آنے کی صورت میں ایک نیوکلیئر جاپان ابھرے گا ۔ جاپان کو صرف چین سے خطرہ ہو سکتا ہے جو ایک امن پسند ملک ہے ۔ دراصل سکیورٹی کا ڈھکوسلا محض چین کو (Contain) کرنے کے لئے کھڑا کیا گیا ہے ۔ اس قسم کا اتحاد سپر پاور کی مجبوری ہے ۔ یہی حال جنوبی کوریا کا ہے ۔ کمیونسٹ شمالی کوریا ایک جوہری طاقت بن چکا ہے ۔ ابھی سے اس نے امریکہ کو دانت دکھانے شروع کر دیئے ہیں ۔

یہ سوچ کر ہی کہ شمال اور جنوب جرمنی کی طرح متحد ہو سکتے ہیں امریکہ بہادر پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے ۔ ٹرمپ کے کہنے پر امریکی سرمایہ دار کبھی چین سے امریکہ میں اپنے کارخانے منتقل نہیں کریں گے۔ چین میں چیپ لیبر ہے ۔ اربوں ڈالر تعمیر پر خرچ ہو چکے ہیں ۔ درآمدات پر ڈیوٹی لگانے سے چین کو تو نقصان ہو گا ہی لیکن امریکی معیشت کا بھی بھٹہ بیٹھ جائے گا ۔۔۔ نیٹو سے چھیڑ چھاڑ بھی ٹرمپ کو مہنگی پڑے گی ۔ کیا حضرت چاہتے ہیں کہ امریکہ ایک گلوبل پاور سے ریجنل پاور بن جائے؟ صدر منروکی DOCTRRINE یعنی (splendid isocation) ٹرمپ ڈاکٹرائین کیا ہو گی ؟

(Abject Isolation and out right humiliation)

البتہ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ وہ شکیل آفریدی کو دو دن میں امریکہ لا سکتا ہے اس کی حسِ مزاح کو بے ساختہ داد دینے کو جی چاہتا ہے ۔ ہمارے دوست ملک صاحب کہنے لگے ۔

(That Bit Of Typical Trumpian Humour Could Be Accepted With Grace)

’’حاضر جناب‘‘ حکومت سے یہ کام چشم زدن میں بھی لیا جا سکتا ہے ۔ امداد بند کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی ۔ جو حکومت کانسی کو چاندی کی طشتری میں رکھ کر پیش کر سکتی ہے ۔ ریمنڈ ڈیوس کو بصد احترام واپس بھیج سکتی ہے ۔ اسامہ آپریشن پر بغلیں جھانکنے لگتی ہے ۔ کولن پائول کی ایک فون کال پر کپکپانے لگتی ہے ۔ اسے بھلا ایک غیر معروف شخص کی حوالگی پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے ۔ البتہ! اس خدمت کے عوض ان داتا اگر کوئی ٹپ دینا چاہے تو یہ اسکی ’’روشن ضمیری‘‘ ہو گی ۔ پرانی پنجابی کہاوت ہے ۔ کسی نے طنزاً کہا ۔ ’’ فقیرا ڈھڈ ڈنگا ای‘‘ (تمہارا پیٹ ٹیڑھا ہے) اس پر گدائے بے حیا مسکرا کر بولا ۔

’’ٹُکڑے ای اڑ اڑیں ہن‘‘ (روٹی کے ٹکڑے ہی اندر کرنے ہیں) ٹکڑوں پر انحصار کرنے والے عزتِ نفس کی چِنتا نہیں کرتے۔

6:۔ عمومی تاثر یہ ہے کہ اس قدر بلند بانگ دعوئوں کو پورا کرنا ایک ناتجربہ کار سیماب صفت شخص کے لئے مشکل ہو گا لیکن یہ عجیب دنیا ہے ۔ لوگوں کا مزاج بدل رہا ہے ۔ لوگ اپنے خیالات کے اسیر ہو رہے ہیں ۔ جذبہ قومیت ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے لگا ہے ۔۔۔ اگر برطانیہ میں بریگزٹ ہو سکتا ہے ۔ امریکہ میں ایک خبطی الیکشن جیت سکتا ہے تو کچھ بھی ہونا نامکمن نہیں۔ (ختم شد)