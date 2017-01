کمیشن ....!

اس لفظ کے لغوی معنی چاہے کچھ بھی ہوں‘ وطن عزیز میں دو معانی اخذ کئے جاتے ہیں: ایک تو وہ ہیں جسے گستاخ ”فضل ربی“ کہتے ہیں۔ رشوت کا لفظ کتنا مکروہ اور عریاں ہے۔ راشی اور مرتشی خیر جہنم میں تو جائیں گے ہی لیکن یہاں بھی انہیں کچھ اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ فلاں شخص بڑا راشی ہے۔ جب لوگ یہ جملہ بولتے ہیں تو اس میں نفرت اور حسرت بیک وقت چھپی ہوتی ہیں۔ نفرت تو رشوت خور سے ہوتی ہے اور حسرت اس بات کی کہ یہ موقع اسے کیوں نہیں ملا۔ جبھی تو شکسپیئر نے کہا تھا۔ (OPPORTUNITY THOU FALT IS GREAT) رشوت عموماً چھوٹے اہلکار لیتے ہیں۔ پٹواری‘ تحصیلدار‘ سپاہی‘ تھانیدار۔ جو لوگ زمیندار یا کاشت کار ہیں انہیں پٹواری کے اختیارات اور چیرہ دستیوں کا بخوبی انداز ہے۔ یہ پھبتی تو شاید ہر کسی نے سن رکھی ہو۔ ”اوپر ذات باری نیچے پٹواری“۔ جو کام اللہ دین کا چراغی جن نہیں کر سکتا وہ پٹواری کی نائے ضعیف سے بنی ہوئی قلم چشم زدن میں کر جاتی ہے۔ زمینوں کو زیر زبر کرنا اسکے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کبھی احمد کی پگڑی محمود کے سر پر رکھ دیتا ہے تو کبھی وہ پگڈنڈی جو بل کھاتی‘ اتراتی آپکی طرف ہوتی ہے‘ وہ اچانک مالک کے سینے پر مونگ دلتی رقیب کی طرف جا نکلتی ہے۔ یہ نظام اکبر کے نورتن راجہ ٹوڈومل کا عطا کردہ ہے۔ لارڈ میکالے جیسے زیرک شخص نے فوجداری نظام کی اصلاح تو کر لی لیکن راجہ جی نے اسکی ایک نہ چلنے دی۔

دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر تو رکھا جا سکتا ہے لیکن یہاں پولیس سے بگاڑ ممکن نہیں ہے۔ تھانیدار کو لامحدود اختیارات حاصل ہیں۔ اگر ضابطہ فوجداری کا مطالعہ کریں تو اسکی ہر شق میں S.H.O دانت نکوسے کھڑا نظر آتا ہے۔ کم مراعات اور لامحدود اختیارات کا کا منطقی نتیجہ رشوت کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ کریڈٹ سابق کرکٹر اور D.I.G فضل محمود صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس لفظ کو شیرے میں بھگو دیا۔ صدر ضیاءالحق نے شہری ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کیلئے قومی سطح پر ایک کمیٹی بنائی جس کے ہم دونوں بھی ممبر تھے۔ میٹنگ کے دوران صدر کمیٹی ارتضےٰ حسین نے فضل محمود کو کہا۔ آپ کے M.V.E اور ٹریفک کا عملہ بہت زیادہ رشوت لیتا ہے۔ اس پر فضل محمود جھٹ سے بولے۔ بالکل نہیں۔ وہ رشوت نہیں مانگتے مٹھائی کے پیسے لیتے ہیں۔ مہینے میں کتنی رقم جمع ہوتی ہے؟ چیئرمین نے استفسار کیا؟ ”یہی چند کروڑ“ معصومیت مجسم شکل اختیار کر گئی تھی۔ مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ اس وقت اتفاقاً ہم دونوں محکمہ ٹرانسپورٹ سے منسلک تھے۔ ان سے اکثر نوک جھونک اور چھیڑچھاڑ چلتی رہتی۔ ایک دن میں نے کہا ”فضل صاحب! آپ اور عمران خان دونوں مشہور کرکٹر ہیں۔ دونوں فاسٹ با¶لر رہے۔ شکل صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کے قدم آگے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ باایں ہمہ‘ صنف نازک میں آپ کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو عمران کو نصیب ہوئی ہے۔ نذر محمد کی طرح آپ منفی پراپیگنڈہ کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ بیچارہ تو بازو تڑوا بیٹھا تھا۔ آپ کسی طور بچ نکلے۔ بولے ”تم اس وقت بچے تھے جب میرا عروج جوانی تھا۔ ہندو عورتیں مجھے بھگوان سمجھتی تھیں اور میری آرتی اتار کر باقاعدہ پوجا کرتی تھیں۔“ سروس کے آخری دنوں میں کچھ سٹھیا گئے تھے۔ ایک دن گورنر جیلانی نے لاہور کی بے ہنگم ٹریفک کے متعلق پوچھا تو بولے۔ ”میں آپ کو اوول کے متعلق پھر کبھی بتا¶ں گا۔ انکی باتیں سن کر کچھ یوں گمان ہوتا تھا کہ یہ ملک ابھی تک ذہنی طور پر آزاد نہیں ہوا ہے۔ ایک میچ جیتنے پر اس قدر شور و غوغا! اوول کی فتح کو انہوں نے تمام عمر حرزِ جاں بنائے رکھا۔ بات اگر موسم کی بھی ہوتی تو تان اس ”تاریخی فتح“ پر ٹوٹتی۔

رشوت چونکہ سقیل لفظ ہے اس لئے بڑے لوگوں نے اس کےلئے انگریزی لفظ کمیشن ڈھونڈا ہے۔ رشوت کتنا غلیظ لفظ ہے جیسے کسی نے جوتا مار دیا ہو۔ لفظ کمیشن میں کتنی نفاست ہے‘ وقار ہے‘ سبک پن ہے۔ جس طرح انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کر کے جاہل‘ اُجڈ اور گنوار لوگوں پر ”احسان عظیم“ کیا تھا اسی طرح انکی زبان بھی اردو کی ممد اور معاون ثابت ہوئی ہے۔ عام طور پر کمیشن کروڑوں اربوں تک جا پہنچتی ہے۔ ٹین پرسنٹ‘ سنٹ پرسنٹ حاکموں کا نام لینے کی تکلیف ہی نہیں کرنا پڑتی۔ حساب کے ہندسے خود ہی لو دینے لگتے ہیں۔ چونکہ رقم خطیر ہوتی ہے اور اقتدار کے سورج کو کبھی نہ کبھی تو ڈھلنا ہی ہوتا ہے اس لئے سات سمندر پار آف شور کمپنیوں میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ ایک لطیفہ زبان زدعام تھا۔ حاکم وقت نے اپنے درباری سے پوچھا ”سنا ہے شیر شاہ سوری نے بھی کوئی سڑک شڑک بنوائی تھی؟ درباری دست بستہ بولا۔ حضور! اس نے پشاور سے کلکتہ تک شاہراہ بنوائی تھی جسے اب جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے۔ ”پھر تو اس نے بڑی کمیشن بنائی ہو گی!“ حاکم وقت زیرلب مسکرائے۔ درباری نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا ”حضور کہاں راجہ بھوج کہاں گنگوا تیلی! کچی سڑک بھی کوئی سڑک ہوتی ہے۔ آپکی چمکیلی‘ لشکارا مارتی ہوئی موٹرویز کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہے۔ اس شاہراہ پر تو ٹانگے کھڑ کھڑ کرتے تھے۔ گھوڑوں کی لید سے تمام فضا میں تعفن پھیلا رہتا تھا۔ آپ نے سڑک کے دو رویہ جو پھول دار درخت لگائے ہیں انکی خوشبو چاروں اور پھیلی رہتی ہے اور ہر وقت شام جاں کو تروتازہ رکھتی ہے۔ اس قسم کی خوشامد پر اگر حضور انور نہ بھی کہیں ”مانگ کیا مانگتا ہے؟“ تو ابن الوقت کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا مانگنا ہے۔

دوسرا وہ ہوتا ہے جسے جوڈیشل کمیشن کہتے ہیں جب بھی حکومت پر کوئی مشکل آن پڑتی ہے‘ جب بھی حالات قابو سے باہر ہونے لگتے ہیں‘ جب بھی اندیشہ نقص امن ہوتا ہے تو اس وقتی اشتعال کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہتی ہے‘ ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں۔ حقائق منظرعام پر آجائینگے‘ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سادہ لوح عوام مطمئن ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں سوچتا کہ دودھ تو ہوتا ہی پانی ہے‘ اگر دودھ سے پانی نکال دیا جائے تو پیچھے صرف سفید سفوف رہ جاتا ہے جسے نہ تو چاٹا جاسکتا ہے نہ اس سے گھر کی سفیدی ہوسکتی ہے۔

کمیشن کا اعلان تو کر دیا جاتا ہے لیکن فوراً ہی تشویش لاحق ہونی شروع ہو جاتی ہے مبادا کمیشن (UNFAVOURABLE) رپورٹ نہ دے دے۔ عام حالات میں پیش بندی کرلی جاتی ہے کہ تشکیل ایسی ہو جس میں اکثریت اپنے بندوں کی ہو۔ رتی بھر بھی اس بات کا گمان نہ ہو کہ رپورٹ خواہش کیخلاف آسکتی ہے‘ مثلاً ڈان نیوز گیٹ کمیشن کا جائزہ لیں، اگر مان لیں کہ ایک پنشن یافتہ شخص غیر جانبدار ہے تو باقی ماندہ ممبر کون ہیں؟ اکثریت فیڈرل ملازمین کی ہے۔ سیکرٹری کا عہدہ بڑا پرکشش ہوتا ہے‘ جو شخص حکومت کی مہربانی سے اس پر متمکن ہو وہ بھلا اس کیخلاف کیسے جائےگا؟ انگریزی زبان کا محاورہ ہے: "HE WHO PAYS THE PIPER HAS ALSO THE RIGHT TO CALL FOR THE TUNE" حکومت جس وقت چاہے یک بینی و دوگوش انہیں نکال باہر کرسکتی ہے۔

حمود الرحمن کمیشن ہو یا ایبٹ آباد کمیشن نتیجہ صفر نکلے گا۔ بالغرض ان سے جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے وہ یا تو اللہ کو پیارے ہوگئے ہیں یا پھر ایوان اقتدار سے باہر نکل آئے ہیں البتہ ایک بات کی سمجھ نہیں آتی۔ میاں شہبازشریف جیسے زیرک شخص کو نجفی کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب مولانا قادری نے بائیکاٹ کر دیا تھا تو بہانہ بناکر کمیشن کو (DISBAND) کیا جاسکتا تھا۔ انکے مشیروں نے انہیں غلط مشورہ دیا۔ کیس کو مولانا کی F.I.R کے مطابق چلنے دیتے۔ ان کےخلاف شہادت کہاں سے آتی؟ فوجداری مقدمات میں TIME DOES NOT RUN AGAINST THE PROSECTION وقت اور حالات بدلتے دیر نہیں لگتی‘ یہ بات محل نظر ہونی چاہیے۔