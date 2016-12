سیاسی فرشتہ کالم نگار | قیوم نظامی

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدمؑ کو سجدہ کریں تو وہ اپنے رب کا حکم بجا لائے ۔ اس کا مقصد خدا کے نائب انسان کی عظمت اور فضیلت کو تسلیم کرانا تھا البتہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور کہا کہ انسان دنیا میں فساد پھیلائے گا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا مگر انسان اپنے مقام سے گر گیا اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا اور ہر انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسے افراد پیدا ہوئے جنہیں انسانی فرشتے کہا گیا۔ ہمارے دور میں عبدالستار ایدھی سماجی فرشتے تھے جبکہ پاکستان کے بانی قائداعظم محمد علی جناح کو سیاسی فرشتہ قراردیا جاتا ہے انہوں نے صاف شفاف اور دیانتدار سیاست کا مثالی نمونہ پیش کیا۔ قائداعظم نے گورنر جنرل کا منصب سنبھالنے کے بعد گورنر جنرل ہاﺅس کے اخراجات 230روپے ماہانہ سے کم کرکے 143روپے کردئیے۔ [Zaidi Jinnah Papers Vol V PXX] ہمارے دور کے صدر اور وزیراعظم سرکاری رہائش گاہوں پر مغل بادشاہوں سے بھی زیادہ اخراجات کرتے ہیں۔ قائداعظم فرشتہ سیرت سیاستدان تھے سرکاری اخراجات کم کرنے کے لیے گورنر جنرل ہاﺅس کی فالتو بتیاں بند کردیتے تھے انہوں نے فرمایا ”پیسے کا ضیاع گناہ ہے اور اگر پیسہ قومی خزانے کا ہو تو اس کا ضیاع بدترین گناہ ہے“۔[Asphani: As I Knew Quaid-e-Azam P109] قائداعظم زیارت میں سخت بیمار تھے ڈاکٹر کرنل الٰہی بخش نے ان کے لیے ایک اونی پاجامہ خریدنے کی اجازت مانگی تو قائداعظم نے نصیحت کی ”ڈاکٹر سنو میری نصیحت پر عمل کرو جب تم کسی چیز پر رقم خرچ کرو تو دوبار سوچو کہ کیا یہ ضروری ہے درحقیقت لازمی ہے یا نہیں“۔[Hector Bolithu: Jinnah Creator of Pakistan P198]

قدرت اللہ شہاب اپنی معروف کتاب ”شہاب نامہ“ میں لکھتے ہیں کہ وہ متحدہ ہندوستان میں سرکاری ملازم تھے ان کو ایک ایسی فائیل دیکھنے کا موقع ملا جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کو ناکام بنانے کے لیے ایک منصوبے کی سمری شامل تھی۔ قدرت اللہ شہاب یہ فائیل لے کر قائداعظم کے پاس پہنچے۔ قائداعظم نے فائیل کی سمری دیکھ کر کہا ”بوائے تم نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے تمہارے خلاف مقدمہ درج ہوسکتا ہے آئندہ احتیاط کرنا“۔ جب فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کی صحت کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کیا اور سرکاری مصروفیات ترک کرنے کا مشورہ دیا تو قائداعظم نے فرمایا ”جب میں دس کروڑ افراد کی سلامتی اور بقا کی تشویش میں مبتلا ہوں تو ایک فرد کی صحت کیا حیثیت رکھتی ہے“۔[فاطمہ جناح: مائی برادر] 1945-46کے انتخابات دوران اے ایچ اصفہانی نے قائداعظم کو بتایا کہ ان کا مخالف اُمیدوار 250روپے لے کر ان کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے۔ قائداعظم نے کہا ”مائی بوائے سیاست میں اخلاقیات نجی زندگی سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے کیوں کہ اگر تم پبلک لائف میں غیر اخلاقی کام کرتے ہو تو تم ان ہزاروں لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہو جو تم پر اعتماد اور انحصار کرتے ہیں۔[اے ایچ اصفہانی: صفحہ 90]

سندھ میں انتخابی مہم کے انچارج جی آلا نہ نے قائداعظم کو کہا کہ ہمیں ووٹ خریدنے کے لیے پارٹی فنڈ چاہیئے قائداعظم نے فرمایا ”ایک بات یاد رکھو میں کسی ووٹر کو ووٹ کے لیے ایک روپیہ نہیں دینا چاہتا میں اس بات کی کبھی اجازت نہیں دوں گا میں بددیانتی اور دھاندلی سے جیتنے کی بجائے انتخاب ہارنے کو ترجیح دوں گا۔[ڈاکٹر کنیز یوسف: پالیٹکس آف قائداعظم صفحہ 316] لیڈی ہارون کے مطابق جب مسلم لیگ کی خواتین نے قائداعظم کو بتایا کہ انہوں نے 1946ءکے انتخابات میں پانچ پانچ بوگس ووٹ ڈالے ہیں تو قائداعظم نے کہا ”تم نے غلط کام کیا میں پاکستان دھاندلی اور جعل سازی سے حاصل نہیں کرنا چاہتا“۔ قائداعظم کی دیانت کی تعریف اپنے اور بیگانے سبھی کرتے تھے۔

علامہ اقبال نے کہا ”قائداعظم کو نہ کوئی خریدسکتا تھا اور نہ ہی کرپٹ کرسکتا تھا۔ نامور مو¿رخ وائسرائے لارڈ ماﺅنٹ بیٹن کے آئینی مشیر ایچ وی ہڈسن لکھتے ہیں ”جناح کے مخالفین نے بھی کبھی ان پر کرپشن یا مفاد پرستی کا الزام نہیں لگایا ان کو کوئی کسی قیمت پر نہیں خرید سکتا تھا۔[Great Divide P39] قائداعظم نے سردار عبدالرب نشتر کو کہا ”عوام سے کبھی خوف زدہ نہ ہوں انکے ساتھ دیانتداری کا مظاہرہ کرو اور سچ بولو وہ ہمیشہ آپ سے تعاون کریں گے۔ آپ کے لیے مشکلات اس وقت شروع ہوں گی جب آپ ان سے حقائق چھپائیں گے“۔ [مسرت زبیری: Voyace Through History P149]

قائداعظم کے سیکریٹری کے ایچ خورشید کے مطابق قائداعظم ایک روز عوامی جلسے سے خطاب کے بعد رات بارہ بجے گھر پہنچے انہوں نے فاطمہ جناح اور مجھے ہدایت کی کہ لوگوں نے جو پارٹی فنڈ دیا ہے اس کی گنتی کرکے رقم رجسٹر میں درج کریں۔ قائداعظم سیاسی لیڈروں کی منافقانہ سیاست سے اس قدر بددل ہوگئے کہ کچھ عرصہ کے لیے لندن چلے گئے۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ نے قائداعظم کے اے ڈی سی میاں عطا ربانی کی ایک کتاب "Jinnah A Political Saint" شائع کی ہے جس میں میاں عطا ربانی نے قائداعظم کی شخصیت اور کردار کے بارے میں دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں۔

میاں عطاربانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دیہات میں بزرگ جب ریڈیو پر قائداعظم کا خطاب سنتے تو اپنے بچوں سے پوچھتے ”بابے نے کیا کہا ہے“ پھر اسی لمحے یہ کہتے ”بابے نے جو کہا وہ سچ ہوگا“۔[صفحہ 31]

میاں عطا ربانی کے مطابق گاندھی نے قائداعظم کے نام ایک خط میں تحریر کیا کہ میں پہلے آپ کو ”مسٹر جناح“ کے الفاظ سے مخاطب کرتا تھا اب آپ قائداعظم بن گئے ہیں کیا میں آپ کو ”مسٹر قائداعظم“ لکھوں۔ قائداعظم نے جواب تحریر کیا کہ ”گلاب کے پھول کو جس نام سے پکارو گے وہ گلاب ہی رہے گا“۔[صفحہ 32] میاں عطا ربانی لکھتے ہیں کہ وہ 1945-46ءمیں انڈین ایئر فورس میں ملازم تھے انہوں نے مسلم لیگ کی انتخابی مہم کے لیے 27522روپے پارٹی فنڈ جمع کیا اور قائداعظم کو پیش کیا۔ قائداعظم نے میرے جذبے کی تعریف کی اور اپنے دستخط کرکے رسید دی البتہ انتباہ کیا کہ آئندہ پارٹی فنڈ جمع نہ کرنا تم سرکاری ملازم ہو تمہارا کورٹ مارشل ہوسکتا ہے۔[صفحہ 39] میاں عطا ربانی لکھتے ہیں ”ایک دن میں نے قائداعظم کی شیروانی اور جناح کیپ والی تصویر پر ان سے آٹو گراف لینے کی درخواست کی۔ قائداعظم اس تصویر پر آٹو گراف دینے کی بجائے اپنے سٹڈی روم سے تھری پیس سوٹ اور ہاتھ میں سگار والی تصویر لائے اور اس پر اپنے آٹو گراف دئیے۔ وہ اپنی یہی تصویر سرکاری دفاتر اور سفارت خانوں میں آویزاں کرنے کے خواہش مند تھے“۔[صفحہ 40,88]

قائداعظم کی رحلت کے بعد حکمران اشرافیہ نے اپنے مذموم مقاصد کے پیش نظر قائداعظم کے کردار اور ان کے ریاستی امور کے بارے میں تصورات کو ”خاموش سینسر“ کی نذر کردیا۔ پاکستان کی نئی نسل قائداعظم کے کردار، پیغام اور نظریات سے بے خبر رہی اور مزاحمت نہ کرسکی۔ جس طرح علماءقرآن اور سیرت کے عملی پیغام کو اُجاگر کرنے کی بجائے شرعی اور نظری بحثوں میں اُلجھے رہے اسی طرح مورخ اور دانشور بھی قائداعظم کے مثالی کردار کو اُجاگر کرنے کی بجائے نظریاتی بحثوں میں مصروف رہے۔ اللہ کرے مورخ اور دانشور فکری بحثوں کی بجائے کردار سازی اور اصلاح کی جانب آجائیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نواز رکھا ہے اگر قائداعظم کے معیار کا ایک اور قائد میسر آجائے تو پاکستان دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرسکتا ہے۔ اللہ پاکستانی قوم پر رحم کرے اور ہم سب اسلام کے اخلاقی تصور کو اہمیت دینے لگیں اور کرپشن کا ناسور نیست و نابود ہوجائے۔

بسکہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا

آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا