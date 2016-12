کراچی اپریشن… کتنا کامیاب؟ کالم نگار | مجاہد بریلوی

ہما را تعلق پرانے صحافتی قبیلے سے ہے۔ ’’آف دی ریکارڈ‘‘ کا مطلب آف دی ریکارڈ ہی ہوتا ہے۔ ادھر غلطی یہ ہوئی کہ جب گذشتہ ہفتے ایک مقتدر سینئر ترقی پانے والے محترم فوجی جنرل سے الوداعی ملاقات ہوئی اور سندھ کے حوالے سے جب انہوں نے انتہائی تفصیل سے کراچی آپریشن کے بارے میں معروف معنوں میں جو ’’سنسنی خیز انکشافات‘‘ کئے۔ اُس پر چلتے چلتے میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ کتنا On Record جا سکتا ہے اور کتنا Off The Record۔ سو اپنے طور پر یہ احتیاط لازم رکھوں گا کہ آگے چل کر کوئی ایسی بات ’’تحریر‘‘ میں نہ آئے جو سویلین اور فوجی اداروں کے درمیان پہلے سے موجود خلیج کومزید وسیع کردے۔ وہیں ’’محض‘‘ چونکا دینے یعنی بریکنگ خبر دے کر نیشنل انٹرسٹ یعنی قومی مفاد کو بھی پیشِ نظر رکھا جائے۔ اسکرین پرپندرہ سال سے آواز لگا رہا ہوں۔ ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ لکھا ہوا لفظ بولنے والے سے زیادہ معتبر ہوتا ہے کہ یہاں اب اسکرین پر دئیے گئے بیانوں سے مُکرنے کی ایک روایت سی پڑ گئی ہے۔ یہ کیجئے تمہید طویل ہو گئی۔ ذکر میں سینئر فوجی جنرل سے گذشتہ ہفتے ہونے والی گفتگو میں کئے گئے سنسنی خیز انکشافات کا کر رہا تھاکہ سال بھر پہلے جب ایک ملاقات میں‘ میں نے اُن سے کراچی آپریشن کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ کتنے فیصد اب تک کامیاب ہوا ہے تو انتہائی دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا 30 سے 40 فیصد۔ میرا جواب تھا ڈھائی تین سال میں صرف 30 سے 40 فیصد۔ آپکے پاس مزید ایک سال ہے بہت زور مارا تو 60 سے 70 فیصد۔ تجربہ کار فوجی جنرل نے سفارت کاری کی زبان میں کہا۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ سو الوداعی ملاقات میں میرا پہلا سوال یہی تھا کہ کراچی آپریشن کی کامیابی کے بارے میںجاتے جاتے کیا کہیں گے؟ سو فیصد قطعی نہیں مگر سال بھر پہلے جو کہا تھا اگر اُس تناظر میں آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر 70 سے 80 فیصد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جو سبب جنرل صاحب نے بتایا وہ ایک حد بلکہ بڑی حد تک سیاسی تھا اس لئے اسے آف دی ریکارڈ رکھتا ہوں مگر جب گفتگو اپنے اختتام پر پہنچ رہی تھی تو اُنہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا۔۔ ہم مزید اتنے ہی سال اور لگے رہیں پھر بھی مکمل کامیابی نہیں مل سکے گی جب تک کہ سندھ پولیس اور یہاں کی انتظامیہ کا مکمل پوسٹ مارٹم نہیں ہو جاتا۔

جہاں تک کراچی پر تین دہائی تک راج کرنے والی متحدہ قومی موومنٹ کا تعلق ہے تو کراچی آپریشن اور مستقل امن کے حوالے سے متحرک قیادت کے ترجمان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے الطاف حسین سے لاتعلقی کو انتہائی اہم قرار دیتے ہیں کہ اُنکے خیال بلکہ دعویٰ کیمطابق کراچی میں جو Militancy یعنی انتہا پسند اور شدت پسند تین دہائی تک سرگرمِ عمل رہے ہیں اُسکے پیچھے لندن میں بیٹھے قائد کی ایک فون کال ہوتی ہے۔

چند ہائی پروفائل کیسوں کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عسکری ایجنسیوں نے اُنہیں پکڑا۔ پولیس نے محض 25 ہزار کی ضمانتوں پرایک نہیں بلکہ درجن بھر سے زائد مقدمات میں انہیں رہا کر دیابعد میں یہ رہا ہونے والے پھر آٹھ دس قتل کی وارداتوں کے بعد کہیں دوبارہ بڑی مشکل سے پکڑے گئے۔ اُن کا کہنا تھا مذہبی دہشت گردوں کی کمر ضرور توڑی ہے مگر انکے بکھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے لشکر اور سپاہ کے نام سے گروپوں کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا اور اس کا سبب وہی مقامی انتظامیہ، پولیس اور عدالتیں ہیں جو برسہا برس سزائیں نہیں دیتیں۔

طبیعت اور خواہش تو یہی مچل رہی ہے کہ قومی مفاد میں اور اپنے شہر کے مستقبل کی خاطر اُن تمام انکشافات کو افشاء کر دوں کہ جنہوں نے برسوں سے روشنیوں کے شہر کو یرغمال بنایا ہوا ہے مگر پھر خیال آتا ہے …ع

کون سنتا ہے فغانِ درویش