قرارداد پاکستان خواب اور تعبیر کالم نگار | قیوم نظامی

قائداعظم کی روح بے چین ہوگی کہ ان کے جانشین علماءسے ریاستی بیانیئے کی فرمائش کرنے لگے ہیں گویا ”تم ہی نے درد دیا تم ہی دوا دینا“۔ مسلم لیگ کے لیڈروں نے قائداعظم اور علامہ اقبال کا تفصیلی مطالعہ کیا ہوتا تو وہ چیف ایگزیکٹو اور لیڈر کی حیثیت میں خود ریاستی بیانیہ جاری کرتے اور سیاسی و آئینی طاقت سے ریاست پر وہ بیانیہ نافذ کرتے اور آج پاکستان امن کا گہوارہ بن چکا ہوتا۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے 1909ءمیں ”اسلام کا سیاسی اور اخلاقی آئیڈیل“ کے عنوان سے زندہ و جاوید آرٹیکل لکھ کر ریاستی بیانیے کی تشریح کردی تھی۔ اقبال نے تحریر کیا ”اسلام میں کوئی اشرافیہ، استثنائی طبقہ، مذہبی پیشوائیت اور برادری ازم نہیں ہے۔ اس نوعیت کی کمیونٹی کے لیے بہترین نظام جمہوریت ہے ایسی جمہوریت جس کا مثالی نصب العین یہ ہو کہ ہر فرد اپنے فطری امکانات (صلاحیت) کے مطابق ترقی کرسکے“۔ اقبال نے چھٹے تاریخی خطبے میں تحریر کیا ”ان حالات میں ہمارے لیے ایک ہی راستہ کھلا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے آئینے پر جو سخت تہیں جم چکی ہیں انہیں کھرچ کھرچ کر صاف کیا جائے۔ حریت، سا لمیت اور مساوات کی حقیقی اقدار کو ازسرنو زندہ کیا جائے اور ان کی روشنی میں اپنے اخلاقی، معاشی اور سیاسی نظام کی نئی تشکیل کی جائے جو حقیقی اسلام کی سادگی اور آفاقیت کی آئینہ دار ہو“۔ اقبال رجعت پسند اور بنیاد پرست نہیں بلکہ اجتہاد اور تشکیل نو کے شاعر، فلاسفر اور مفکر تھے۔ انہوں نے ریاست کا بیانیہ پہلے تلاش کیا اور اس بیانیے کی روشنی میں اپنے تاریخی خطبہ الہ آباد 1930ءمیں مسلمانوں کی آزاد، خودمختار ریاست کا خواب دیکھا۔ قائداعظم نے 23مارچ 1940ءکو قرارداد لاہور(پاکستان) کی صورت میں اس خواب کی تعبیر پیش کی۔ بیانیہ آزادی سے پہلے وجود میں آچکا تھا۔ بھٹکنے کی بجائے اسی مستند بیانیے کی جانب واپس لوٹنا ہوگا۔ نوائے وقت نے اپنی اشاعت کا آغاز 23مارچ 1940ءکو کیا۔ اس کے بانی ایڈیٹر جناب حمید نظامی نے مجاہد صحافت اور ان کے جانشین جناب مجید نظامی نے آبروئے صحافت کا لقب پایا۔ دونوں ممتاز نڈر اور بے باک صحافیوں کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی صحافتی خدمات پاکستانی صحافت کے سلیبس کا حصہ بنیں گی۔

قائداعظم اور علامہ اقبال کی فکری نظریاتی ہم آہنگی اور قربت کا اندازہ اس تعزیتی پیغام سے لگایا جاسکتا ہے جو قائداعظم نے علامہ اقبال کی وفات پر جاری کیا ”علامہ اقبال کی افسوسناک وفات نے عالم اسلام کو افسردگی اور سوگ میں مبتلا کردیا ہے۔ ان کا ملک کی سیاست میں ممتاز مقام تھا۔ انہوں نے عالم اسلام کی فکری اور ثقافتی تشکیل میں قابل تحسین کردار ادا کیا۔ دنیا کے لٹریچر اور فلسفے کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میرے وہ ذاتی دوست، فلاسفر اور رہنما تھے۔ وہ میرے لیے روحانی جذبہ اور تحریک پیدا کرنے والے معاون تھے“۔[مفہوم] علامہ اقبال کی دوسری برسی پر قائداعظم نے علامہ کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ”میرے پاس کوئی سلطنت ہوتی اور مجھ سے کہا جاتا کہ اقبال اور سلطنت میں سے کسی ایک کو چن لوں تو میں اقبال کو چن لیتا“۔[ہفت روزہ حمایت اسلام 4اپریل 1940] قائداعظم نے علامہ اقبال کے خطوط کے دیباچے میں 23مارچ 1940ءکی قرارداد کا سہرا علامہ کے سر پر باندھ دیا۔

”ان کے خیالات بڑی حد تک میرے خیالات سے ملتے جلتے تھے ان کے خیالات نے مجھے بھی ہندوستان کے آئینی مسائل کا مطالعہ اور محتاط غوروفکر کے بعد انہی نتائج پر پہنچایا اور یہی وہ خیالات تھے جنہوں نے مسلمانان ہند کی متحدہ مرضی کے مطابق آل انڈیا مسلم لیگ کی قرارداد لاہور کی صورت اختیار کی جو 23مارچ 1940ءکو منظور ہوئی جسے عرف عام میں قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے“۔

23مارچ 1940ءکو قائداعظم نے سید مطلوب کو کہا ”آج اقبال ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں وہ اگر زندہ ہوتے تو یہ دیکھ کر خوش ہوتے کہ ہم نے وہی کچھ کیا جس کا وہ ہم سے مطالبہ کرتے تھے۔[سید مطلوب حسین: ایم اے جناح پولیٹیکل سٹڈی صفحہ 231] قائداعظم نے 23مارچ 1940ءکے صدارتی خطبے میں فرمایا ”مسلمان ہر لحاظ سے ایک قوم ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان روحانی، ثقافتی، معاشی، سماجی اور سیاسی حوالے سے اپنے بہترین مثالی اُصولوں کےمطابق مکمل طور پر ترقی کرسکیں اور انکی تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھ سکیں“۔ قائداعظم کا خطبہ اور قرارداد علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر و تشریح تھی۔ قرارداد پاکستان میں وضاحت کی گئی کہ آزاد ریاست میں شامل ہونیوالے صوبے اور علاقے Sovereign یعنی اقتدار اعلیٰ کے مالک اور Autonomous یعنی خودمختار ہوں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے دس سال کے لیے کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کرلیا تھا جس کے مطابق ایک ایسی فیڈریشن قائم ہونی تھی جس میں مرکز کے پاس صرف دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے شعبے رہنے تھے جبکہ بانی تمام شعبے اور امور صوبوں کے پاس ہوتے۔ قیام پاکستان کے بعد سکیورٹی کے پیش نظر 23مارچ 1940ءکی قرارداد پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا جاسکتا تھا۔ البتہ صوبوں کو زیادہ خودمختاری دی جاتی تو پاکستان دولخت نہ ہوتا۔ مضبوط مرکز کے تصور کے پیش نظر صوبوں کو طویل عرصے تک صوبائی خودمختاری سے محروم رکھا گیا اور صوبے مساوی ترقی نہ کرسکے۔ قرارداد پاکستان کے اس مرکزی نکتہ پر آج تک عمل نہیں کیا جاسکا کہ ہر شہری کو اسکی فطری صلاحیتوں کے مطابق ترقی کرنے کے مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔

علامہ اقبال کو بھی قائداعظم سے بڑی محبت اور عقیدت تھی۔ علامہ اقبال نے قائداعظم کے بارے میں پیشن گوئی کی ”یہ میری پیشین گوئی ہے کہ مسٹر جناح ایسے کردار، اخلاق، فہم و تدبر اور سیاسی عزم کے مالک ہیں جن کی بناءپر وہ جلد ہی ایک ایسے عوامی ہیرو بن جائیں گے کہ مسلم ہندوستان میں ابھی تک اس معیار کا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا۔ مسٹر جناح برطانوی استعمار اور نوکرشاہی کی اصلیت سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ کانگرس کی ذہنیت کے بھی بھیدی ہیں یہی وجہ ہے کہ صرف وہی ان دونوں سے نبرد آزما ہوسکتے ہیں اور ان کو شکست دے سکتے ہیں“۔ نہرو نے علامہ اقبال سے ملاقات کی اور ان سے کہا ”جناح بڑے ضدی ہیں ہندو اور مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی جگہ آپ ہوں تو ہندومسلمان دونوں آپ کی قیادت میں جمع ہوجائیں گے۔ علامہ بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے وہ اُٹھ بیٹھے اور نہرو سے کہا ”دیکھیں میں جناح کا ادنیٰ سپاہی ہوں اور مجھے ان کا ذاتی سپاہی ہونے پر فخر ہے“۔ علامہ اقبال نے قائداعظم کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا "He is incoruptable and unpurchasable" قائداعظم کو کوئی کرپٹ نہیں کرسکتا اور نہ ہی ان کو خریدا جاسکتا ہے۔ یہ ہیں وہ بنیادی خصوصیات جو لیڈر اور حکمران میں ہونی چاہئیں جن کی وجہ سے افراد اور خاندان نہی بلکہ ریاست مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کا خواب اور قائداعظم کی تعبیر ہنوز اپنی روح کے مطابق پورے نہیں ہوسکے۔ قوم میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے

کہ موجودہ پاکستان قائداعظم اور علامہ اقبال کا تصوراتی اور نظریاتی پاکستان نہیں ہے کیوں کہ ان کے فکری اور نظریاتی مخالف ریاست پر قابض ہیں جن سے پاکستان کو بازیاب کرانے کے لیے لازم ہے کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلبہ علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبہ کی طرح پاکستان کے ہر شہر اور گاﺅں میں جاکر عوام کو قائداور اقبال کے تصورات سے آگاہ کریں اور ان میں سیاسی شعور پیدا کرکے ووٹ کی طاقت سے عوام دشمن کرپٹ افراد کو سیاست اور حکومت سے باہر نکالیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عوامی طاقت کو منظم کرکے انقلاب برپا کیا جائے اور تحریک پاکستان کی روح کےمطابق ریاست کی تشکیل نو کی جائے۔ حکومت اور افواج پاکستان نے 23مارچ کو اسلام آباد میں شاندار اور باوقار پریڈ کا انعقاد کا فیصلہ کیا ہے جس میں چین، سعودی عرب اور ترکی کے فوجی دستے شامل ہونگے۔ 23مارچ کا دن تجدید عزم کا تقاضہ کرتا ہے۔ پاکستان کے 20کروڑ عوام سے عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ قائداعظم اور علامہ اقبال کے تصور ریاست کے مطابق پاکستان کی تشکیل نو کیلئے جدوجہد کریں تاکہ اسلامی ایٹمی ریاست حقیقی معنوں میں ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوسکے۔