مولوی تمیز الدین، جسٹس منیر، جسٹس آصف سعید کھوسہ کالم نگار | قیوم نظامی

ہمیں اس دور میں بھی جینا تھا جس میں دنیا کے آٹھ امیر افراد کی دولت غریبوں کی نصف آبادی سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے دس امیر ترین افراد کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے ان امیر ترین افراد میں ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 52کروڑ روپے کا گفٹ دیتا ہے جبکہ پاکستان کے غریب اپنے بچوں کے بنیادی حقوق پورے کرنے کے لیے گردے بیچنے پر مجبور ہیں۔ اڑھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ مریضوں کے دلوں میں جعلی سٹنٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ عوام کو اپنے جائز کام کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے۔ انسان نما درندوں نے قوم کو دو لاکھ گدھوں کا گوشت کھلادیا۔ ڈاکٹر مسیحا بننے کی بجائے ڈاکو بن چکے ہیں۔

بلوچستان کا سیکریٹری خزانہ رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے کروڑوں روپے اس کے گھر سے برآمد ہوتے ہیں۔ نیب کو کرپٹ بااثر افراد کے نیٹ ورک کو کیفر کردار تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے مگر نیب صوبے کے عوامی مفاد کے برعکس ملزم سے پلی بارگین کرلیتا ہے۔ شریف خاندان تیس سال اقتدار میں رہتا ہے اور وزیراعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا یہ بیان ایک قومی اخبار کی شہ سرخی بنتا ہے۔ ”70برسوں میں حکمرانوں نے قومی وسائل بے دردی سے لوٹے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے سیاستدانوں، ججوں اور جرنیلوں نے ذمے داریاں پوری نہیں کیں“۔

”بات ہے سچ مگر بات ہے رسوائی کی“ شہریوں کی زندگیاں اس قدر تلخ بن چکی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا دور خرابی نہیں دیکھا تھا۔ آج قحط الرجال ہے مگر تحریک پاکستان کے رہنماﺅں میں درجنوں ایسے تھے کہ ”دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں“۔ ان میں ایک مولوی تمیز الدین ہیں۔ پاکستان کے ممتاز محقق منیر احمد منیر نے قائداعظم پر اپنی کتاب ”دی گریٹ لیڈر“ کا انتساب مولوی تمیز الدین کے نام کیا ہے۔ جس میں وہ لکھتے ہیں مولوی تمیز الدین پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے دوسرے صدر اور قائداعظم کے جانشین تھے۔ ”ان کے ایثار کا یہ عالم تھا کہ جنگ آزادی کے دوران ایم اے ایل ایل بی مولوی تمیز الدین خان نے نیشنل کالج کلکتہ کے لیے بطور لیکچرر اپنی خدمات بلامعاوضہ پیش کردیں اور انہیں وکالت چھوڑنا پڑی۔ دھرتی کا یہ عظیم سپوت کالج ٹائم کے بعد سائیکل پر کپڑے کے تھان اور پیس رکھ کر کلکتہ کی گلیوں میں بیچتا۔

جب 1954ءمیں گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی کو تحلیل کیا اس کا خوف اور دبدبہ بہت تھا۔ دلیر اور نڈر مولوی تمیز الدین خان ڈٹ گئے“۔ برادرم منیر احمد منیر نے بتایا کہ مولوی تمیز الدین خان حراست سے بچنے کے لیے برقعہ پہن کر چیف کورٹ سندھ میں پیش ہوئے۔ جنرل ایوب خان نے 1962ءمیں قومی اسمبلی کے بلواسطہ انتخابات کرائے تو قومی اسمبلی کے اراکین نے مولوی تمیز الدین خان کو متفقہ سپیکر منتخب کرلیا۔

نامور بیرسٹر حامد خان اپنی بے باک اور مستند کتاب ”ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان“ میں لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل غلام محمد نے منصوبہ بندی کرکے سینئر موسٹ بنگالی جسٹس اے ایس ایم اکرم اور دوسرے تیسرے نمبر پر ججوں ایم شہاب الدین اور اے آر کارنیلس کو نظر انداز کرکے جسٹس محمد منیر کو چیف جسٹس پاکستان نامزد کیا۔ غلام محمد کو ”گاما“ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا جسٹس منیر سے برادری کا تعلق تھا۔ ”صفحہ 31-32“ ”شہاب نامہ“ کے مطابق جب جسٹس منیر گورنر جنرل کے خلاف مقدمے کی سماعت کررہے تھے ان کا غلام محمد کے ساتھ براہ راست یا بلواسطہ رابطہ تھا۔ جسٹس منیر کے بدقسمت فیصلے نے ریاست پاکستان اور عدلیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی تاریخ میں ان کو ہمیشہ ”جمہوریت دشمن“ کے نام سے یاد رکھا جائے گا جبکہ مولوی تمیز الدین خان کو نسل در نسل احترام اور محبت سے یاد کیا جائے گا۔

آج کا پاکستان اس حد تک زوال پذیر ہے کہ آج پاکستان میں ایک بھی مولوی تمیز الدین نہیں ہے البتہ قحط الرجال کے اس دور میں عمران خان اور (مولوی) سراج الحق کا دم غنیمت ہے۔ دونوں سیاسی رہنما ثابت قدمی کے ساتھ کرپشن کے خلاف جنگ لڑرہے ہیں۔ پاکستان کے انتہائی محترم اور نیک نام جسٹس آصف سعید کھوسہ نے سماعت کے دوران بے ساختہ کہا کہ صرف سراج الحق ہی آئین کے آرٹیکل نمبر 62 اور 63 پر پورے اترتے ہیں بعد میں انہوں نے یہ ریمارکس واپس لے لیے۔ پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پانامہ لیکس مقدمے کی سماعت کے لیے جو پانچ رکنی لارجر بنچ تشکیل دیا ہے اس پر پوری قوم کا اتفاق رائے ہے۔ اس پانچ رکنی لارجر بنچ کے وقار اور معیار کا اندازہ لگائیے کہ ممکنہ طور پر جسٹس آصف سعید کھوسہ سمیت تین محترم ججوں کو چیف جسٹس پاکستان کے منصب پر فائز ہونے کا موقع ملے گا۔

پانامہ لیکس کی سماعت کرنے والے لارجر بنچ کے سربراہ محترم جسٹس آصف سعید کھوسہ پاکستان کے ممتاز بیرسٹر فیض محمد کھوسہ (مرحوم) کے فرزند ارجمند ہیں۔ ان کی یادداشتوں پر مبنی کتاب "Harvest of Hope" یعنی ”اُمید کی فصل“ کے نام سے شائع ہوئی جس کے انتساب میں درج ہے ”بیگم، پانچ بچوں اور پندرہ پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے نام جو ہماری عظیم قوم کے مستقبل کے لیے اُمید کی فصل ہیں“۔ بیرسٹر فیض محمد کھوسہ نے اپنے فرزند جسٹس آصف سعید کھوسہ کے بارے میں لکھا ”میرا یہ بیٹا بچپن سے ہی آزاد منش ہے وہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا اور اپنے فیصلے خود کرتا ہے“۔ کتاب کا اختتام اس جملے پر کیا گیا ہے ”میری آخری خواہش یہ ہے کہ پاکستان مضبوط اور خوشحال ریاست بنے“۔

جسٹس آصف سعید کھوسہ اس بنچ میں شامل تھے جس نے سابق وزیراعلیٰ پاکستان یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کے الزام میں نااہل قراردیا تھا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنے فیصلے میں قوم کو مخاطب کرتے ہوئے خلیل جبران کی ایک نظم کا انگریزی ترجمہ شامل کیا تھا۔ اس نظم کا پہلا مصرعہ شاید یہ تھا۔ "Pity the Nation which Treats a Convict as a Hero" ”افسوس اس قوم پر جو مجرم سے ہیرو جیسا سلوک کرتی ہے“۔ پانامہ لیکس میں توہین عوام اور توہین آئین کی گئی ہے عوام کی دولت لوٹی گئی ہے۔ آج قوم جسٹس آصف سعید کھوسہ اور لارجر بنچ میں شامل دوسرے محترم ججوں کی جانب دیکھ رہی ہے۔ عوام اس قدر بے بس ہوچکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی نظم نہیں ہے جو وہ اپنے محترم ججوں کو بھیج سکیں۔یہ مقدمہ وزیراعظم کی ذات کا نہیں ہے بلکہ ریاست میں خوفناک حد تک رائج ”کرپشن کلچر“ کا ہے۔ محترم ججوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ریاست میگا کرپشن کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے اور پاکستان مضبوط اور خوشحال ملک بن سکتا ہے۔لارجر بنچ کے ججوں کے حوصلہ افزاءریمارکس سامنے آرہے ہیں۔

ایک محترم جج نے سوال اُٹھایا کہ اگر وزیراعظم کی پارلیمنٹ میں تقریر کو استثناءحاصل ہے تو کیا وزیراعظم کے قوم سے ٹیلی وژن خطاب کو بھی استثناءحاصل ہے۔ میاں نواز شریف کے وکیل کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک اور محترم جج نے آبزرویشن دی کہ دونوں جانب سے سچ نہیں بتایا جارہا مگر ہمیں سچ تک پہنچنا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے پاکستان کی سیاست اور حکومت کا قبلہ درست ہونے کو ہے۔ بقول میاں شہباز شریف ”حکمران عوام کو لوٹتے رہے ہیں“ اور اب شاید انصاف اور احتساب کا مرحلہ آن پہنچا ہے۔ حکومتی صفوں میں ”بوکھلاہٹ“ صاف نظر آرہی ہے۔ کرپٹ سیاستدان تائب ہوجائیں اور انصاف کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش نہ کریں وگرنہ مقتدر قوتوں کی جانب سے ”جبری مداخلت“ بھی ہوسکتی ہے جو ریاست ، جمہوریت اور حکمران اشرافیہ کے لیے شاید نیک شگون نہ ہو۔ اب ”چور مچائے شور“ والا سلسلہ نہیں چل سکے گا۔ وزیراعظم ”منی ٹریل“ پیش کرکے ہی مقدمہ جیت سکتے ہیں۔ ان کے لیے سوائے ایک کے باقی سب دروازے بند ہوچکے ہیں۔ وہ پاکستان، جمہوریت اور عوام کے مفاد میں آبرومندانہ طور پر مستعفی ہوجائیں ، اپنا جانشین نامزد کریں اور مسلم لیگ(ن) کے سیاسی مستقبل کو بچا لیں۔