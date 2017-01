امریکی صدر ٹرمپ یاہٹلر کا دوسرا روپ کالم نگار | اسلم خان…چوپال

امریکی عظمت کے نعرے لگاتا،فتح کے جھنڈے لہراتا ٹرمپ آج وائٹ ہاﺅس پہنچے گا۔جمہوریت ،برابری ،آزادی اظہاراوررنگ ونسل کے تعصبات سے پاک عظیم آدرشوںوالے امریکہ کیلئے مستقبل کیسا ہوگاکچھ کہنا مشکل ہے تاہم امریکی ریاست کی ادارہ جاتی تشکیل ٹرمپ کے شخصی پاگل پن کوروکنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے اگر ایسا نہ ہوسکا تو پھر یہ امریکی ریاست اورعوام کیلئے 9/11سے بھی بڑا سانحہ ہوگا۔واضح رہے کہ فاشسٹ ہٹلر بھی عوامی ووٹ کی طاقت سے جرمنی کاحکمران بنا تھا پھر اس نے بتدریج قوم پرستی کو خبط عظمت میں بدل کر نسل پرستی کی بدترین شکل دے دی اورانسانیت کو جنگ عظیم دوئم جیسی تباہی میں جھونک دیاجس کے گھاﺅ مدتوں بعد بھی پوری طرح بھرنہیں پائے ۔کیا صدر ٹرمپ کے روپ میں ایک بار پھر ہٹلر کا بھوت بروئے کار آگیا ہے ؟

خدشات و تفکرات اوربے یقینی کے سائے میں ٹرمپ آرہا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی پہلی ہنگامہ خیزپریس کانفرنس میں ساری دنیا میں امریکی ذرائع ابلاغ میں شان وشکوہ کی علامت سمجھے جانے والے سی این این کو (Fake News)قرار دیتے ہوئے رپورٹر کے سوال کا جواب دینے سے انکار کردیا اوراس کا قبل ازیں تصوربھی نہیں کیاجاسکتا تھا۔یہ خبط عظمت کا شکار ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ میںنئے دور کی ہلکی سی جھلک ہے جو آج 20جنوری کو شروع ہورہا ہے۔صدر ٹرمپ کاجارحانہ انداز اورتوہین آمیزانداز، تیسری دنیا کے کسی آمر مطلق جرنیل کا رویہ ہوسکتا ہے یاپھر ووٹ کی طاقت سے جمہوریت کو شخصی آمریت کا شاہکار بنانے والاکوئی ایشیائی یاافریقی حکمران تو ایسا کر سکتا ہے لیکن امریکہ جیسے ’مادرپدر ‘آزاد معاشرے میں اسکا تصور بھی نہیں کیاجاسکتا تھا۔ انحطاط سا انحطاط ہے کہ سادہ اطوار اورپروقار پروفیسر اوباما کے بعدچھچھورا اورنوسرباز ٹرمپ آج وائٹ ہاﺅس پہنچ چکا ہے جو امریکی طرز جمہوریت کا اعجاز ہے۔ جمہوریت طرزبندوں کو تولا نہیں گنا کرتے ہیں۔

”ذرائع ابلاغ کو گندگی پھیلانے کے نتائج بھگتنا ہوں گے“آگ بگولہ ٹرمپ پہلی پریس کانفرنس میں لال پیلا ہورہا تھاکہ سی این این کے رپورٹر نے مداخلت کرتے ہوئے سوال کرنے کی کوشش کی تو ٹرمپ نے جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا ”نہیں ،تم نہیں۔ تمہارے کسی سوال کاجواب نہیں دوں گا۔ سی این این گندہ ادارہ ہے خاموش۔ خاموش ہوجاﺅ۔ آپ ہمارے ادارے (سی این این ) پر حملہ کررہے ہیںمجھے سوال کرنے دیں۔ رپورٹر نے اپنی کوشش جاری رکھی لیکن آگ بگولا ٹرمپ نے کہا ”تم خاموش ہوجاﺅ،تمہارا ادارہ جعلی ہے“ نومنتخب ٹرمپ نے اس پریس کانفرنس سے اپنی دور حکمرانی کاآغاز کیا تھا ۔ ”آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا“۔

سی آئی اے کے سربراہ جان برینن نے ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ انہیں آنیوالے دنوں میں اپنی بے لگام زبان پر قابو پانا ہوگا کیونکہ امریکی مفادات انکی بے ساختگی کی وجہ سے داﺅ پر لگ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ قومی اہمیت کے اعلانات ٹوئیٹر پر نہیں کرسکتے۔ سی آئی اے کے سربراہ نے کہا کہ ٹرمپ نے سی آئی اے کاموازنہ ،نازی جرمنی کی گسٹاپو سے کرکے ہمیں دکھ دیا ہے ۔

صدر اوباما نے ٹرمپ کونصیحت کی ہے کہ روس پر عائد پابندیاں اس وقت اُٹھائی جائیں جب پیوٹن یوکرائن کیخلاف کارروائیاں بند کردیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کووائٹ ہاﺅ س اورامریکہ کو اپنے خاندانی کاروبار کی طرح چلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہےے، صدارت کاحلف اُٹھانے کے بعد وہ دنیا کی واحد سپر پاورکے سربراہ ہوں گے انتخابی مہم میں نعرے لگانے اورامریکہ جیسے ملک کوچلانے میں زمین آسمان کافرق ہے۔

ٹرمپ غیرمعمولی صلاحیتوں کے مالک ایسے شخص ہیں جنہوں نے مختلف کاروبار کئے انکی زندگی میں اتار چڑھاﺅ آتے رہے لیکن ناکامیاں ان کاآگے بڑھنے کا جذبہ ختم نہیں سکیں انکی کاروباری سلطنت، ٹرمپ آرگنائزیشن متنوع کاروباری اداروں پر مشتمل ہے جس سے وہ اب لاتعلق ہو چکے ہیں بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے دولت کمانے کے رازبتانے والی دو کتب بھی لکھیں اورلاکھوں ڈالررائیلٹی بنائی جس میں انہوں نے نوجوانوں کو اپنی کاروباری کامیابیوں کے گُر بھی بتائے ہیں۔

میدان سیاست میں ٹرمپ کی آمد کے بارے میں عمومی تاثریہ ہے کہ ”وہ آیا اورچھا گیا“ بالکل غلط اور حقائق کے برعکس ہے ٹرمپ نے 17سال قبل 1999 میں بھی صدارتی انتخاب کیلئے نامزدگی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی اس وقت وہ ریفارم پارٹی کے صدارتی امیدوار بننا چاہتے تھے لیکن اس نوزائیدہ سیاسی جماعت میں اندرونی کھینچا تانی نے ٹرمپ کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور وہ ناکام و نامراد میدان سیاست سے نکل گئے۔

سیاسی میدان سے پسپائی نے ٹرمپ کیلئے کامیابی کانیادروازہ کھول دیا اگلے سال 2000میں مارک برنٹ نامی ٹی وی ہدایت کارنے انہیں بالکل منفرد انداز کے ٹی وی شو (The Apprentice)شروع کرنے کی تجویز پیش کی جس میں ٹرمپ نے مالیاتی شخصیت کے طور پر اداکاری کے جوہر دکھانے تھے۔ اس ٹی وی شو نے چاروں اور دھوم مچا دی،ٹرمپ پر ایک بار پھر دولت اور شہرت کے سارے دروازے کھل گئے اس شوکی وجہ سے انہیں ہالی وڈ کا عالمی شہرت یافتہ ایوارڈ (Hollywood Walk of Fame) سے نوازا گیا۔

90کی کساد بازاری نے زمینوں کے کاروبار کوبری طرح متاثر کیا تھاٹرمپ 50فیصد شرح سود پر لےے جانیوالے قرضوں کی بروقت ادائیگی میں ناکام ہوگئے جسکے بعد انہیں اٹلانٹک سٹی میں تاج محل نامی جوا خانہ چلانے والی اپنی کمپنی کے دیوالیہ ہونے کااعلان کرنا پڑا۔ شاہانہ کشتی فروخت ’ٹرمپ ائیر لائن اور یونیورسٹی بند کرنا پڑی ،لیکن ٹرمپ نے ہمت نہیں ہاری مالی بحران کے عروج پر مایوس ہونے کی بجائے اپنی دوسری کتاب (The Art of Comeback) لکھی یہ کتاب مہینوں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب قرار پائی اور ٹرمپ نے دوبارہ لاکھوں ڈالر رائیلٹی کمائی۔

90کی دہائی کے آغاز شدید کاروباری خسارے برداشت کرنے کے بعد ٹرمپ نے اپنی کاروباری زندگی کو از سرنو استوار کرنے کیلئے غیر متوقع طورپر تفریح کی دنیا میں قدم رکھا، مس یونیورس، مس امریکہ اور مس ٹین امریکہ کے مقابلہ ہائے حسن کے تمام انتظامات اور تشہیری حقوق خرید لےے جسکے بعد دولت کی دیوی دوبارہ ٹرمپ پرنچھاور ہوگئی۔جون 1999میں ٹرمپ کے والد کاانتقال ہوا تو ٹرمپ کو300ملین ڈالر کا ترکہ ملاانکے بڑے بھائی فریڈ جونیئر کو انکے والد حد سے زیادہ شراب نوشی پر مدتوں پہلے عاق کرچکے تھے۔

گذشتہ سال 2016میں اچانک ایک دن ڈونالڈٹرمپ نے دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے کا اعلان کردیا انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی انتخابی مہم کیلئے سارا خرچ اپنی جیب سے کرینگے تاکہ عطیات دینے والے ان پر اثرپذیرنہ ہوسکیں میکسیکو سے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکنے کیلئے سرحد پر دیوار بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا جسکے تمام اخراجات میکسیکو سے وصول کئے جائینگے جبکہ میکسیکو کے صدر نے ایک پائی خرچ کرنے سے انکار کردیا ہے مسلمانوں کی امریکہ آمد پر مکمل پابندی لگانے اور عالمی معاہدوں کاازسرنو جائزہ لینے کا اعلان کرکے میدان مار لیا۔ ٹرمپ کی متوقع امیگریشن پالیسیوں کے خلاف امریکہ میں مظاہرے شروع ہوگئے ہیں کیونکہ تارکین وطن، پناہ گزینوں اور امریکہ بسنے کے خواہش مندوں کے بارے میں ٹرمپ اورانکے حواری انتخابی مہم کے دوران سخت موقف کااظہار کرتے رہے ہیں مسلمانوں کی رجسٹریشن اور انکے بارے میں زیادہ معلومات اکٹھی کرنے کامنصوبہ بنایاجارہا ہے جسے رنگ ونسل اورمذہب وعقیدے کی بنیاد ایسا متعصبانہ رویہ امریکی اقدار کے منافی قرار دیا جارہا ہے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ غیرقانونی طور پر امریکہ داخل ہونیوالے ہمیشہ کیلئے امریکی شہریت حاصل کرنے کیلئے نااہل ہوجائینگے ”انکی انتظامیہ میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ امریکہ میں غیر قانونی داخل ہونےوالے شہریت حاصل کرسکیں۔

ٹرمپ نے جرمن چانسلر انجیلامرکل پر مسلمان پناہ گزینوں کو داخلے کی اجازت دینے پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے تباہ کن سنگین غلطی قرار دیاتھا۔ یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران کوبرطانیہ کی یورپی یونین سے انخلا کی وجہ قرار دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہاتھا ”یہ آخری تنکا تھا جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی وہ نیٹو فوجی اتحاد کو بھی متروک اورناکارہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ انسداد دہشتگردی میںکلی طور پر ناکام ہوچکاہے۔امریکہ اپنے اندرونی حالات بہتر بنانے پر توجہ دے گا جبکہ چین اپنے عالمی کردار میں وسعت دینے کا اعلان کررہاہے ڈیووس میں چینی صدر زی پنگ نے کہا کہ تجارتی جنگ میں کوئی بھی فاتح نہیں ہوگا۔ آج بے یقینی اور عدم استحکام کے اس دور میں ساری دنیا کی نگاہیں چین پر لگی ہوئی ہیں۔