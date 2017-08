ریاست، انقلاب اور نیا عمرانی معاہدہ کالم نگار | نعیم قاسم

عجب ستم ظریفی ہے کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اینٹی سٹیٹس کو کے علمبردار بن کر انقلاب اور ریاست اور شہریوں کے مابین نئے عمرانی معاہدے کی بات کر رہے ہیں۔ 2013ءمیں اقتدار میں آنے سے پہلے بھی میاں نواز شریف نے ریاست اور شہریوں کے مابین نئے عمرانی معاہدے کی بات کی تھی مگر میرا خیال ہے کہ وہ عمرانی معاہدے سے مراد محض سیاسی معاہدہ لیتے تھے وگرنہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور انسانی اقدار میں تبدیلی سے صرف ووٹ کی حرمت اور تقدس کی خاطر پارلیمانی نظام جمہوریت کی بالادستی کے لئے سیاسی عمرانی معاہدہ ناگزیر نہیں ہے بلکہ آجر اور آجیر، ماں باپ اور بچوں، استاد اور شاگرد، میاں، بیوی سمیت سماجی، معاشی، عدالتی، ثقافتی اور نسل انسانی کو آگے بڑھانے سے متعلق تمام سٹیک ہولڈرز کے مابین نئے عمرانی معاہدوں کی ضرورت ہے تا کہ جیو اور جینے دو کی بنیاد پر انسان ریاست میں دوسرے انسانوں پر ظلم نہ کرے۔ میاں نواز شریف ایک ہی سانس میں کہی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو انہیں واضح کرنا ہو گا کہ کیا وہ اپنی تمام دولت غریبوں کے نام کر کے بورژوا کلاس چھوڑ کر پرولتاریہ کلاس کے لیڈر بن کر پاکستان کے غریب لوگوں کی زندگیوں میں معاشی، سماجی اور عدالتی فلاح و بہبود لانے کےلئے پر عزم ہیں۔ کیا وہ سوشلسٹ فلاسفی کو اپنانے کے خواہاں ہیں اور لینن کی طرح سیاست کے استحصالی سٹرکچر کو تبدیل کر کے اسے سوشلزم کی بنیاد پر استوار کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب اقتدار سے بیدخل ہونے کے بعد ابھی تک جمہوریت کے تسلسل کے نام پر اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں وہ کیسے انقلاب اور سٹیٹس کو کے خلاف مزاحمتی تحریک چلا سکتے ہیں اسی طرح کیا میاں صاحب کے ارادت مندوں میں اس قدر حوصلہ ہے کہ وہ نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے ان کی پکار پر لبیک کرتے ہوئے دیوانہ وار سر بکف نکل کھڑے ہوں جس طرح ماﺅزے تنگ، امام خمینی اور قائداعظم محمد علی جناح کے چاہنے والے اپنے قائد اور نظریے کی سچائی اور حرمت کےلئے رزم گاہ سر مقتل آ کھڑے ہوئے اور پکارنے لگے

قتل گاہوں سے چن کر ہمارے عَلم

اور نکلیں گے عشاق کے قافلے

جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم

مختصر کر چلے درد کے فاصلے

جب ہم سماجی اور عمرانی معاہدے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انقلاب یعنی ریاست میں ساختی تبدیلی لانے کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے تحت اپنے اپنے طبقے کے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں۔ مارکس کے نزدیک سچا انقلابی بننا انتہائی مشکل کام ہے۔ انقلاب کے لئے آپ کو انقلابی تحریک کا حصہ بننا پڑتا ہے یہ نہیں کہ آپ سکیورٹی کے حصار میں ہوں اور عوام انقلابی تحریکوں کےلئے ہر اول دستہ بنتے ہوئے آپ کے قافلے کی گاڑیوں تلے کچلے جائیں۔ مارکس انقلاب لاتے لاتے بھوک سے مر گیا۔ چی گویرا اور ہوچی منہ گوریلا جنگ میں مارے گئے۔ ماﺅزے تنگ، لینن اور نیلسن منڈیلا تمام عمر سادہ زندگی بسر کرتے رہے اور اپنے کردار اور شخصیت کی مضبوطی کے باعث اپنی ریاست میں جوہری تبدیلی لے آئے۔ قائداعظم محمد علی جناح نے اپنا تن، من اور دھن غریب اور درماندہ مسلمانوں کو الگ وطن کے حصول کے لئے قربان کر دی۔ آج اگر میاں نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو قائداعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنانا ہے۔ کاش اگر مسلم لیگ کی پرانی اور موجودہ قیادت قائداعظم اور علامہ اقبال کے ریاستی نظریے پر عمل کرتی تو پاکستان جدید اسلامی فلاحی اور جمہوری ملک ہوتا۔ مگر بد قسمتی سے ہمارے حکمران طبقوںنے قائد اور اقبال کے تصور ریاست سے ہمیشہ انحراف کیا اور جہاں تک اس قوم کا تعلق ہے تو ہماری قوم تو فاطمہ جناح کی حمایت میں ایوب خان کے خلاف بھی نہیں اٹھی تھی، تو کیسے ہم اور ہمارے لیڈران اس ملک کے سچے خیر خواہ ہو سکتے ہیں ہمارا عہد یہ ہے کہ میاں نواز شریف سمیت ہمارے تمام حکمرانوں نے پاکستان کو ایک جدید فلاحی اور ترقی یافتہ اسلامی ریاست بنانے کے وعدے تو بہت کئے لیکن عملاً اس مقصد کے حصول کی طرف کوئی سنجیدہ پیش قدمی نہ کی۔ ہم نے جمہوری عمل کے ذریعے پاکستان تو حاصل کر لیا مگر بد قسمتی سے ہمارے حکمران طبقے نے اسلام اور جمہوریت کے متعلق ہمیشہ منافقانہ طرز عمل اختیار کیا اور قائداعظم کے بعد کی مسلم لیگی حکمران قیادت جمہوری کلچر سے کوئی حقیقی وابستگی نہ رکھتی تھی اور اس کے اتنے شواہد اور مظاہر ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہم کسی طور پر بھی اسے سچی جمہوری اقتدار سے وابستگی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے ہیں۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ہم قائداعظم کے تصور کے مطابق ارفع جمہوری روائتوں کو پروان چڑھاتے اور تمام جمہوری ادارے عمدگی سے اپنا کام کرتے مگر آج ہمارے حکمران خاندان خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت اور ووٹ کا تقدس نہیں ہے۔ غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا‘ طاقتور اور دولت مندوں کو ہر بات کی کھلی چھٹی ہے اس لئے میاں نواز شریف نئے عمرانی معاہدے کی بات کرتے ہیں ویسے تو اقبال اور قائداعظم کے وضع کردہ تصور ریاست کے بنیادی اصولوں کی موجودگی میںکسی نئے نظریے اور عمرانی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ملک کی اساس دو قومی نظریہ ہے اور قائد اور اقبال نے اسکی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لئے ریاست اور مذہب کے حوالے سے واضح گائیڈ لائن فراہم کی ہے جس کی بنیاد پانچ اصولوں پر رکھی گئی تھی ۔ 1۔ نظریاتی قومیت، 2۔ اسلام، 3۔ جمہوریت، 4۔ عدل اجتماعی، 5۔ فلاحی ریاست، یہ پانچوں عناصر تحریک پاکستان کے دوران قائداعظم کی تقاریروں اور ان کے ساتھیوں کے اقوال سے ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن ہم نے ان پانچوں اصولوں کے ساتھ مخلصانہ وابستگی کا مظاہرہ نہیں ہے۔ یہاں ”ہم“ سے مراد مسلم لیگ کی قیادت ہے جو قائداعظم کی المناک رحلت کے بعد سیاہ و سفید کی مالک بنی اور دیر تک مالک رہی مگر وہ قائد اور اقبال کے ان نظریات سے مخلص نہ تھی اور ان کے تقاضوں کا حقیقی ادراک بھی نہ رکھتی تھی نیز اس کے مفادات بھی ان اصولوں پر عملدرآمد سے مطابقت نہ رکھتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلم لیگ (ن) کی طاقتور شخصیت میاں نواز شریف بھی یہ اقرار کر رہی ہے کہ ہم نے علامہ اقبال اور قائداعظم کے اصولوں پر ریاست کی تشکیل نہیں کی۔ جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان‘ مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا اور ہم آج تک ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ ویسے میاں صاحب اقتدار سے محرومی کے بعد اپنے آپکو ”نظریاتی“ انسان کہہ رہے ہیں اور ان کے ہونہار داماد کیپٹن صفدر نے بھی میاں نواز شریف کی معزولی کو نظریہ پاکستان کے خلاف سازش قرار دیا ہے لہٰذا نواز شریف صاحب کو ببانگ دہل یہ اعلان کرنا چاہئے کہ وہ نظریہ پاکستان کے حقیقی علمبردار ہیں۔ اقتدار میں آ کر وہ پرانے سرخول کے ایما پر ہندوﺅں اور مسلمانوں کے خون کے رنگ کو ایک ہی سمجھ بیٹھے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں قومی سکیورٹی کے معاملات میں قابل اعتبار نہیں سمجھتی تھی اور ڈان لیکس کے بعد میاں نواز شریف کا اقتدار سے جانا ٹھہر گیا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ سقراط، افلاطون، روسو، تھامس ہابس اور جان لاک جیسے مغربی مفکرین کی طرح مکمل اور جامع سوشل کنٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں یا محض میثاق جمہوریت کی طرز پر سیاسی قوتوں کو مجتمع کر کے ریاستی اداروں کو زیر بار لانا چاہتے ہیں اگر نیا عمرانی معاہدہ ہو گا تو پھر ریاست کے تمام اداروں کے مابین ہوگا اور دوسرا اس ملک کی نظریاتی اساس کو بھی ہلا کر رکھ دے گا۔ پتہ نہیں میاں نواز شریف صاحب کے دانشور ساتھیوں نے عمرانی معاہدے کی تعریف، نظریات اور تھیوریز کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں:

Social Contract in the view that presons moral and political obligations are dependent upon contract or agreement among them to form society in which they live.

کیا یہ دوبارہ مختلف قومیتوں، سیاسی اور نظریاتی سیکولر اقدار کے متعلق ریاست میں بحث چاہتے ہیں حالانکہ سقراط نے قانون کے احترام میں زہر کا پیالہ پی لیا تھا حالانکہ اسکا شاگرد کریٹو اسے جیل سے فرار کروانا چاہتا تھا۔ تھامس ہابس نے بادشاہ اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں توازن لانے کے لئے برطانیہ میں 1642-48 کی سول وار کے بعد بادشاہ کے الوہی اختیارات اور جمہوریت پسندوں کے اختیارات رکھنے کی خواہش دونوں کو ختم کرتے ہوئے جمہوریت پسندوں کے جمہوری حقوق کو ذاتی مفادات اور خواہشات قرار دیا تھا۔

