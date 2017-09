ایک ناقابل فہم فیصلہ! کالم نگار | شوکت علی شاہ

برطانیہ نے ہندوستان میں جب فوجداری قانون نافذ کیا تو اس کی اساس دو چیزوں پر رکھی گئی تھی۔ ایک جو کہ چاہے سو گنہگار بچ جائیں‘ ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہئے اور دوسری یہ تھی:

Moral convictions how so ever strong` can not substitute the substantive provisions of law

ہر جرم ثابت کرنے کیلئے مو¿ثر شہادت درکار ہوتی ہے جو اکثر دستیاب نہیں ہوتی!

بینظیر کے مقدمے کے متعلق ہم نے کافی عرصہ پہلے لکھا تھا کہ جرم ثابت کرنے کیلئے جو مو¿ثر شہادت چاہئے وہ مل نہیں پائے گی کیونکہ اصل قاتل پکڑا نہیں گیا‘ مارا گیا ہے‘ اس کی لاش مل چکی ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت ہوا ہے کہ وہ خودکش بمبار تھا جو علاقہ غیر سے آیا تھا‘ پکڑا بھی جاتا تو شاید اصل سرغنہ کا نام بتانے سے قاصر ہوتا کیونکہ قاتل اور Plotter کے درمیان کئی کڑیاں ہوتی ہیں۔ بیت اللہ مسعود نے پہلے اقرار کیا کہ اس نے یہ فعل قبیح کیا ہے بعد میں مُکر گیا۔ بالفرض اس نے جرم کا ارتکاب کیا تھا تو عین ممکن ہے کہ اسے بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس مہم کی قیمت ادا کی ہے۔ خفیہ ایجنسیاں اور ڈان یہ کام بڑی پلاننگ اور رازداری سے کرتے ہیں۔ انکے اردگرد قانونی مشیروں کی پوری پلٹن ہوتی ہے جو داﺅ پیچ بتاتے ہیں‘ قانون کی گرفت سے صاف بچ نکلنے کا یقین دلاتے ہیں۔

اس مقدمے پر عمومی بحث کرنے سے پہلے ہمیں اس امر کا اعتراف کرنا چاہئے کہ پوری کیس فائل ہمارے سامنے نہیں ہے‘ کتنے گواہ پیش ہوئے‘ انہوں نے کیا بیانات دیئے‘ ان کی شہادت میں کتنے تضادات تھے؟ کتنے لوگ منحرف ہوئے؟ کیا شہادت پیش آمدہ سے کوئی کیس بنتا بھی تھا یا نہیں۔ فیصلہ مبنی بر شہادت تھا یااس میں کوئی قانونی سقم تھا؟ چونکہ دو پولیس افسروں کے سوا دیگران بری ہوچکے ہیں اس لئے جو بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ یقینا بری ہونے والے لوگوں کے خلاف کوئی ٹھوس شہادت نہیں ہوگی وگرنہ پولیس افسران کی طرح انکے گلے میں بھی پھندا فِٹ کردیا جاتا۔ بڑے ملزم پرویز مشرف کیخلاف الگ چالان بن گیا ہے جبکہ اس کے آلہ کار ڈی آئی جی اور ایس پی کو 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے ۔ اس کالم کا مقصد ان کے ممکنہ ملوث ہونے پر سیر حاصل بحث کرنا ہے۔ مرکزی ملزم پرویز مشرف ہے جو اس وقت صدر پاکستان تھا۔ اسکے علاوہ یونیفارم بھی پہن رکھی تھی جسے وہ اپنی کھال قرار دیتا تھا۔ استغاثہ کے مطابق اس نے محترمہ بےنظیر کو اس لئے قتل کروایا کہ وہ انہیں اپنے اقتدار کیلئے بہت بڑا خطرہ سمجھتا تھا چونکہ طے شدہ معاہدے این آر او سے منحرف ہوگئی تھیں اس لئے انہیں سیاسی منظر سے ہٹانا ضروری ہوگیا تھا۔ پہلے کراچی میں حملہ کروایا گیا‘ وہاں کسی طور بچ نکلیں تو پنڈی میں مذموم عزائم کی تکمیل ممکن ہوگئی۔ پرویز مشرف نے انہیں مطلوبہ سکیورٹی مہیا نہ کی‘ ان کی لیاقت باغ کے باہر شہادت کی وجہ بھی یہ Security Lapse تھا۔ جرم کے نشانات مٹانے کیلئے اس کے حکم پر جائے وقوعہ کو نہایت عجلت میں دھو دیا گیا‘ لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کرانا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔

آمر کے سینے میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے اس شخص نے آئین توڑا‘ بغیر سوچے سمجھے کارگل پر حملہ کرکے پاکستان کی رسوائی کرائی اور قوم کو شرمسار کیا۔ ڈیڑھ سو سالہ انتظامی نظام کو ختم کرکے ذاتی مقاصد کیلئے ایک ایسا سسٹم لے آیا جس میں لوگوں کو DDO اور ”ڈڈو“ میں فرق کرنا مشکل ہوگیا۔ یہ ضیاالحق کی طرح اپنی Constituency create کرنا چاہتا تھا۔

اس نظام کی تشہیر کیلئے دانیال عزیز جیسے تقارچی رکھے جو آج کل میاں نوازشریف کیلئے اپنی جسم و جاں کی تمام تر توانائیاں بروئے کار لارہے ہیں.... قصہ مختصر اگر پرویز مشرف نے بےنظیر کو مروانا ہوتا تو انکے ساتھ این آر او کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر انہیں تحریراً آگاہ کیا کہ کراچی آمد پر ان پر حملہ ہوگا! حملہ ہوا! سینکڑوں لوگ مارے گئے‘ پولیس نے بڑی مشکل سے انہیں ٹرالے سے نکالا اور بحفاظت گھر لے آئی اگر سازش ہوتی تو اس وقت دست قاتل بڑی آسانی سے ان تک پہنچ سکتا تھا۔ افراتفری کا عالم تھا‘ خاک اور خون کا بادل چھایا ہوا تھا۔ پنڈی آنے پر بھی انہیں تحریری طور پر متنبہ کیا گیا۔ آئی ایس آئی کا چیف ذاتی طور پر محترمہ کو ملا۔ حامد کرزئی نے بھی صاف الفاظ میں انہیں منع کیا۔ لیاقت باغ کا جلسہ بخیروبخوبی ختم ہوگیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ باغ کے اندر اور باہر موجود تھے‘ پولیس کے دستوں میں گھری ہوئی ان کی پجیرو باہر نکلی اگر وہ گاڑی کھڑی کرکے اس کی چھت کھلوا کر باہر نہ نکلتیں تو کوئی بم کارگر نہیں ہوسکتا تھا۔ ان حالات میں Security Lapse کیسے ہوگیا؟ بالفرض پانچ سو پولیس والے مزید ہوتے تو کیا وہ اس روح فرسا حادثے کو روک سکتے تھے؟ کیا قانون کی رو سے وہ اتنی ہی سکیورٹی کی حقدار تھیں جتنی سابق وزرائے اعظم جمالی‘ شوکت عزیز‘ چودھری شجاعت کو ملتی ہے؟ کیا پرویز مشرف کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ قتل چاہے کوئی بھی کرتا الزام اس پر آنا تھا۔ ملک میں جس غم و غصے کا اظہار ہونا تھا اس سے اس کی حکومت مضبوط ہوتی یا متزلزل؟

ڈی آئی جی اور ایس پی کو اس لئے سزا ملی ہے کہ انہوں نے موقع واردات عجلت میں دھلوا دیا اس طرح کافی شہادت ضائع ہوگئی۔ دوسرا انہوں نے پوسٹ مارٹم نہ کروا کے مقدمے کو کمزور کیا۔ موقع واردات سے قاتل کا پتہ چل گیا کیونکہ اس کا سر اڑ کر گارڈن کالج کے جوبلی ہال کی چھت پر جاگرا‘ جسم بھی جل گیا جو اسلحہ استعمال ہوا اسکے خول بھی مل گئے اور کیا شہادت دستیاب ہوسکتی تھی جو مقدمے میں ممد اور معاون ثابت ہوتی؟ کیا انہیں پرویز مشرف کی ”میرج رِنگ“ یا وہ ڈنڈا مل جاتا جسے بغل میں داب کر وہ اکڑفوں پھرتا تھا۔ اگر پوسٹ مارٹم کا نہ کروانا ایک قانونی سقم تھا تو پھر پولیس افسروں کو سزا کیسے مل گئی ہے؟ زرداری میں اگر اخلاقی جرا¿ت ہے تو وہ مانتے کیوں نہیں کہ انہوںنے لاش کی بے حرمتی کے پیش نظر منع کیا تھا۔ ہسپتال کے باہر ہزاروں کی تعداد میں مشتعل لوگ جمع تھے ان کے جذبات بھڑکنے کی صورت میں بہت زیادہ Casualities ہو سکتی تھیں۔ بدقسمتی سے ان دو افسران نے حکام بالا سے کوئی تحریری حکم نہ لیا اور زبانی ہدایات پر عمل کیا۔ مرتضیٰ بھٹو کے قتل پر بھی موقع واردات دھو دیا گیا تھا وہاں ڈی آئی جی سڈل کو سزا نہیںبلکہ میڈل ملا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ خون ناحق رزق خاک ہوگیا ہے۔ لیاقت علی خان‘ ضیاالحق کے قاتل نہیں پکڑے جاسکے تو محترمہ کے قاتلوں تک کیسے پہنچا جاسکتا ہے۔ اس بات کا علم پیپلزپارٹی کو بھی ہے اور دیگران بھی جانتے ہیں سیاست کی اپنی منطق ہوتی ہے۔ اقتدار تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں یہ Short cut ثابت ہوا ہے اس لئے Pot will be kept boiling خون آلود قبا عدالتی دروازے پر لٹکتی رہے گی۔ ایک طویل عرصہ تک انتقام‘ انتقام کی آوازیں دلوں کو گرماتی رہیں گی۔ مارک انٹونی کا بھاشن تو سنا جاسکے گا اسکے عزائم تک پہنچنا مشکل ہوگا!